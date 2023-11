Samsung déploie la mise à jour Android 14 pour la Galaxy Tab S8

Samsung a commencé à déployer la mise à niveau centrée sur Android 14, One UI 6.0, sur la Galaxy Tab S8. En début de semaine, le géant de la technologie a publié la mise à niveau logicielle tant attendue pour la Galaxy Tab S9 et il est maintenant temps pour la génération précédente de tablettes. Si vous possédez la Galaxy Tab S8, voici tous les détails que vous devez connaître sur le nouveau logiciel.

Actuellement, la mise à jour est en cours de déploiement en Allemagne, en Pologne et au Royaume-Unis. Un déploiement plus large va bientôt commencer. La mise à jour est disponible pour les trois modèles de Tab S8, y compris la Galaxy Tab S8, Tab S9 Plus et la Tab S8 Ultra. Samsung pousse le nouveau logiciel vers la tablette avec la version du firmware X706BXXU5CWK7. La mise à jour comprend le patch de sécurité mensuel de novembre 2023.

Comme nous le savons, One UI 6.0 est une mise à niveau logicielle majeure pour les appareils Galaxy, y compris la Tab S8, elle comprend de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations. Cela inclut une nouvelle interface utilisateur pour le panneau Quick, la possibilité de placer le widget d’horloge n’importe où sur l’écran de verrouillage, l’option de choisir des polices encore plus grandes, des applications Samsung mises à jour, une nouvelle interface utilisateur pour le lecteur multimédia dans les notifications et l’écran de verrouillage, de nouveaux widgets, des Emojis redessinés et de nombreuses autres fonctionnalités.

Ici, vous pouvez consulter la liste complète des nouvelles fonctionnalités à venir avec One UI 6 et consulter les notes de publication de One UI 6 ici.

Si vous vivez en Europe et possédez la Galaxy Tab S8, vous pouvez désormais essayer la nouvelle interface de Samsung basée sur Android 14. Vous recevrez la notification OTA sur votre appareil une fois que la mise à jour sera disponible, ou vous pouvez vérifier manuellement les nouvelles mises à jour en naviguant vers Paramètres > À propos de l’appareil > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer.

Assurez-vous de sauvegarder les données importantes avant d’installer la nouvelle mise à jour sur votre appareil. De plus, chargez votre téléphone à au moins 50% en cas d’échec.

