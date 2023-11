Le Royaume-Unis investit 2 milliards de livres sterling dans l’industrie automobile

Le gouvernement britannique a annoncé un investissement important de 2 milliards de livres dans l’industrie automobile. Ce fonds vise à soutenir le développement des véhicules électriques (EV). Il contribuera également à la transition du pays vers un avenir sans émissions nettes. Cet investissement s’inscrit dans le cadre d’un programme d’investissement plus vaste de 4,5 milliards de livres pour les industries manufacturières clés. Il vise à créer des emplois plus qualifiés et mieux rémunérés dans de nouvelles industries. Le secteur automobile devrait jouer un rôle crucial dans la croissance économique du Royaume-Unis. Il jouera également un rôle dans l’engagement du gouvernement à atteindre zéro émission nette d’ici 2050.

Détails de l’investissement

L’investissement de 2 milliards de livres dans l’industrie automobile s’étalera sur cinq ans. Cependant, 2 milliards de livres sont spécifiquement destinés à l’industrie automobile. Ces fonds seront utilisés pour développer et produire des VE innovants. Cela inclut les piles à combustible à hydrogène pour les bus et les groupes motopropulseurs électriques légers pour les poids lourds. Les fonds géreront également la technologie de sport automobile intégrée aux moteurs à haute efficacité pour les voitures et les camionnettes. L’investissement correspondra à plus de 54 millions de livres sterling au total, financés par le gouvernement et l’industrie, pour un total de plus de 59,5 millions de livres sterling.

Le ministre britannique des Finances, Jeremy Hunt, a confirmé l’investissement. Hunt a déclaré : « Nous utiliserons 4,5 milliards de livres sterling pour mobiliser davantage de capitaux du secteur privé. Cela stimulera à son tour notre croissance économique et créera plus d’emplois qualifiés et mieux rémunérés dans de nouvelles industries. Ces industries sont là pour rester. »

Hunt a également déclaré aux journalistes que l’engagement était « de l’argent frais » plutôt qu’une réaffectation des dépenses précédemment annoncées, et que le Royaume-Unis privilégiait un support ciblé plutôt que des subventions généralisées. « Nous ne nous laisserons pas entraîner dans une course mondiale aux subventions », a-t-il déclaré.

Selon une analyse de Reuters des données de l’OCDE, l’investissement des entreprises au Royaume-Unis était de 4 % supérieur aux niveaux d’avant la pandémie au troisième trimestre – une performance meilleure qu’en Allemagne mais légèrement inférieure à celle de la France et des États-Unis.

George Dibb, directeur du Centre for Economic Justice de l’IPPR, a déclaré : « Il est maintenant temps de clarifier les objectifs stratégiques du Royaume-Unis, tels que le développement de la fabrication verte et des services nécessaires pour l’avenir, et d’utiliser ensuite tous les outils disponibles pour y parvenir. »

Projets clés

L’industrie automobile britannique a identifié trois projets innovants qui bénéficieront de cet investissement. L’objectif est d’accélérer la transition vers un avenir sans émissions nettes. Ces projets comprennent :

1. Piles à combustible à hydrogène pour les bus : En Irlande du Nord, 11,2 millions de livres sterling seront investis dans le développement et la fabrication de bus à pile à combustible à hydrogène à faible coût ainsi que dans un centre d’excellence de l’hydrogène avec Wrightbus à Ballymena.

2. Groupes motopropulseurs électriques légers : Ces groupes motopropulseurs seront développés pour les poids lourds et les camionnettes, contribuant ainsi à réduire les émissions et à améliorer l’efficacité dans le secteur du transport.

3. Technologie sportive automobile : Des moteurs à haute efficacité seront intégrés aux voitures et aux camionnettes, améliorant leurs performances et réduisant les émissions.

Impact sur l’emploi et l’économie

L’industrie automobile britannique créera et sauvegardera près de 10 000 emplois grâce à ces programmes de transformation à travers l’Angleterre, l’Irlande du Nord, l’Écosse et le pays de Galles. De plus, l’investissement contribuera à rétablir l’équilibre des communautés à travers le Royaume-Unis en générant des emplois hautement qualifiés dans l’économie verte.

L’engagement du Royaume-Unis à investir dans des technologies de pointe et des projets innovants positionne le pays comme un leader mondial dans le développement de véhicules électriques et de systèmes de propulsion avancés. Cet investissement permettra non seulement d’accélérer l’application plus large de technologies plus respectueuses de l’environnement dans les camions et les bus, mais renforcera également l’avantage concurrentiel du Royaume-Unis sur le marché mondial.

Derniers mots

L’investissement de 2 milliards de livres sterling du Royaume-Unis dans l’industrie automobile est une étape significative vers l’atteinte de son objectif d’émissions nulles nettes et la promotion de la croissance économique. En soutenant le développement de véhicules électriques et de systèmes de propulsion avancés, le gouvernement crée un avenir plus durable et compétitif pour le secteur automobile britannique.

