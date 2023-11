Meilleur faux GPS Joystick gratuit pour Monster Hunter sur iOS/Android sans être banni

Les jeux basés sur la localisation sont de plus en plus populaires ces jours-ci. Prenez par exemple Monster Hunter Now. Il est devenu le deuxième jeu le plus populaire de Niantic, avec plus de 10 millions de téléchargements. Mais les joueurs n’ont pas toujours envie d’être aventureux. Et c’est là que le besoin d’un joystick GPS fictif pour Monster Hunter Now se fait sentir.

Maintenant, si vous recherchez un joystick GPS fictif pour Monster Hunter Now, vous avez peut-être de nombreuses questions à l’esprit. Par exemple, est-ce que l’utilisation d’une telle astuce vous fera bannir du jeu ? Aussi, quel joystick GPS fictif fonctionne le mieux ? Eh bien, c’est tout ce que ce guide éclairera. Donc, si vous voulez tout savoir, continuez à lire.

Obtenir gratuitement un joystick GPS fictif pour Monster Hunter Now sur iOS – sans risque avec iGPSGo

La façon la plus simple de simuler le GPS sur Monster Hunter Now sur iPhone est d’utiliser le changeur de position iGPSGo. Et la meilleure partie de cela, c’est que c’est gratuit à télécharger et cela fonctionne raisonnablement bien pour simuler la localisation de l’appareil. Suivez ces simples étapes pour le faire fonctionner sur votre iPhone :

1. Installer iGPSGo sur votre PC et connecter l’iPhone

Tout d’abord, vous devez installer l’application de simulation de localisation sur votre ordinateur de bureau. Le site officiel du changeur de localisation iGPSGo propose des fichiers prêts à installer pour Windows et Mac. Après le téléchargement, installez l’application et connectez votre iPhone à l’ordinateur de bureau avec un câble USB.

2. Activer le mode développeur sur l’iPhone

Après avoir installé le joystick GPS fictif Monster Hunter Now et connecté le périphérique iOS à l’ordinateur de bureau, vous devez activer le mode développeur sur l’iPhone. Pour ce faire, suivez ces étapes :

Ouvrez les paramètres et accédez à Confidentialité & Sécurité

Trouvez le mode développeur sous Sécurité

Activez le curseur du mode développeur

Redémarrez l’iPhone

Une alerte devrait apparaître après le redémarrage, appuyez sur « Activer »

Si vous avez besoin d’un guide visuel sur la façon d’activer le mode développeur sur l’iPhone, vous pouvez consulter la vidéo intégrée ci-dessous.

3. Sélectionner le mode de téléportation sur iGPSGo

Une fois que l’iPhone redémarre, assurez-vous qu’il est connecté à l’ordinateur de bureau et choisissez le mode de téléportation dans l’application iGPSGo. Sélectionnez l’emplacement, appuyez sur le bouton « Go » et c’est tout pour faire fonctionner le joystick GPS fictif Monster Hunter Now.

Obtenir gratuitement un joystick GPS fictif Monster Hunter Now sur Android – sans risque avec iGPSGo

Pour faire fonctionner le joystick GPS fictif Monster Hunter Now sur Android, vous devez suivre ces étapes :

1. Installer VMOS

Tout d’abord, vous devez installer VMOS. C’est une application de machine virtuelle qui vous permet d’exécuter d’autres applications Android sur votre appareil dans un environnement de type bac à sable. Cela vous permettra d’utiliser le joystick GPS fictif Monster Hunter Now sans que l’outil n’interfère avec d’autres applications que vous avez installées sur le téléphone.

2. Activer le mode développeur sur Android et activer le débogage USB

Maintenant que vous avez installé VMOS, accédez aux paramètres de votre appareil Android et activez le mode développeur. Pour ce faire, suivez ces étapes :

Défilez vers le bas dans l’onglet Paramètres et trouvez la section À propos du téléphone

Dans la section À propos du téléphone, descendez et localisez le Numéro de version

Appuyez sur le Numéro de version sept fois jusqu’à ce qu’un message apparaisse

Le message devrait afficher « Vous êtes maintenant développeur », ce qui déverrouillera les paramètres avancés. À partir de là, vous devez localiser le débogage USB et l’activer. Si vous avez besoin d’un guide visuel pour cela, il y a une vidéo intégrée ci-dessous.

3. Connecter le téléphone à votre ordinateur de bureau et utiliser iGPSGo

Tout comme le processus pour faire fonctionner le joystick GPS fictif Monster Hunter Now sur iOS, vous devez utiliser iGPSGo sur votre ordinateur de bureau. Connectez le téléphone Android à celui-ci, puis activez le mode de téléportation. Choisissez votre emplacement préféré et appuyez sur « Go ». Ensuite, ouvrez Monster Hunter Now et vous devriez constater que l’emplacement a changé.

Pouvez-vous utiliser PGSharp pour le joystick GPS fictif Monster Hunter Now ?

Non, vous ne pouvez pas utiliser PGSharp pour le hack du joystick GPS fictif Monster Hunter Now. L’application est faite pour Pokemon Go, pas pour Monster Hunter Now. À la place, la meilleure solution actuelle pour le jeu est iGPSGo.

Serez-vous banni si vous utilisez le joystick GPS fictif Monster Hunter Now ?

Si vous utilisez iGPSGo, vous ne serez pas banni. La plupart des hacks de joystick GPS fictif Monster Hunter Now ne peuvent pas garantir cela. Et c’est l’un des meilleurs aspects d’iGPSGo.

Questions fréquemment posées

· Pouvez-vous utiliser iPogo pour le hack du joystick GPS fictif Monster Hunter Now sur iOS ?

Vous pouvez utiliser iPogo pour le hack du joystick GPS fictif Monster Hunter Now sur iOS. Cependant, il y a une chance que vous puissiez être banni en utilisant iPogo pour simuler la localisation. Il est donc préférable d’utiliser iGPSGo à la place.

· Pouvez-vous simuler un joystick GPS fictif Monster Hunter Now sur iOS 17 sans jailbreak ?

Oui, vous pouvez utiliser un joystick GPS fictif Monster Hunter Now sur iOS 17 sans jailbreak. iGPSGo ne nécessite pas de root ou de jailbreak pour simuler la localisation de l’appareil, ce qui en réalité un choix parfait pour les joueurs qui ne veulent pas mettre en danger leurs appareils.

· Pouvez-vous utiliser le hack du joystick GPS fictif Monster Hunter Now sur un PC ?

Vous pouvez utiliser le hack du joystick GPS fictif Monster Hunter Now sur un PC. Encore une fois, iGPSGo est l’outil parfait pour cela, car il est disponible gratuitement pour les ordinateurs Windows et Mac. Vous pouvez en savoir plus sur le site officiel d’iToolPaw.

