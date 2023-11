Apple supprime et bloque le compte du développeur Sarafan Mobile avec plus de 100 000 dollars

Sarafan Mobile, une société chilienne développeuse d’applications photo, a récemment publié un message sur la plateforme X. Le développeur a fait plusieurs assertions dans le message. Le fondateur de Sarafan Mobile, Viktor Seraleev a posté sur X et a exprimé l’agonie que lui, son équipe et leurs familles vivent à cause de l’action d’Apple. Seraleev a déclaré:

«@Apple a fermé notre compte de développeur et a supprimé toutes nos applications. Apple ne nous a pas versé 108 878 dollars de revenus (ce montant correspond à 3 mois). Nos 6 applications avaient un MRR total de 33 680 dollars au 20 septembre 2023. Un jour avant la suppression, nous avions 1209 essais actifs. Nous sommes démunis et sans moyens de subsistance. Les applications étaient notre unique source de revenus. Je ne peux pas transmettre les défis auxquels nous et nos familles sommes confrontés en raison de la résiliation du compte. Nous avons engagé un avocat et déposons actuellement une demande de procès contre Apple.»

Après des recherches, il a été découvert qu’un concurrent avait proposé une application contrefaite avec la même icône d’application sur l’App Store. Cependant, l’application contrefaite ne contient que des publicités. L’application a également diffusé des publicités sur des plateformes telles qu’Instagram pour inciter les utilisateurs à télécharger des applications contrefaites et a reçu un grand nombre de test de cinq étoiles faussement positifs pour les applications contrefaites et authentiques sur la plateforme iOS. Cela a finalement conduit à la suppression du compte de développeur de Sarafan Mobile, l’entreprise derrière l’application authentique, par Apple.

La réponse d’Apple

Après avoir contacté Apple, l’entreprise a déclaré:

«Après avoir examiné attentivement l’activité associée à votre adhésion au programme pour développeurs Apple, nous avons déterminé que votre adhésion, ou une adhésion associée à votre compte, a été utilisée de manière malhonnête ou frauduleuse. Par conséquent, votre compte du programme pour développeurs Apple a été signalé en vue de sa suppression. Si vous souhaitez contester cette décision de résiliation devant le Comité de test des applications, vous devez le faire dans un délai de 30 jours calendaires.»

Sarafan affirme qu’Apple ne lui a pas indiqué les étapes à suivre pour conserver son compte. Cependant, l’entreprise a déclaré que le développeur disposait de 30 jours pour déposer un recours. Pour cette raison, Sarafan a supprimé tous les autres comptes liés à son compte principal de développeur à plein temps. Cependant, la réponse d’Apple n’a pas changé, a déclaré l’entreprise:

«Nous avons constaté un schéma de comportement manipulateur ou trompeur qui a conduit à la résiliation de votre adhésion au programme pour développeurs Apple. Ces comportements peuvent inclure, sans s’y limiter, des métadonnées inexactes décrivant votre application ou service, un contenu d’application trompeur, une manipulation dans la notation et les test authentiques, des réponses de support client trompeuses, des réponses trompeuses dans App Store Connect, une participation à des schémas d’achat trompeurs ou de substitution ou d’autres activités malhonnêtes ou frauduleuses à l’intérieur ou à l’extérieur de l’application.»

Dernières paroles

Le fondateur de Sarafan Mobile, Viktor Seraleev, a engagé un avocat pour déposer une demande de procès contre Apple. Sarafan exprime l’espoir que le différend sera résolu par une négociation amicale. L’entreprise souhaite qu’Apple restaure son compte de développeur, débloque ses fonds (108 878 dollars) et fournisse une indemnisation financière pour le traumatisme subi.



