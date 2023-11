La mise à jour One UI 6 suscite des inquiétudes quant à un risque potentiel de brûlure d’écran

Le récent déploiement de One UI 6 a apporté une vague de nouvelles fonctionnalités et améliorations pour les appareils Samsung Galaxy. Cependant, parmi l’excitation de ces mises à jour, un problème test est apparu qui pourrait potentiellement affecter la qualité d’affichage à long terme des écrans OLED. Ce problème découle d’une fonction de décalage des pixels défaillante dans One UI 6, qui est conçue pour atténuer la gravure d’écran, une décoloration permanente qui peut nuire à l’expérience visuelle.

Défaillance du décalage des pixels de One UI 6 : Une menace potentielle de gravure d’écran

Les écrans OLED, réputés pour leurs couleurs vives et leurs noirs profonds, sont malheureusement sensibles à la gravure d’écran. Cela se produit lorsque des éléments statiques restent affichés pendant de longues périodes, entraînant une dégradation plus rapide des diodes électroluminescentes organiques (OLED) dans ces zones par rapport à leur environnement, ce qui entraîne des traces persistantes ou des décolorations visibles.

Pour remédier à ce problème, Samsung a introduit la fonction de décalage des pixels dans One UI 5. Cette fonction déplace subtilement les positions des éléments à l’écran, y compris les icônes de la barre d’état, au fil du temps, répartissant ainsi l’usure sur l’ensemble de l’écran et réduisant ainsi le risque de gravure d’écran.

Cependant, avec l’arrivée de One UI 6, il semble que le mécanisme de décalage des pixels pour les icônes de la barre d’état ait échoué. Les utilisateurs ont signalé que les icônes restent statiques, ne bougeant pas comme prévu. Cette observation a été mise en lumière par l’utilisateur Reddit dragosslash, qui a mis au point un test simple pour vérifier le problème :

Capturez une capture d’écran lorsque la barre d’état est visible. Faites pivoter l’écran cinq fois entre les orientations portrait et paysage. Ouvrez la capture d’écran dans la Galerie Samsung et examinez la position de la barre d’état.

En comparant les captures d’écran de One UI 5 et One UI 6, il devient évident que les icônes de la barre d’état restent fixes dans One UI 6, ce qui indique un défaut potentiel dans la fonction de protection contre la gravure d’écran. Alors que le décalage des pixels semble fonctionner pour la barre de navigation, les icônes de la barre d’état ne bougent pas, ce qui suggère un possible bug dans One UI 6.0.

Plusieurs utilisateurs du fil de discussion Reddit r/oneui ont corroboré cette observation, exprimant leur inquiétude quant à l’efficacité de la protection contre la gravure d’écran dans One UI 6. Ce problème a suscité un appel à une résolution rapide de la part de Samsung.

Compte tenu de la prise de conscience généralisée suscitée par les utilisateurs de la communauté Reddit r/oneui, on peut s’attendre à ce que Samsung aborde cette préoccupation test lors d’une prochaine mise à jour. L’entreprise a déjà fait ses preuves en matière de résolution rapide des problèmes logiciels. Il est donc probable qu’elle donnera la priorité à une correction de cette potentielle menace de gravure d’écran.

En attendant, les utilisateurs peuvent atténuer le risque de gravure d’écran en adoptant certaines précautions :

Minimisez les éléments statiques à l’écran : Évitez de laisser des images statiques, telles que des icônes d’applications ou des boutons de navigation, affichées pendant de longues périodes.

Ajustez la luminosité de l’écran : Une luminosité d’écran réduite peut contribuer à réduire la contrainte exercée sur les pixels OLED, ralentissant ainsi potentiellement le processus de gravure d’écran.

Activez la rotation automatique : La rotation automatique peut contribuer à répartir l’usure de manière plus uniforme sur l’écran.

Utilisez des économiseurs d’écran : Utilisez des économiseurs d’écran qui se déplacent ou changent périodiquement pour éviter que des éléments statiques ne restent affichés à l’écran pendant de longues durées.

Bien que ces mesures ne préviennent pas complètement la gravure d’écran, elles peuvent certainement prolonger la durée de vie des écrans OLED et préserver leur intégrité visuelle.

One UI 6.0 : Un aperçu complet des nouvelles fonctionnalités

Le logiciel One UI de Samsung a toujours été l’une des surcouches Android personnalisées les plus populaires et appréciées. Et à chaque itération, Samsung n’a cessé d’affiner et d’améliorer l’expérience utilisateur. One UI 6.0 ne fait pas exception, apportant de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations qui le rendent encore plus personnalisable, pratique et sécurisé.

Panneau de paramètres rapides repensé

L’un des changements les plus remarquables dans One UI 6.0 est le nouveau design du panneau de paramètres rapides. La nouvelle disposition place les paramètres fréquemment utilisés tels que le Wi-Fi, le Bluetooth et le mode sombre en haut pour un accès facile. Tandis que les autres paramètres peuvent être personnalisés selon vos préférences. Cela facilite plus que jamais le contrôle des fonctionnalités les plus importantes de votre téléphone sans avoir à fouiller dans les menus.

Fonctionnalités améliorées de confidentialité et de sécurité

La confidentialité et la sécurité sont toujours primordiales, et One UI 6.0 introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités pour vous aider à protéger vos données et à rester en sécurité. La nouvelle section « Sécurité et confidentialité » dans l’application Paramètres offre un centre centralisé pour gérer vos paramètres de confidentialité, et vous pouvez maintenant voir facilement quelles applications ont accès à vos autorisations. De plus, One UI 6.0 comprend un nouvel indicateur de confidentialité qui indique quand une application utilise votre microphone ou votre caméra, vous donnant ainsi plus de contrôle sur votre vie privée.

Options de personnalisation améliorées

One UI a toujours été réputé pour ses nombreuses options de personnalisation. Et One UI 6.0 va encore plus loin. Vous pouvez maintenant personnaliser le fond d’écran de l’écran de verrouillage, le style de la fréquence et même la police pour vraiment rendre votre téléphone unique. De plus, One UI 6.0 comprend une nouvelle fonctionnalité « Thèmes de couleur » qui vous permet de changer le schéma de couleurs global de votre téléphone pour correspondre à votre personnalité ou à votre humeur.

Amélioration des performances et de l’autonomie de la batterie

Samsung a également apporté des améliorations aux performances et à l’autonomie de la batterie dans One UI 6. Le nouveau « Mode performances » peut aider à augmenter les performances lorsque vous en avez le plus besoin. Tandis que la nouvelle fonction « Batterie adaptative » peut optimiser votre utilisation de la batterie pour prolonger la durée de vie de votre téléphone. Ces améliorations rendent One UI 6.0 encore plus efficace et fiable.

Nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo

One UI 6.0 apporte également plusieurs nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo pour améliorer vos photos et vidéos. La nouvelle fonction « Optimiseur de scène » peut ajuster automatiquement les paramètres de l’appareil photo en fonction de la scène que vous êtes en train de photographier. Tandis que le nouveau mode « Portrait » peut flouter l’arrière-plan des selfies. De plus, One UI 6.0 comprend une nouvelle fonction « Vue du réalisateur » qui vous permet de prévisualiser et de contrôler plusieurs caméras simultanément.

Autres fonctionnalités notables

En plus des fonctionnalités mentionnées ci-dessus, One UI 6.0 comprend également plusieurs autres fonctionnalités notables, telles que :

Nouveau widget SmartThings pour l’écran de verrouillage

Possibilité de déplacer la fréquence sur l’écran de verrouillage à différentes positions

Widgets d’appareil photo personnalisés pour l’écran d’accueil

Amélioration de la reconnaissance et de l’extraction de texte

Nouvelle fonction « Routines » pour automatiser des tâches

Prise en charge améliorée de DeX

Dans l’ensemble, One UI 6.0 représente une avancée significative pour la surcouche Android personnalisée de Samsung. Il apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations qui le rendent encore plus personnalisable, pratique et sécurisé.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :