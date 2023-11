Découvrez ces nouvelles fonctionnalités passionnantes à venir sur Android 14

Après plusieurs mois d’observation de Google finaliser l’amélioration de son dernier système d’exploitation, Android 14, il s’est finalement matérialisé. Les Pixels sont à l’avant-garde, avec Samsung qui implémente déjà One UI 6, et d’autres fabricants travaillent activement à son intégration dans leurs appareils.

Cependant, toutes les fonctionnalités que nous avons rencontrées dans les versions bêta n’ont pas été intégrées dans la version finale, mais Google adopte une approche délibérée. La stratégie du géant des moteurs de recherche est de mettre à jour régulièrement la version actuelle jusqu’à la sortie d’Android 15 l’année prochaine. Cela se fera grâce à la soi-disant QPR (Publication trimestrielle de la plateforme), qui introduira de nouvelles possibilités. La première publication est prévue en décembre, et voici les nouvelles fonctionnalités qui accompagneront Android 14 QPR1.

Révélation des fonctionnalités à venir d’Android 14

Changement du format d’affichage pour des applications spécifiques

Une fonctionnalité phare de la première mise à jour trimestrielle d’Android 14 sera la possibilité de mettre Instagram en mode plein écran ou d’ajuster les anciennes applications aux formats des smartphones contemporains. Bien que cela ne soit pas une priorité pour tous les utilisateurs, cela offre un potentiel significatif.

Comme de nombreuses additions dans les versions récentes d’Android, cette mise à jour se concentre sur des aspects spécifiques qui n’avaient pas été abordés de manière approfondie auparavant. De plus, cela s’avère bénéfique pour les développeurs afin de s’assurer que leurs applications conservent une interface cohérente sur différents appareils.

Introduction de la fonctionnalité Webcam sur Android 14

Parmi les fonctionnalités remarquables découvertes dans les versions bêta d’Android 14, l’inclusion de la fonctionnalité Webcam était notable. Bien qu’elle n’ait pas été intégrée dans la version stable initiale publiée pour les utilisateurs, l’attente de cette fonctionnalité ne sera pas beaucoup plus longue. Bientôt, les utilisateurs auront la possibilité de transformer leurs téléphones Android en webcam de qualité, offrant une alternative viable à la vieille caméra négligée rangée dans un tiroir.

Que ce soit pour une réunion de travail virtuelle ou pour prendre des nouvelles avec des amis et de la famille, cette fonctionnalité s’avère être une solution idéale pour ceux qui n’ont pas de webcam de haute qualité. De plus, le processus sera aussi simple que de connecter le téléphone portable via USB et d’activer l’option correspondante.

Exploration des informations sur la batterie

Actuellement, nos informations sur la batterie fournissent une section familière, offrant des détails sur la consommation des applications et les composants individuels du téléphone. Cependant, en réponse aux avancées dans le paysage concurrentiel, un remodelage a été jugé nécessaire.

Dans la prochaine version Android 14 QPR1, les utilisateurs peuvent s’attendre à une vue plus complète des détails de leur batterie. Cela inclura des informations sur les cycles de charge effectués et des détails tels que la date de fabrication de la batterie interne. Cette vue améliorée vise à fournir aux utilisateurs une compréhension plus approfondie des performances de la batterie de leur appareil.

Nouvelle option de fréquence pour l’écran de verrouillage

L’introduction d’Android 14 a apporté un niveau accru de personnalisation, offrant des options de contrôle de l’écran de verrouillage et la flexibilité de modifier les contrôles rapides. Cette fonctionnalité esthétique améliore la diversité, et les nouvelles fonctionnalités ont été bien accueillies.

En développant davantage cet aspect, une nouvelle déclinaison de fréquence, appelée « Metro », a été incorporée. Distinguée par une apparence radicalement différente des options existantes, cette addition sert d’amélioration subtile mais importante, enrichissant les possibilités de personnalisation.

Fonds d’écran animés divers pour chaque section

Les fonds d’écran animés permettent depuis longtemps aux utilisateurs de remplacer les images statiques par des visuels dynamiques et en mouvement. Cependant, la dernière mise à jour introduit un nouvel aspect à cette fonctionnalité : la possibilité de définir des fonds d’écran animés distincts pour différentes sections de votre appareil. Maintenant, vous pouvez en avoir un pour l’écran d’accueil et un autre unique pour l’écran de verrouillage.

Ce réglage représente un autre raffinement d’une fonctionnalité existante, soulignant la tendance actuelle à la personnalisation sur Android. La plateforme évolue pour offrir une plus grande variété d’expériences visuelles, favorisant une interface utilisateur plus permissive et personnalisée.

« App Pair » : ressemblance d’Android 14 à Windows

Malgré son nom qui peut sembler technique, la fonctionnalité « App Pair » sur Android 14 est plus simple qu’il n’y paraît. En traduction, on pourrait l’appeler « appariement d’applications », et cela consiste en Android qui « se souvient » des applications que nous utilisons en mode écran partagé.

Pour ceux qui utilisent fréquemment la fonctionnalité d’écran partagé pour effectuer simultanément deux tâches, cette fonctionnalité s’avère bénéfique. Par exemple, si vous divisez souvent l’écran pour utiliser votre navigateur préféré et WhatsApp, Android 14 se souviendra de cette combinaison. Par conséquent, il proposera cet appariement d’applications à l’avenir, simplifiant ainsi le processus pour une meilleure commodité de l’utilisateur.

Météo à portée de main : nouvelle fonction de l’application Horloge

Exclusif à l’application « Horloge » de la famille Pixel 8, une fonctionnalité distinctive est à l’horizon pour les autres téléphones Android utilisant cette application. Bientôt, les utilisateurs auront la possibilité de consulter les prévisions météorologiques directement depuis l’écran de la montre.

Cette addition s’avère particulièrement pratique pour les personnes qui utilisent plusieurs fréquences pour suivre différents fuseaux horaires simultanément. Au-delà de sa praticité, cette fonctionnalité ajoute une touche esthétique avec son widget, comme on peut le voir dans la capture d’écran ci-jointe. Notamment, elle offre aux utilisateurs plus d’informations sans avoir à naviguer vers une application météo séparée.

Ce ne sont là qu’un aperçu des fonctionnalités d’Android 14 QPR1, très attendu à mesure qu’il approche. L’exploration de ces améliorations de première main éclairera sur la manière dont notre système d’exploitation préféré continue son évolution graduelle mais régulière.

Les meilleures fonctionnalités actuelles d’Android 14

Personnalisation améliorée

Personnalisation de l’écran de verrouillage : Android 14 améliore votre expérience de l’écran de verrouillage avec une variété d’options de personnalisation. Choisissez parmi une sélection de styles de fréquence captivants, ajoutez des raccourcis d’applications pratiques pour un accès rapide et appliquez un thème monochromatique pour un look élégant et sophistiqué. Vous pouvez même créer des fonds d’écran avec effet de parallaxe en utilisant vos propres photos, concevoir des fonds d’écran de style dessin animé avec vos emojis préférés ou libérer votre créativité avec des fonds d’écran IA génératifs basés sur des suggestions textuelles.

Polices plus grandes avec mise à l’échelle intelligente : Pour les utilisateurs qui préfèrent des textes plus grands pour une meilleure lisibilité, Android 14 introduit la possibilité de mettre les textes à une échelle allant jusqu’à 200%, dépassant ainsi la limite précédente de 130%. Pour éviter que les textes ne deviennent excessivement grands, Android 14 utilise une courbe de mise à l’échelle de police non linéaire, garantissant ainsi que les tailles de texte restent proportionnelles et esthétiquement plaisantes.

Enregistrement des combinaisons d’applications dans les paires d’applications : Android 14 introduit la possibilité d’enregistrer les combinaisons d’applications fréquemment utilisées, appelées « App Pairs », pour un accès rapide et pratique. Une fois que vous avez associé deux applications que vous utilisez souvent ensemble, vous pouvez facilement les lancer côte à côte en mode écran partagé d’un simple toucher.

Préférences régionales : Pour répondre aux besoins d’un public mondial, Android 14 permet aux utilisateurs de définir des préférences régionales qui adaptent l’expérience de l’appareil à leur localisation spécifique. Cela inclut des options pour personnaliser le format de la date et de l’heure, l’affichage de la devise et les paramètres de langue.

Gestes de retour prédictifs : Android 14 améliore la navigation avec des gestes de retour prédictifs, anticipant votre intention de revenir à l’écran précédent. Lorsque vous faites glisser depuis le bord de l’écran, Android 14 prévoit intelligemment vers quelle application vous souhaitez revenir, rendant la navigation plus intuitive et fluide.

Amélioration de la confidentialité et de la sécurité

Sélecteur de photos : Les applications demandent désormais votre permission avant d’accéder à des photos ou vidéos spécifiques, remplaçant la pratique précédente de demander l’accès à l’ensemble de votre bibliothèque multimédia. Cette approche granulaire améliore la confidentialité en accordant aux applications uniquement l’accès nécessaire à des fichiers multimédias spécifiques, protégeant ainsi vos photos et vidéos personnelles.

PIN protégé : La sécurité franchit un pas en avant avec l’introduction du PIN protégé, un PIN distinct spécifiquement pour les applications. Cette fonctionnalité ajoute une couche supplémentaire de protection aux applications sensibles, telles que les applications bancaires ou de messagerie, en exigeant un PIN distinct pour y accéder.

Protection des données : Android 14 donne aux utilisateurs un plus grand contrôle sur les autorisations d’accès aux données des applications, ce qui vous permet de limiter l’accès à des informations sensibles telles que la localisation, les contacts et l’historique des appels. Ce contrôle granulaire garantit que les applications n’accèdent qu’aux données dont elles ont besoin pour fonctionner, réduisant ainsi le potentiel de mauvaise utilisation des données.

Propriété des mises à jour d’applications : Pour rationaliser les mises à jour des applications et renforcer la sécurité, Android 14 introduit le concept de propriété des mises à jour d’applications. Cette fonctionnalité permet aux développeurs d’applications de désigner une boutique d’applications spécifique, telle que Google Play, comme la seule source de mises à jour automatiques pour leur application. Cela garantit que les utilisateurs ne reçoivent que des mises à jour autorisées provenant de sources fiables, réduisant ainsi le risque de vulnérabilités de sécurité.

Protection avancée de la mémoire : Pour les appareils avec des puces Armv9, Android 14 introduit des mécanismes avancés de protection de la mémoire pour se protéger contre les exploits potentiels. Ces protections aident à empêcher l’accès non autorisé aux données sensibles et aux zones de mémoire, renforçant ainsi la sécurité globale de l’appareil.

Améliorations de l’accessibilité

Flashs de notification : Android 14 répond aux besoins des utilisateurs atteints de troubles de l’audition en introduisant les flashes de notification. Une fonctionnalité qui complète les notifications sonores par des alertes visuelles. Lorsqu’une notification arrive, la lumière LED de votre téléphone clignotera, offrant un moyen supplémentaire de rester informé sans se fier uniquement au son.

Meilleure prise en charge des aides auditives : Android 14 témoigne de son engagement envers l’accessibilité en introduisant de nouveaux paramètres conçus spécifiquement pour optimiser l’expérience audio des utilisateurs d’aides auditives. Ces réglages permettent d’affiner les paramètres audio, garantissant aux utilisateurs d’aides auditives un son clair et bien équilibré.

Mise à l’échelle non linéaire des polices : Pour assurer une lisibilité optimale aux utilisateurs ayant des problèmes de vision, Android 14 utilise une courbe de mise à l’échelle non linéaire des polices. Cette courbe garantit que les tailles de texte restent proportionnelles et esthétiquement plaisantes sur toute la plage de mise à l’échelle. Empêchant ainsi les textes de devenir excessivement grands ou de taille disproportionnée.

Meilleure prise en charge des grands écrans : Android 14 optimise l’expérience utilisateur sur les appareils dotés d’écrans plus grands. En adaptant la disposition et les éléments de l’interface pour assurer un affichage et une interaction confortables. Cela inclut des ajustements des zones tactiles, des tailles de texte et de la disposition globale pour s’adapter aux plus grands écrans.

Améliorations générales pour une meilleure qualité de vie

Améliorations de l’appareil photo et de l’autonomie de la batterie : Android 14 donne la priorité à l’expérience utilisateur en introduisant des optimisations à la fois pour les performances de l’appareil photo et l’autonomie de la batterie. Les améliorations de l’appareil photo incluent un meilleur traitement d’image et une réduction du temps de post-traitement, ce qui se traduit par des vitesses de capture plus rapides et des images de meilleure qualité. Les optimisations de l’autonomie de la batterie incluent des techniques de gestion de l’alimentation affinées et une gestion intelligente des activités en arrière-plan. Assurant ainsi que votre téléphone reste alimenté tout au long de la journée.

Compose magique : La communication prend une tournure innovante avec Compose magique. Il s’agit d’une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de composer des messages texte à l’aide de commandes vocales. Il vous suffit de parler votre message et Android 14 le transcrira automatiquement en texte. Vous permettant d’envoyer des messages sans les mains ou en déplacement.

Health Connect : Les amateurs de santé se réjouissent ! Health Connect simplifie le suivi et la gestion de vos données de santé en les centralisant à partir de différentes sources, y compris les appareils portables, les applications de fitness et les dossiers médicaux. Avec Health Connect, vous pouvez facilement accéder et analyser vos données de santé pour obtenir des informations précieuses sur votre bien-être général.

Améliorations des options de partage : Le partage de contenu devient plus polyvalent avec les options de partage améliorées d’Android 14. Vous pouvez désormais partager des extraits de texte spécifiques à partir d’applications, permettant un partage plus précis et contextuel des informations. De plus, le partage vers des appareils à proximité devient plus fluide avec une détection et une connectivité améliorées des appareils.

Restriction de l’accès aux photos et vidéos : Android 14 donne aux utilisateurs la possibilité de restreindre l’accès à des photos et vidéos spécifiques, empêchant ainsi les applications d’accéder à des contenus multimédias non autorisés. Cette fonctionnalité offre un contrôle granulaire sur l’accès aux données, garantissant que les applications n’ont accès qu’aux fichiers multimédias dont elles ont besoin pour fonctionner.

Améliorations pour les développeurs : Android 14 introduit une gamme d’améliorations pour les développeurs, notamment de nouvelles API, outils et bibliothèques, pour rationaliser le développement d’applications et optimiser les performances. Ces améliorations permettent aux développeurs de créer des applications plus innovantes et captivantes pour la plateforme Android.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :