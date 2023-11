Série Galaxy S21 reçoit la mise à jour Android 14 stable

La série Galaxy S21 a commencé à recevoir la mise à jour stable Android 14 (One UI 6.0) pour ses modèles mondiaux. Après une série de mises à jour bêta ces deux derniers mois, les Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra ont désormais accès à la version stable du logiciel.

Cette mise à jour majeure, marquée par la version du firmware G99xBXXU9FWK2, est actuellement déployée dans les pays européens, en commençant par la Suisse. La mise à jour pèse un poids substantiel de 2,28 Go, soulignant l’importance d’utiliser un réseau Wi-Fi pour le processus de téléchargement.

Si vous possédez un téléphone de la série Galaxy S21 en Europe, la vérification de la mise à jour Android 14 est simple. Accédez aux Paramètres, sélectionnez Mise à jour du logiciel, puis appuyez sur Télécharger et installer. La mise à jour élargira prochainement sa disponibilité à d’autres pays. Cependant, pour ceux qui souhaitent installer manuellement la mise à jour, le fichier du firmware sera bientôt accessible dans la base de données des firmwares. Cela nécessitera un peu de patience.

La mise à jour One UI 6.0 apporte plusieurs améliorations et optimisations à la série Galaxy S21, améliorant ainsi l’expérience utilisateur globale. Les utilisateurs peuvent s’attendre à des performances améliorées, de nouvelles fonctionnalités et une interface plus soignée. Avec cette version stable, Samsung vise à offrir une expérience Android 14 fluide et fiable aux utilisateurs du monde entier.

Ainsi, le déploiement de la mise à jour Android 14 souligne l’engagement de Samsung à maintenir ses appareils phares à jour avec les dernières améliorations logicielles. Cette démarche garantit aux utilisateurs de pouvoir continuer à profiter pleinement des capacités de leurs smartphones Galaxy S21. Renforçant ainsi la position de Samsung sur le marché concurrentiel des smartphones.

Alors que le déploiement se poursuit, il est recommandé aux utilisateurs du Galaxy S21 de rester vigilants face à la notification de mise à jour et de profiter des nouvelles fonctionnalités et optimisations offertes par la mise à jour Android 14 basée sur One UI 6.0. Que ce soit pour des mesures de sécurité renforcées, des performances système améliorées ou une interface utilisateur plus intuitive, cette mise à jour offre une multitude d’avantages à la gamme de smartphones phares de Samsung.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :