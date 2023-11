Une étude découvre le potentiel désavantage de l’exercice physique intense

Une nouvelle étude, qui a analysé plus de 4700 molécules de fluides post-exercice de pompiers, suggère que l’exercice excessivement intense peut étouffer le système immunitaire.

Cette conclusion peut être particulièrement problématique pour ceux qui ont des emplois physiquement exigeants, qui nécessitent un entraînement physique intense, ainsi que pour les travailleurs d’urgence et les athlètes.

Les personnes en bonne condition physique peuvent être plus susceptibles d’infections respiratoires virales immédiatement après un exercice intense. Avoir moins d’activité inflammatoire pour combattre une infection peut être l’une des causes.

Partagé Ernesto Nakayasu, scientifique biomédical du Pacific Northwest National Laboratory (PNNL).

L’exercice physique intense peut affaiblir les personnes

Malgré de nombreuses preuves indiquant que l’activité physique modérée chez les individus en bonne santé peut favoriser le système immunitaire à long terme, ce qui se passe immédiatement après un exercice intense reste controversé.

Bien que certaines études antérieures aient observé des infections des voies respiratoires supérieures chez les athlètes par rapport à des groupes témoins, après des activités intenses, il y a peu de preuves fiables soutenant l’affirmation selon laquelle l’exercice intense augmente le risque d’infections.

Ainsi, Nakayasu et ses collègues ont analysé le plasma sanguin, l’urine et la salive de 11 pompiers, avant et après 45 minutes d’exercice intense, transportant jusqu’à 20 kg d’équipement sur un terrain accidenté.

Nous voulions examiner en profondeur ce qui se passe dans le corps et voir si nous sommes capables de détecter le danger de l’épuisement dans ses premières phases. Peut-être pouvons-nous réduire le risque de l’exercice intense pour les secouristes, les athlètes et les membres des forces armées.

Expliqué Kristin Burnum-Johnson, chimiste bioanalytique du PNNL.

À l’appui des études antérieures, la nouvelle recherche a détecté des signes possibles de suppression immunitaire chez les pompiers qui font de l’exercice de manière intense.

Parmi les changements physiques attendus, qui aident notre corps à maintenir l’augmentation des fluides, de l’énergie et de l’oxygène nécessaires à l’exercice, on constate une diminution des molécules impliquées dans l’inflammation. Cela a été accompagné d’une augmentation de l’opiorphine, un dilatateur des vaisseaux sanguins périphériques.

L’opiorphine peut augmenter le flux sanguin vers les muscles pendant l’exercice pour améliorer l’apport en oxygène et en nutriments. Nous postulons que la diminution des molécules inflammatoires que nous avons observée dans la salive après l’exercice peut représenter un mécanisme adaptatif pour améliorer les échanges gazeux en réponse à un besoin accru d’oxygène mobile.

A écrit l’équipe dans l’article.

Des changements ont également été enregistrés dans le microbiome oral des participants. Bien que cette théorie soit contestée, les scientifiques soupçonnent que cela est dû à l’augmentation de peptides antimicrobiens trouvés dans la bouche des pompiers après leur activité intense, peut-être pour compenser la suppression immunitaire.

Cette augmentation de peptides antimicrobiens n’a eu aucun effet sur l’inhibition de la croissance de la [infection] E. coli, suggérant une capacité limitée des peptides antimicrobiens dans la cavité buccale à protéger contre les infections hôtes.

Ont-ils écrit, concluant que « des preuves soutiennent une relation entre les exigences physiques et une incidence plus élevée d’infections respiratoires.

Malgré ces conclusions, d’autres scientifiques font valoir que certains des changements observés peuvent ne pas être des indications de suppression immunitaire, mais plutôt d’un « état élevé de surveillance et de régulation immunitaire ».

Par ailleurs, les chercheurs mettent en garde contre la nécessité d’étudier un échantillon plus large et plus diversifié afin de corroborer ou non leurs conclusions. Après tout, cette étude n’a considéré que des hommes en bonne santé et actifs.

