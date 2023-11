Expreview exclusif : Photos en temps réel du Samsung Galaxy S24 Ultra

Le lancement de la nouvelle série Samsung Galaxy S24 est prévu pour le 17 janvier. Il ne reste que quelques semaines avant la présentation des derniers smartphones phares de Samsung. Une fuite récente montre ce qui semble être le Galaxy S24 Ultra en argent. Ce prochain fleuron de Samsung ressemble beaucoup au Galaxy S23 Ultra actuel, mais avec un écran plat et un dos plat.

À quoi s’attendre du Galaxy S24 Ultra

Le S24 Ultra conservera le même design de caméra que son prédécesseur, avec toutes les quatre caméras placées à l’intérieur d’un anneau métallique séparé. Il y a aussi des rumeurs concernant un cadre en titane remplaçant le boîtier en aluminium Armor de la série S23.

Samsung prévoit de dévoiler la série Galaxy S24 le 17 janvier lors d’un événement spécial à San Jose, en Californie. Selon les rumeurs, les précommandes seront disponibles juste après l’événement, et les premières expéditions devraient arriver chez les clients environ une semaine plus tard.

Les images divulguées du présumé Galaxy S24 Ultra nous donnent un aperçu des changements de design que Samsung pourrait introduire avec son nouveau fleuron. L’écran plat et le dos du S24 Ultra indiquent une rupture par rapport au design courbé des modèles précédents. Cela offrira aux utilisateurs une expérience visuelle différente. Le changement de design pourrait plaire aux utilisateurs préférant un look plus classique et simple sur leurs smartphones.

De plus, le maintien de la configuration de la caméra dans un anneau métallique séparé suggère que Samsung cherche à conserver une esthétique distinctive tout en améliorant éventuellement les capacités de la caméra. Le passage supposé à un cadre en titane est un développement intéressant. Cela implique une attention particulière à la durabilité et potentiellement à un poids plus léger par rapport au boîtier en aluminium Armor précédent.

Le choix des matériaux pour le cadre peut avoir un impact sur la sensation générale et la robustesse du téléphone. Le titane est connu pour être léger, durable et résistant à la corrosion. Par conséquent, il pourrait donner au Galaxy S24 Ultra une construction premium et solide.

Disponibilité du Samsung Galaxy S24 Ultra

La date de lancement présumée du 17 janvier et le début prévu des précommandes peu après l’événement correspondent à la stratégie habituelle de lancement de produits de Samsung. La société permet souvent aux clients de précommander leurs nouveaux appareils peu de temps après leur dévoilement officiel, créant ainsi de l’anticipation et garantissant que les utilisateurs intéressés peuvent se procurer leurs appareils rapidement.

En attendant le lancement officiel, ces fuites offrent aux passionnés un aperçu excitant de ce que Samsung prévoit pour sa prochaine série phare. Les changements potentiels de design, les améliorations de la caméra et les choix de matériaux signalent l’engagement de Samsung envers l’innovation. Cela montre également à quel point l’entreprise est axée sur la satisfaction des attentes des utilisateurs dans le marché concurrentiel des smartphones. La série Galaxy S24 pourrait inaugurer une nouvelle ère pour les appareils phares de Samsung. Elle vise à offrir un mélange de style, de fonctionnalité et de durabilité.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :