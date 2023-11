Apple annonce un nouveau brevet capable de détecter les niveaux de stress des utilisateurs

Selon l’Office d’État chinois de la propriété intellectuelle, le brevet de « détection de pression » déposé par Apple a été annoncé aujourd’hui. La description de l’art antérieur du brevet indique que « le niveau de stress d’un utilisateur peut avoir un impact énorme sur son expérience lorsqu’il visualise du contenu sur un appareil électronique. Par exemple, la prise de conscience du stress peut aider à faciliter des expériences plus significatives, telles que regarder du contenu éducatif ou de divertissement, apprendre de nouvelles compétences, lire des documents, jouer à des jeux vidéo ou interagir socialement. Des techniques améliorées pour évaluer les niveaux de stress des utilisateurs visualisant et interagissant avec du contenu peuvent améliorer leur plaisir, leur compréhension et leur apprentissage du contenu. »

De plus, ce système veillera à ce que les contenus ne soient pas présentés de manière à augmenter le stress des utilisateurs. Les créateurs de contenu et les systèmes peuvent utiliser les données sur le niveau de stress pour fournir une expérience utilisateur plus ciblée que les utilisateurs sont plus susceptibles d’apprécier, de comprendre et d’apprendre.

Extraits de l’abstract du nouveau brevet Apple

Des mises en œuvre spécifiques comprennent des dispositifs, des systèmes et des méthodes permettant de déterminer le niveau de stress d’un utilisateur pendant la présentation du contenu.

Des processus exemplaires peuvent comprendre : l’obtention de données physiologiques associées à l’utilisateur pendant une expérience dans l’environnement ;

Déterminer le contexte de l’expérience en fonction des données du capteur d’environnement ;

Déterminer le niveau de stress de l’utilisateur pendant une partie de l’expérience en fonction des données physiologiques obtenues, du contexte de l’expérience ;

Fournir des mécanismes de rétroaction pendant l’expérience en fonction des niveaux de stress.

Le brevet, qui concerne un système de capteur de force, est conçu pour offrir des fonctionnalités de santé et de biométrie avancées aux utilisateurs. Cette technologie innovante a le potentiel de prédire avec précision les niveaux de stress et de fournir aux utilisateurs des avertissements précoces, contribuant ainsi à améliorer le bien-être mental. Le système de capteur de force décrit dans le brevet comprend un système de capteur de pression d’interface. Ce système définit une surface de détection configurée pour recevoir une force normale.

Dernières paroles

Ce brevet est une nouvelle technologie qui sera utile à de nombreux utilisateurs. Cependant, il est important de noter qu’il s’agit seulement d’un brevet. Comme tous les autres brevets, celui-ci pourrait ne jamais voir le jour. Il n’y a aucune garantie que nous verrons ce brevet dans un quelconque appareil prochainement.

