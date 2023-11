Débloquez le potentiel caché de votre Android : 10 utilisations étonnantes pour votre téléphone

Au milieu de l’année 2023, presque 2024, il est peu probable de découvrir des révélations importantes concernant les fonctions principales des smartphones. Les activités courantes telles que les applications de messagerie, la navigation sur Internet, la consommation de vidéos, l’interaction avec les réseaux sociaux et les appels traditionnels continuent de dominer. Néanmoins, il existe certaines applications inhabituelles qui peuvent indéniablement s’avérer bénéfiques.

Cet article explore dix de ces applications intrigantes qui, dans une certaine mesure, peuvent remplacer d’autres appareils, évitant ainsi des dépenses supplémentaires. De plus, ces applications peuvent être utilisées non seulement pour votre smartphone actuel, mais aussi pour un ancien appareil rangé dans un tiroir.

Découvrez les pouvoirs inexploités de votre Android: 10 astuces de smartphone à essayer absolument

Utilisez votre smartphone comme un écran d’ordinateur secondaire

Il est couramment admis qu’un grand écran améliore le confort de l’ordinateur. Utiliser votre téléphone portable comme un écran secondaire peut être exceptionnellement pratique et constitue, parfois, une approche standard pour garder les informations essentielles à portée de main.

Pour cela, vous aurez besoin d’une application dédiée, et bien que certaines des meilleures applications de ce type aient un coût, l’investissement est souvent justifié. « Splashtop Wired XDIsplay Pro », vendu au prix de 7,49 euros en paiement unique, se distingue comme l’une des options les plus complètes et conviviales pour configurer cette installation avec un ordinateur Windows.

Autre accessoire PC: transformez votre smartphone en trackpad

Une fois de plus, dans le domaine des ordinateurs, nous découvrons une fonction qui, bien qu’elle soit généralement accomplie avec un appareil externe, peut également être exécutée facilement avec un téléphone portable. Android prend en charge des applications qui peuvent transformer votre téléphone en trackpad, offrant une compatibilité avec Windows et macOS, ce qui le rend adapté à n’importe quelle configuration d’ordinateur.

Parmi les applications que j’ai personnellement testées, « Remote Mouse » se distingue comme la plus impressionnante. Cette application doit également être installée sur votre ordinateur. Sa version gratuite offre déjà des fonctionnalités amplement suffisantes, permettant non seulement le contrôle du curseur, mais également l’utilisation de fonctionnalités supplémentaires telles que des raccourcis pour ouvrir des applications.

Transformez votre téléphone en répéteur Wi-Fi

Lorsque le signal Wi-Fi de votre maison rencontre des difficultés, en particulier dans les zones de couverture limitée, les solutions traditionnelles peuvent être insuffisantes. Dans de tels cas, votre ancien smartphone peut être utilisé comme un remède économique pour améliorer le signal, grâce à des applications spécifiques, bien que cela ne soit pas universel.

Transformer un téléphone Android en répéteur Wi-Fi consiste à partager la connexion en établissant un point d’accès. Si votre appareil ne dispose pas de cette fonctionnalité ou si vous recherchez une solution plus avancée, « fqrouter2 » est un choix optimal pour les anciens téléphones, tandis que « NetShare » convient aux modèles plus récents.

Transformez-le en console de jeu de bureau

Si vous possédez un téléphone portable équipé d’un processeur puissant (ce n’est pas nécessairement le dernier modèle) et que vous aimez les jeux vidéo, cette option pourrait devenir votre nouvelle préférée. Pour cela, vous aurez besoin de quelques composants supplémentaires tels qu’une manette Bluetooth et un câble ou un adaptateur USB-C vers HDMI (de préférence avec plusieurs entrées, permettant l’utilisation d’une autre sortie USB-C pour alimenter l’appareil mobile et préserver la durée de vie de la batterie).

Étant donné les exigences spécifiques, il est conseillé de consulter notre article détaillé sur la transformation d’un Android en console de jeu. Cependant, ne vous inquiétez pas. Le processus ultime consiste à connecter votre téléphone à votre écran et à découvrir des jeux compatibles avec une manette.

Gardez un œil attentif sur votre bébé pendant son sommeil

Si vous avez récemment accueilli un bébé dans votre vie ou si vous attendez bientôt un bébé, l’idée d’acheter un babyphone a peut-être traversé votre esprit. De manière intéressante, vous pouvez utiliser votre téléphone portable comme un babyphone pratique en utilisant des applications permettant une visualisation et une écoute à distance. Une solution idéale pour la surveillance nocturne.

Une application comme « Saby Baby Monitor » offre une option gratuite avec des publicités relativement dédiées. La configuration implique la configuration de l’application sur deux appareils mobiles, ce qui rend un ancien téléphone particulièrement adapté à une utilisation dans la chambre du bébé. Vous pouvez ainsi surveiller l’enfant avec votre téléphone mobile actuel.

Transformez votre ancien téléphone Android en caméra de sécurité domestique

De manière similaire à l’application précédente, un ancien téléphone Android peut servir d’outil idéal pour une surveillance continue de la maison ou pour activer l’enregistrement et la capture d’images en cas de détection de mouvement. L’aspect crucial réside dans la position de la caméra mobile pour obtenir un angle de vue optimal, en s’assurant qu’elle est connectée au Wi-Fi et au réseau électrique pour éviter l’épuisement de la batterie.

Pour mettre en place efficacement cette configuration, des applications spécialisées sont nécessaires. Nos recommandations incluent « Camy » et « Alfred Security Camera », qui proposent toutes deux des versions gratuites avec la possibilité de débloquer des fonctionnalités supplémentaires moyennant un paiement.

Utilisez-le également comme une caméra embarquée pour votre voiture

Pour étendre les fonctionnalités de votre téléphone portable, envisagez de le convertir en caméra embarquée pour votre voiture. Si vous n’êtes pas familiarisé avec le concept, une caméra embarquée est essentiellement une caméra de sécurité montée sur le tableau de bord, fournissant des séquences précieuses en cas d’accident.

Au lieu d’investir dans une caméra embarquée dédiée, vous pouvez utiliser un support pour votre téléphone portable et une application pour gérer l’enregistrement. Cette configuration fonctionne bien avec un ancien téléphone portable, mais votre appareil actuel peut également remplir cette fonction, d’autant plus que vous pouvez le retirer lorsque vous ne conduisez pas. Une application recommandée à cet effet est « Droid Dashcam DVR ».

Transformez-le en serveur Web

En règle générale, les services d’hébergement de sites Web traditionnels peuvent être coûteux. Bien que le processus de transformation de votre téléphone Android en serveur Web ne soit pas aussi simple que l’installation d’une application, il n’est pas non plus trop complexe, à condition de suivre quelques étapes. De manière similaire à la section sur la transformation de votre téléphone en console de jeu, nous vous recommandons de consulter un article où nous expliquons en détail comment convertir un téléphone Android en serveur Web.

En résumé, le processus consiste à commencer par la nécessité d’avoir un émulateur Linux pour Android, tel que « Termux ». Et à le configurer de manière appropriée pour fonctionner en tant que plateforme d’hébergement d’un site Web. Il est important de noter que cette approche est plus adaptée aux sites Web plus simples. Si vous envisagez un site Web plus complexe avec de grandes attentes, utiliser un mobile Android pour l’héberger pourrait ne pas être le choix le plus optimal.

Obtenez une télécommande clavier pour votre Android TV

Compte tenu de la nature diversifiée des téléviseurs, chacun étant équipé de sa propre télécommande, il est intéressant de noter qu’un téléphone portable peut servir d’excellent contrôleur alternatif pour les téléviseurs avec la fonctionnalité Android TV. Cela devient particulièrement pratique dans les situations où la télécommande physique est égarée. L’ensemble du processus est géré de manière transparente via l’application « Google Home » native, préinstallée sur votre téléphone portable. Si, pour une raison quelconque, vous avez supprimé cette application, vous pouvez facilement la télécharger à nouveau depuis Google Play.

En plus des commandes standard pour ajuster le volume et naviguer dans l’interface, cette application se distingue par sa fonctionnalité de gain de temps en ce qui concerne la saisie de texte sur Android TV. Ceci est particulièrement bénéfique car la plupart des personnes sont plus habituées à taper avec le clavier de leur téléphone portable qu’avec la télécommande de télévision.

Utilisez-le comme un lecteur d’eBook

Il est évident que vous pouvez lire des livres sur Android, mais il existe des ajustements spécifiques que vous pouvez apporter pour améliorer votre expérience de lecture et éviter la fatigue oculaire. La lumière émise par les téléphones portables peut être fatigante, en particulier lors de séances de lecture prolongées.

Considérez l’utilisation de fonctionnalités telles que le mode de lecture natif que l’on trouve sur de nombreux appareils mobiles, permettant le mode sombre, l’ajustement des paramètres de luminosité faible et l’utilisation d’une application dédiée pour une lecture organisée et sans heurts. Ces ajustements contribuent à une expérience de lecture plus confortable et agréable sur votre appareil Android.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :