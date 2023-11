Google prévoit de permettre aux utilisateurs d’utiliser son Assistant sans Bard

L’été dernier, Google a dévoilé ses dernières avancées logicielles lors de Google I/O 2023, laissant les amateurs de technologie impatients d’explorer les développements innovants de l’entreprise. Parmi les points forts, il y avait des informations sur les fonctionnalités clés d’Android 14 et un aperçu de Google Bard, le bot conversationnel de l’entreprise. L’intersection de Bard et de Google Assistant est devenue un sujet de spéculation, et la présentation de Assistant avec Bard promet de redéfinir notre interaction avec les assistants vocaux.

Google Assistant avec Bard : une fusion symbiotique d’IA et d’assistance vocale

Alors que le déploiement de Assistant avec Bard est encore en attente, les utilisateurs ont actuellement accès à la version standard de Google Assistant. Des rapports de Android Police ont mis en lumière le fonctionnement de l’intégration, révélant des surprises intrigantes à venir.

Le pouvoir de choisir entre l’Assistant Moderne avec IA ou l’Assistant Classique est entre les mains de l’utilisateur. Google Bard est à la hauteur des attentes, incarnant un chatbot de style ChatGPT enrichi par les prouesses technologiques du géant du moteur de recherche. Cependant, la réponse de Google va au-delà des attentes, cherchant à fusionner l’assistant vocal familier avec les capacités de l’intelligence artificielle. L’anticipation entourant le déploiement suscite l’enthousiasme des amateurs de technologie qui attendent avec impatience d’explorer les capacités de cet assistant hybride.

Pour découvrir les détails initiaux de Assistant avec Bard, les passionnés n’auront plus à attendre. AssembleDebug, un expert qui dissèque Android pour obtenir des informations, a partagé une fonction révélatrice. Des preuves suggèrent que Google a travaillé assidûment sur l’intégration de Bard avec Assistant, offrant aux utilisateurs la flexibilité de choisir entre les deux versions.

La prochaine frontière de Google : la révélation du duo dynamique de Assistant avec Bard

Les utilisateurs trouveront ce choix intégré dans les paramètres de l’application Google. Ils auront la possibilité d’opter pour Assistant avec Bard ou la version « classique ». La décision de maintenir des versions parallèles découle du fait que le nouvel assistant n’intègrera pas initialement toutes les fonctionnalités de la version classique. Cette coexistence est une nécessité temporaire jusqu’à ce que la nouvelle version évolue pour correspondre à son prédécesseur. Les utilisateurs peuvent passer d’une version à l’autre selon leur convenance, reconnaissant que le processus de développement est en cours.

La décision d’offrir les deux versions en parallèle devient plus claire lorsque l’on considère les informations fournies par l’expert. Les fonctionnalités complètes de la version classique peuvent prendre du temps à être pleinement intégrées dans le nouvel assistant. D’ici là, les utilisateurs peuvent profiter de la flexibilité de choisir leur version préférée.

Malgré la coexistence des deux versions, l’intégration de Google Bard avec Assistant ouvre des perspectives passionnantes. Contrairement à des concurrents comme Bing ou ChatGPT, Google Bard ne dispose pas d’une application native pour le système d’exploitation Android. Cette intégration apporte non seulement l’avantage d’une expérience fluide, mais introduit également des fonctionnalités supplémentaires. Google Bard sera désormais capable de traiter les informations contextuelles affichées à l’écran. Offrant une expérience plus intégrée avec d’autres services tels que Gmail et Drive.

Notre avis, le mariage de Google Bard avec Assistant représente une avancée significative dans l’évolution des assistants vocaux. La possibilité pour l’utilisateur de choisir entre l’Assistant Moderne avec IA et l’Assistant Classique garantit une expérience personnalisée. Bien que l’intégration puisse être en cours de développement, la promesse de fonctionnalités améliorées et d’une intégration transparente avec d’autres services en réalité un développement très attendu dans le monde des assistants vocaux. Alors que la technologie continue de progresser, l’Assistant avec Bard de Google établit une nouvelle norme pour les assistants virtuels intelligents et interactifs.

Un aperçu de l’avenir

À mesure que l’Assistant avec Bard continue de mûrir, nous pouvons anticiper encore plus de fonctionnalités innovantes et une fonctionnalité améliorée. L’intégration de l’IA dans les assistants vocaux est prête à révolutionner notre façon d’interagir avec la technologie. Et Google se trouve fermement à l’avant-garde de cette transformation passionnante.

L’engagement de Google envers le choix de l’utilisateur, associé à sa quête incessante d’innovation, positionne Assistant avec Bard en tant que chef de file dans le domaine de l’assistance personnelle. À mesure que cette technologie révolutionnaire continue d’évoluer, nous pouvons nous attendre à voir un avenir où l’IA se tisse en toute transparence dans le tissu de notre vie quotidienne, améliorant nos interactions avec la technologie et nous permettant d’accomplir davantage.

