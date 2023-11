Samsung Galaxy S21 reçoit la mise à jour stable Android 14 (One UI 6)

La série Galaxy S21 bénéficie désormais de la mise à jour One UI 6 basée sur Android 14. Cette semaine même, Samsung a publié la mise à jour Android 14 pour de nombreux appareils. Et le Galaxy S21 est le dernier à recevoir Android 14. Voici tout ce que vous devez savoir sur la mise à jour majeure One UI 6 pour la série Galaxy S21.

Le Galaxy S21 est un téléphone phare datant de deux ans qui a été lancé avec Android 11. L’appareil a ensuite reçu deux mises à jour majeures, ce qui fait d’Android 14 la troisième mise à jour majeure pour l’appareil. Au cas où vous ne le sauriez pas, le Galaxy S21 est éligible à quatre mises à jour du système d’exploitation, ce qui signifie qu’Android 14 n’est pas la dernière mise à jour majeure.

Un utilisateur de X (alias Twitter), Flavio1976, a annoncé avoir reçu la mise à jour Android 14 sur son Galaxy S21, ce qui a ensuite été partagé par l’utilisateur tarunvats33. Selon le tweet, il semblerait qu’Android 14 pour le Galaxy S21 soit déployé auprès des utilisateurs en Suisse. Mais il pourrait également être disponible dans d’autres régions européennes. La mise à jour est disponible avec la version de build G991BXXU9FWK2. Elle pèse environ 2300 Mo. Nous avons vérifié le firmware et il est disponible.

Comme vous pouvez vous y attendre avec une mise à jour majeure, la mise à jour Android 14 pour la série Galaxy S21 apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations. Cela inclut une nouvelle interface utilisateur du panneau rapide, la liberté de placer le widget de l’horloge n’importe où sur l’écran de verrouillage, la possibilité de définir des polices encore plus grandes, des applications Samsung mises à jour, une nouvelle interface utilisateur du lecteur multimédia pour les notifications et l’écran de verrouillage, de nouveaux widgets, des emojis redessinés et de nombreuses autres fonctionnalités. Vous pouvez consulter toutes les fonctionnalités sur notre page One UI 6.

Si vous possédez un Galaxy S21, un Galaxy S21+ ou un Galaxy S21 Ultra, vous pouvez vous attendre à une mise à jour OTA vers Android 14 très prochainement. La mise à jour commence tout juste à être déployée, il peut donc s’écouler quelques semaines pour une diffusion complète. Pour vous assurer de bénéficier des fonctionnalités d’Android 14 dès qu’elles sont disponibles, vérifiez manuellement les mises à jour de temps en temps.

Sur votre téléphone, accédez à Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer. Ici, la mise à jour apparaîtra une fois disponible. Avant d’installer la mise à jour, sauvegardez votre téléphone et chargez-le à au moins 50%.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :