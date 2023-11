Cyber Monday: Notre sélection de Mini PC en promotion !

Cyber Monday, cette journée dédiée aux promotions en ligne, est l’occasion rêvée pour dénicher les meilleures offres, et cette année ne fait pas exception. Si vous envisagez d’acheter un Mini PC, nous avons rassemblé pour vous les cinq meilleures offres que vous ne voudrez pas manquer.

1. Mini PC OUVIS AMR5

Si vous êtes un passionné de jeux, le OUVIS AMR5 Mini PC est à considérer. Il est propulsé par un AMD Ryzen 7 5700U 8 cœurs avec une horloge boost maximale allant jusqu’à 4,3 GHz et est capable de gérer tous les défis que vos jeux préférés lui lancent. Avec jusqu’à 16 Go de RAM DDR4 et 512 Go de SSD, vous pouvez être sûr que vos jeux seront prêts à démarrer en un rien de temps.

De plus, le OUVIS AMR5 est équipé d’un système de refroidissement à haute efficacité, grâce à un alliage de cuivre de haute technologie. Cela lui permet de fonctionner efficacement, même lors des sessions de jeux les plus intensives. Il est également doté de WiFi 5 et de Bluetooth 4.2 pour une connectivité sans fil optimale.

Initialement à 319,99€, vous pouvez vous procurer cet appareil pour seulement 299,99€ sur Geekbuying avec le code NNNFRAMR5PC lors de ce Cyber Monday.

2. Mini PC BMAX B8 Pro

Le BMAX B8 Pro Mini PC, doté d’un processeur Intel Core i7-1255U de 12e génération et d’un maximum de 4,7 GHz, est votre meilleur allié pour toutes vos tâches. Avec 24 Go de RAM DDR5 et un SSD NVMe de 1 To, votre productivité sera au plus haut, que vous utilisiez cette machine pour le travail ou le divertissement.

De plus, le BMAX B8 Pro prend en charge l’affichage de trois écrans Ultra HD 4K, permettant une expérience multitâche inégalée. Son design compact et portable en fait un choix idéal pour ceux qui ont besoin de travailler ou de jouer en déplacement.

Ce Mini PC, initialement au prix de 399,99€, est actuellement en promotion à 379€ avec le code NNNFRBB8P sur Geekbuying.

3. Mini PC GEEKOM IT13 (Core i5-13500H)

Le GEEKOM IT 13 Mini PC, équipé de l’Intel Core i5-13500H, est un appareil polyvalent adapté aux jeux, au travail à domicile, et même aux serveurs. Il comprend 16 Go de RAM DDR4 et un SSD de 512 Go, offrant ainsi de hautes performances et un stockage suffisant.

Ce Mini PC se distingue par sa prise en charge de quatre écrans, avec deux ports USB 4.0 pour des affichages 8K et deux ports HDMI 2.0 pour des affichages 4K. Il est également équipé du WiFi 6E et du Bluetooth 5.2 pour une connectivité optimale.

Avec une réduction de 479,99€ à 459,99€ sur Geekbuying avec le code NNNFRGKI5, cet appareil offre une excellente valeur.

4. Mini PC GEEKOM IT13 (Core i7-13700H)

Le GEEKOM IT13 Mini PC est un investissement sérieux pour ceux qui ont besoin d’un niveau de performance supérieur. Equipé de l’Intel Core i7-13700H, ce Mini PC apporte des performances révolutionnaires à la table du gaming ou de la création de contenu. Il est également doté de l’Iris Xe d’Intel, offrant des performances graphiques améliorées pour une multitude d’utilisations, de la lecture de jeux à la réalité virtuelle d’entrée de gamme.

Il dispose également de nombreuses options de connectivité, y compris le support WiFi ultrarapide 6E d’Intel pour une connectivité plus rapide et moins d’interférence. Avec une prise en charge de quatre écrans et une sortie simultanée sur quatre écrans, vous pouvez travailler efficacement et profiter de votre contenu préféré avec une clarté accrue.

Le GEEKOM IT 13 Mini PC est en vente à 629,99€, en baisse par rapport à son prix d’origine de 649,99€, avec le code NNNFRGKI7 sur Geekbuying lors de ce Cyber Monday.

5. Mini PC GEEKOM IT13 (Core i9-13900H)

Le GEEKOM IT13 Mini PC est l’option haut de gamme de notre liste, offrant des performances exceptionnelles grâce à son processeur Intel Core i9-13900H. Ce Mini PC dispose également d’une mémoire DDR4 de 32 Go et d’un SSD PCIe Gen 4 de 2 To, fournissant une grande quantité de stockage pour tous vos besoins de jeu, de travail et de divertissement.

Il prend en charge un affichage 8K UHD et jusqu’à quatre écrans en simultané pour une expérience multitâche optimale. Le GEEKOM IT13 est également doté de WiFi 6E sans fil et de Bluetooth 5.2, garantissant des connexions rapides et une expérience de jeu sans décalage.

Le GEEKOM IT13, auparavant commercialisé au prix de 719,99€, est en promo à 699,00€ avec le code NNNFRGKI9 sur Geekbuying, ce qui en fait une affaire à ne pas manquer.

Ces promos de Cyber Monday sur les Mini PC sont à durée limitée, alors assurez-vous d’en profiter pendant qu’elles sont disponibles. Que vous cherchiez à améliorer votre expérience de gaming, à augmenter votre productivité ou à mettre à niveau votre home cinéma, il y a une offre pour vous.