Série Creative Aurvana Ace : les premiers écouteurs sans fil au monde avec des drivers à semi-conducteurs

Les écouteurs sans fil ont parcouru un long chemin. Mais malgré toutes les avancées, les fabricants continuent d’utiliser une fabrication vieille de plusieurs décennies pour produire les drivers. Eh bien, les écouteurs de la série Creative Aurvana Ace sont différents à cet égard. Ce sont les premiers écouteurs sans fil au monde avec une technologie provenant de xMEMS.

Au cœur, les écouteurs Creative Aurvana Ace utilisent des drivers à semi-conducteurs. Ces drivers proviennent d’une société californienne appelée xMEMS Labs. Maintenant, bien que ces nouveaux drivers puissent sembler peu excitants au premier abord, ils ont tout ce qu’il faut pour améliorer votre expérience d’écoute.

Plus d’informations sur la série Creative Aurvana Ace avec des drivers à semi-conducteurs

Avant toute chose, il est important de comprendre ce qu’est le MEMS. Il s’agit de l’abréviation de Micro-Electro-Mechanical-System. Il repose sur des techniques de microfabrication qui sont plus courantes dans la production de semi-conducteurs. Mais pour les écouteurs sans fil Creative Aurvana Ace, il joue un rôle dans la création de drivers minuscules et uniformes.

Les drivers à semi-conducteurs présents dans les écouteurs sans fil Creative Aurvana Ace utilisent des matériaux tels que le piezo et le silicium. Ils remplacent les bobines et les aimants présents dans les drivers traditionnels des écouteurs sans fil. Ils sont complétés par des drivers dynamiques de 10 mm.

Alors, quel est l’avantage d’utiliser des drivers à semi-conducteurs? Comparés à l’option traditionnelle, les drivers à semi-conducteurs sont plus réactifs et plus efficaces. Les Creative Aurvana Ace et Ace 2 offrent une gamme de fréquences de 5 Hz à 40 KHz. Cette plage de fréquences est supérieure à celle que l’on trouve dans les écouteurs sans fil classiques.

Que va apporter cette augmentation de la plage de fréquences? Elle offrira une expérience audio plus réaliste et plus immersive. En plus de ces nouveaux drivers, la série Aurvana Ace est dotée d’autres technologies avancées que l’on trouve dans les écouteurs d’aujourd’hui.

Cela inclut l’annulation active du bruit (ANC) avec six microphones intégrés, aptX et aptX Adaptive. Ils prennent également en charge le codec LC3. Les écouteurs Aurvana Ace offrent également 24 heures d’autonomie avec une charge complète.

En ce qui concerne les prix, les Creative Aurvana Ace sont vendus au prix de EUR134,99 (environ 147 $ US), tandis que les Ace 2 sont vendus au prix de EUR164,99 (environ 180 $ US).

