La dernière fonctionnalité d’Instagram : Téléchargement des Reels dévoilé

Dans une récente mise à jour, Instagram, la plateforme de médias sociaux populaire appartenant à Meta, a déployé une fonctionnalité révolutionnaire qui permet aux utilisateurs de télécharger des Reels provenant de comptes publics. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de sauvegarder leurs Reels préférés directement sur leur pellicule. Cependant, avant de plonger dans cette nouvelle addition excitante, il y a quelques détails clés dont les utilisateurs doivent être conscients.

La nouvelle fonctionnalité d’Instagram dévoilée : téléchargement des Reels provenant de comptes publics

Pour ceux qui ont des comptes publics, la possibilité de télécharger et de partager des Reels est ouverte à tous sur la plateforme Instagram par défaut. Cela signifie que votre contenu créatif est facilement accessible à moins que vous ne preniez des mesures pour ajuster vos paramètres de confidentialité. Fait intéressant, les utilisateurs de moins de 18 ans ayant des comptes publics verront le téléchargement désactivé automatiquement, en privilégiant leur vie privée. Néanmoins, ils conservent la possibilité d’activer les téléchargements s’ils le souhaitent.

En revanche, les comptes privés offrent un niveau de confidentialité plus élevé. Si votre compte est défini comme privé, personne sur Instagram ne peut télécharger vos Reels. C’est un écosystème fermé qui garantit que votre contenu reste dans les limites de vos abonnés. Même si un Reel n’est pas éligible pour une visualisation hors ligne, vous pouvez quand même le sauvegarder dans l’application Instagram pour une consultation ultérieure.

Aspects importants à considérer

Lorsque vous vous plongez dans le monde du téléchargement des Reels, il y a plusieurs points cruciaux à garder à l’esprit :

Paramètres de téléchargement pour les comptes publics : Seuls les nouveaux Reels peuvent être téléchargés pour les comptes publics, sauf si les paramètres de téléchargement spécifiques sont ajustés. Inclusion de filigrane : Les Reels téléchargés à partir de comptes publics comportent un filigrane d’Instagram, affichant le nom d’utilisateur du créateur et l’attribution audio. Rétroactivité des paramètres : Les modifications des paramètres de téléchargement n’affecteront pas les copies des Reels déjà téléchargés sur un appareil. Il est essentiel de le prendre en compte si vous décidez de modifier vos préférences. Inclusion de l’audio d’origine : Si le Reel d’origine avait l’option de téléchargement activée, la version téléchargée peut inclure l’audio d’origine. Restrictions d’utilisation : Les Reels téléchargés ne doivent pas être utilisés à des fins commerciales. Après le téléchargement, Instagram a un contrôle limité sur la façon dont le contenu est utilisé.

Disponibilité mondiale

Initialement lancée aux États-Unis plus tôt cette année, la fonction de téléchargement des Reels est maintenant accessible dans le monde entier. Le déploiement mondial a commencé le 23 novembre, marquant une expansion significative de la disponibilité de cette fonctionnalité.

Adam Mosseri, responsable d’Instagram, a partagé la bonne nouvelle avec la communauté Instagram :

« Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer que vous pouvez maintenant sauvegarder les Reels provenant de comptes publics sur votre pellicule. Chaque Reel téléchargé est accompagné d’un filigrane affichant le nom d’utilisateur du créateur d’Instagram. Initialement lancée aux États-Unis plus tôt cette année, cette fonctionnalité est désormais accessible dans le monde entier.

Pour télécharger un Reel, il vous suffit de toucher l’icône Partager et de sélectionner Télécharger. Les comptes publics conservent la possibilité de désactiver les téléchargements, garantissant aux créateurs le contrôle de la distribution de leur contenu. Si un Reel particulier n’est pas téléchargeable, ne vous inquiétez pas, il vous suffit de toucher les trois points et de le sauvegarder pour le regarder ultérieurement dans l’application. »

Notre avis

L’introduction de la fonction de téléchargement des Reels par Instagram marque une étape importante dans l’amélioration de l’expérience utilisateur et le partage de contenu. Bien que cette option soit disponible pour les comptes publics, les utilisateurs, en particulier les créateurs, doivent être conscients des implications en termes de vie privée et envisager d’ajuster leurs paramètres en conséquence. Alors qu’Instagram continue d’évoluer avec ses fonctionnalités, les utilisateurs peuvent s’attendre à encore plus d’innovations qui répondent à leurs préférences diverses et à leurs expressions créatives.



