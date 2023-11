Samsung domine le marché européen des smartphones alors que Canalys prédit une reprise en 2024

En 2023, le marché européen des smartphones a connu quelques défis, avec une baisse des expéditions de 6% au troisième trimestre selon Canalys. Cependant, Canalys prévoit un rebond en 2024. Selon le dernier rapport publié par l’agence de recherche sur le marché Canalys, les expéditions de smartphones en Europe (hors Russie) au troisième trimestre 2023 se sont élevées à 32 millions d’unités. Cela représente une diminution de 6% par rapport à l’année précédente, marquant le 10e trimestre consécutif de baisse.

L’analyste de recherche de Canalys, Brandon Gurney, a déclaré :

Grâce aux ventes importantes de nombreux modèles tels que le Redmi Note 12 en Europe centrale et orientale, Xiaomi occupe la troisième place avec des expéditions de 6,2 millions d’unités sur le marché européen, soit une stabilité par rapport à l’année précédente, et sa part de marché a augmenté de 1 point de pourcentage, atteignant 19%. Motorola continue de progresser en Europe, avec des expéditions en hausse de 30% par rapport à l’année précédente, sa meilleure performance trimestrielle sous Lenovo. TCL figure parmi les cinq premiers, avec une croissance de 5% par rapport à l’année précédente, à 800 000 unités.

Performance de Samsung

Samsung a connu une baisse de 6% des expéditions au troisième trimestre 2023. Malgré cela, l’entreprise reste un leader du marché avec une part de marché de 35% au troisième trimestre 2023. L’accent de Samsung sur le segment du milieu à haut de gamme a contribué à maintenir sa position sur le marché, avec des modèles tels que le S23 Ultra, S23, A14, A53 et A33 contribuant à son succès. Le prix de vente moyen (ASP) de l’entreprise au premier trimestre 2023 a augmenté de 11%, indiquant une orientation vers des modèles plus chers.

Performance d’Apple

Apple a connu une baisse de 13% des expéditions au troisième trimestre 2023. L’entreprise occupe la deuxième position sur le marché avec une part de marché de 22% au troisième trimestre 2023. La performance d’Apple est étroitement liée à sa capacité à s’adapter aux changements du marché et à maintenir sa présence dans le segment haut de gamme. L’iPhone 15 a également été un vendeur populaire et cela a également contribué au succès d’Apple.

Performance de Xiaomi

Xiaomi est resté relativement stable au troisième trimestre 2023, avec une part de marché de 19%. La performance de l’entreprise est le résultat de sa forte présence dans le segment milieu de gamme et de sa capacité à s’adapter aux demandes du marché. La croissance de Xiaomi sur le marché européen sera cruciale pour la performance globale de l’entreprise dans la région.

Performance de Motorola

Motorola a connu une croissance significative au troisième trimestre 2023, avec une augmentation des expéditions de 30%. Cette croissance peut être attribuée à la focalisation stratégique de l’entreprise sur le segment milieu de gamme et à sa capacité à proposer des prix et des fonctionnalités compétitifs. La performance de Motorola sur le marché européen sera un facteur important dans le succès global de l’entreprise dans la région.

Notre avis

On prévoit que le marché européen des smartphones rebondira en 2024, avec une augmentation des expéditions de 7%. La performance des principaux acteurs tels que Samsung, Apple, Xiaomi et Motorola sera cruciale pour stimuler cette croissance. Ces entreprises doivent s’adapter aux changements du marché, gérer efficacement leurs stocks et maintenir une forte présence dans leurs segments respectifs pour tirer parti du potentiel du marché. Alors que le marché se rétablit, les vendeurs doivent rester prudents et prêts à faire face à tous les défis qui pourraient survenir en raison des incertitudes macroéconomiques et géopolitiques.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :