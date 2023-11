OnePlus 12 Options de couleur ont été confirmées par OnePlus

Si vous pensez que novembre était un mois intéressant avec de nouvelles sorties phares (par exemple, nous avons eu la série Oppo Reno11, le Vivo X100 et la série Honor 100), sachez que décembre maintiendra également ce rythme intéressant. OnePlus fera son entrée sur le marché phare le mois prochain avec le très attendu OnePlus 12 qui arrivera le 4 décembre. Pour maintenir l’excitation chez les fans de OnePlus, la marque a partagé quelques détails sur le nouveau phare. Le président de OnePlus China, Li Jie, a confirmé les couleurs du OnePlus dans les derniers développements.

Options de couleur OnePlus 12 confirmées

Selon le président de OnePlus China, le OnePlus 12 sera lancé en blanc, vert pâle et noir roche. Ces trois couleurs seront disponibles dès le lancement, mais cela ne signifie pas que OnePlus n’en lancera pas d’autres à l’avenir. Quoi qu’il en soit, les fans de OnePlus savent déjà à quoi s’attendre en termes d’options de couleur. Le smartphone arrivera en Chine le mois prochain et devrait également être lancé sur le marché mondial en janvier 2024.

Autres caractéristiques confirmées

Évidemment, le président a donné plus que les options de couleur. Il a également fait allusion au OnePlus 12 avec la meilleure technologie de verre de l’industrie. Cela devrait signifier l’une des dernières technologies Gorilla Glass pour protéger le téléphone des rayures et des fissures. La société a également confirmé le fleuron avec le SoC Snapdragon 8 Gen 3. Le smartphone est également confirmé pour disposer d’une résolution 2K et d’une luminosité pouvant atteindre 2 600 nits. L’appareil adoptera également le capteur d’appareil photo principal Sony LYTIA LYT808. L’appareil sera également doté d’un objectif téléobjectif à périscope de 64 MP pour des capacités de super zoom. Compte tenu des teasers, le OnePlus 12 pourrait être l’un des fleurons les plus intéressants et sera un concurrent de taille pour des modèles tels que la série Xiaomi 14.

Le OnePlus 12 devrait également inclure un écran AMOLED de 6,82 pouces. L’appareil pourrait offrir jusqu’à 16 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. En termes de logiciel, l’appareil fonctionne avec ColorOS 14 basé sur Android 14 dès sa sortie de la boîte. L’appareil est alimenté par une batterie de 5 400 mAh avec une charge rapide de 100W et une charge sans fil de 50W. Selon le tipster Digital Chat Station, OnePlus pourrait également introduire des versions du OnePlus 12 avec une texture en bois à l’arrière. Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, OnePlus pourrait lancer plus de couleurs et de finitions après la sortie.

Nous nous attendons à ce que l’entreprise continue de teaser le dispositif dans les semaines à venir.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :