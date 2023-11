Casque Redmi Buds 5 Pro annoncé officiellement

Xiaomi a officiellement annoncé les écouteurs sans fil Redmi Buds 5 Pro, le dernier ajout à sa gamme d’écouteurs. La société a révélé que cet appareil sera mis en vente le 29 novembre. La société a fait l’annonce via une affiche officielle sur sa page Weibo.

Caractéristiques des Redmi Buds 5 Pro

Les écouteurs sont fournis avec une boîte de chargement au design rond, ce qui devrait offrir un confort durable. Les Redmi Buds 5 Pro offrent une annulation active du bruit (ANC) de 46 dB. Cela signifie que vous pouvez avoir une isolation complète tout en écoutant vos pistes préférées dans un environnement bruyant. Les écouteurs sans fil affichent une plage de réduction du bruit de 2 kHz, et ils disposent d’une fonction de réduction du bruit d’appel IA. Cette fonction d’appel IA utilise un système à double microphone, vous permettant de prendre des appels même lorsque vous êtes dans un environnement bruyant.

En ce qui concerne les performances audio, les Redmi Buds 5 Pro sont équipés d’une configuration de driver dynamique de 10 mm, ce qui devrait offrir un son net et détaillé. Ils sont également dotés de « l’acoustique double-moteur, de la réduction du bruit de l’espace profond » et adoptent une « nouvelle structure acoustique et un algorithme puissant ».

D’après l’affiche officielle, ce produit sera disponible en trois couleurs incluant le noir, le blanc et le bleu. Les écouteurs Redmi Buds 5 prennent en charge la connexion double de Bluetooth 5.3 et l’application Xiaomi Headphones. Ils disposent d’une cavité arrière acoustique indépendante, équipée d’une bobine dynamique de précision enroulée de 1,6 m et d’une bobine dynamique ultra-large en polymère plaqué de titane de 12,4 mm. Cet appareil est certifié hardware NetEase Cloud Sound.

Batterie

Les Redmi Buds 5 Pro ont une autonomie de batterie proche de ou supérieure à 40 heures. Ils prennent également en charge la charge rapide et une batterie complète peut offrir une durée de musique de plus de deux heures. Les écouteurs sont équipés de Bluetooth 5.2, ce qui devrait offrir une connexion stable et rapide.

Prix

Les Redmi Buds 5 Pro sont une amélioration par rapport à leur prédécesseur, les Redmi Buds 4 Pro, et ils offrent plus de fonctionnalités et de mises à niveau. Cet appareil sera vendu 399 yuans, ce qui équivaut à environ 56 $. Pour référence, les écouteurs Redmi Buds 5 sortis en septembre de cette année commencent à partir de 199 yuans (28 $). Ils ont une profondeur de réduction du bruit de 46 dB, supportent une plage de réduction du bruit à large bande de 2 kHz, trois niveaux de profondeur de réduction du bruit, trois niveaux de mode de transparence, une réduction du bruit d’appel à double microphone, etc.

Notre avis

Les Redmi Buds 5 Pro sont un excellent ajout à la gamme d’écouteurs sans fil de Xiaomi. Les écouteurs présentent un design distinctif, une forme ergonomique et des fonctionnalités avancées telles que l’ANC, la réduction du bruit d’appel IA et une configuration de driver dynamique de 10 mm. Cet appareil offre une longue autonomie de batterie, une recharge rapide et des modes de réduction du bruit avancés. Les écouteurs ont un prix raisonnable et offrent un excellent rapport qualité-prix.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :