Le conflit entre Tesla et les syndicats suédois s’intensifie

Selon Reuters, le conflit entre Tesla et les syndicats suédois s’est intensifié. Un fournisseur clé de versions s’est joint à l’action de négociation. Les syndicats exigent que Tesla signe un accord de négociation collective pour ses travailleurs suédois. Ce conflit a entraîné un blocage de l’approvisionnement en versions spécialisées en Suède. Le litige tourne autour de la demande d’un accord de négociation collective pour les travailleurs suédois de Tesla, que l’entreprise a refusé de signer. Cela a entraîné une série d’actions de la part de différents syndicats et travailleurs, impactant la chaîne d’approvisionnement et les opérations de Tesla en Suède et potentiellement au-delà.

Contexte

Le conflit a commencé lorsque le syndicat suédois, IF Metall, représentant 130 mécaniciens, a demandé un accord de négociation collective, que Tesla a rejeté. Ce refus a déclenché une grève des mécaniciens. Depuis, le conflit s’est étendu à un conflit plus large impliquant d’autres syndicats et travailleurs en solidarité avec IF Metall.

IF Metall, le plus grand syndicat de l’industrie manufacturière suédoise, a déclaré qu’environ 50 travailleurs de Hydro Extrusions, une filiale de la société norvégienne d’aluminium et d’énergie Hydro, qui produisent des versions spécifiques à Tesla, resteront à la maison ou prendront d’autres tâches à partir de vendredi jusqu’à nouvel ordre.

« Ils fournissent des versions à l’usine Tesla à Berlin et si cela les perturbe, nous voulons les contraindre à venir à la table des négociations », a déclaré Veli-Pekka Saikkala, secrétaire de négociation chez IF Metall.

IF Metall se bat contre Tesla pour parvenir à un accord de négociation collective pour ses 130 travailleurs d’entretien en Suède. Le 27 octobre, Metall a lancé une grève des travailleurs de l’entretien et a refusé de fournir un service aux voitures Tesla. Depuis lors, les travailleurs de l’entretien ont été rejoints par d’autres membres du syndicat tels que les travailleurs postaux, les dockers, les concierges et d’autres personnes qui refusent d’utiliser des Tesla ou leurs produits.

Impact sur la chaîne d’approvisionnement

Le conflit a entraîné des perturbations dans l’approvisionnement en composants spécialisés de l’usine Tesla à Berlin. En tant que fournisseur de composants tests, Hydro Extrusions s’est joint à une action de solidarité. Cela a conduit environ 50 travailleurs à rester à la maison ou à se voir confier d’autres tâches jusqu’à nouvel ordre. De plus, d’autres syndicats, tels que les travailleurs postaux, les dockers, les agents d’entretien et les peintres de voitures, ont refusé de travailler avec les produits Tesla.

Le conflit en Suède a le potentiel d’avoir des implications mondiales, avec des répercussions sur les mouvements de travailleurs et les ouvriers de l’automobile en Europe et aux États-Unis. Le puissant syndicat allemand IG Metall s’est dit prêt à engager des négociations de négociation collective si les travailleurs le demandent. Cela montre la possibilité que le conflit se propage en Allemagne, où Tesla compte une main-d’œuvre nettement plus importante.

Réponse de Tesla

Tesla a une politique de non-signature d’accords de négociation collective et affirme que ses employés ont des conditions aussi bonnes, voire meilleures, que ce que demande le syndicat suédois. L’entreprise n’a pas répondu aux demandes de commentaire et le conflit continue de s’intensifier.

Notre avis

Le conflit entre Tesla et les syndicats suédois s’est intensifié pour devenir un conflit majeur sur le marché du travail, impactant la chaîne d’approvisionnement et les opérations du constructeur automobile électrique en Suède. Le refus de Tesla de signer un accord de négociation collective a entraîné une série d’actions de solidarité de la part de différents syndicats et travailleurs, avec le potentiel de répercussions mondiales sur le mouvement syndical et l’industrie automobile. La situation reste irrésolue et les parties impliquées continuent d’être en désaccord.

