Dites adieu aux signaux faibles: moyens simples pour améliorer la réception de votre téléphone portable

Notre monde est plus interconnecté que jamais auparavant. De nos jours, perdre le signal de votre téléphone portable n’est pas seulement un inconvénient pour vérifier les réseaux sociaux; cela pourrait être un problème grave avec des conséquences potentiellement vitales. Peu importe le téléphone ou le fournisseur de services mobiles que vous utilisez, vous êtes susceptible de rencontrer des interruptions de service. Ces interruptions peuvent résulter de facteurs tels que les intempéries ou se trouver dans des zones isolées qui affaiblissent le signal de votre téléphone.

Avec les voyages de Thanksgiving qui commencent et les vacances d’hiver à l’horizon, perdre le signal de votre téléphone portable peut devenir un problème important. Pour éviter les problèmes de signal lors de vos déplacements, éviter de perdre des appels importants avec vos amis et votre famille, et rester informé des informations de voyage et des test importants pendant cette période des fêtes, il existe divers conseils et astuces que vous pouvez utiliser pour améliorer le signal de votre téléphone portable.

La méthode fiable consistant à activer le mode Avion, attendre quelques secondes, puis le désactiver peut certainement améliorer la réception. Cependant, si cela ne résout pas le problème, des mesures plus drastiques pourraient être nécessaires, telles que retirer votre carte SIM ou réinitialiser les paramètres de votre réseau. Avant de plonger dans les paramètres de votre téléphone, passez quelques minutes à effectuer quelques étapes de dépannage de base qui pourraient aider à optimiser les performances de votre téléphone.

Étapes pour améliorer le signal de votre smartphone

Les paramètres de votre téléphone peuvent améliorer votre service mobile, mais il existe d’autres astuces pour améliorer la réception sans même ajuster le logiciel de votre téléphone.

Positionnez-vous de manière à éliminer les obstacles entre votre téléphone et les antennes mobiles à proximité. Cela peut signifier vous éloigner des objets métalliques ou des murs en béton, car ils peuvent affaiblir la réception. Choisissez un emplacement près d’une fenêtre ou, si possible, sortez pour améliorer votre signal.

Retirez votre coque de téléphone. Il est conseillé de retirer toute coque de votre téléphone, surtout si elle est épaisse. De cette façon, l’antenne du téléphone ne sera pas bloquée et il pourra recevoir un meilleur signal.

Assurez-vous que votre téléphone est chargé. La recherche et la connexion à un signal plus fort consomment de l’énergie. Si la batterie de votre téléphone est déjà faible, vous pourriez avoir du mal à obtenir un bon service.

Activez et désactivez le mode Avion

La façon la plus rapide et la plus simple de résoudre les problèmes de signal est d’éteindre et de rallumer la connexion de votre téléphone. Si vous changez d’endroit, basculer en mode Avion redémarre les modems Wi-Fi, Bluetooth et réseau mobile. Cela les aide à localiser le meilleur signal dans la nouvelle zone.

Activation/désactivation du mode Avion sur Android

Pour désactiver les connexions de votre téléphone, faites glisser votre doigt vers le bas depuis le haut de votre écran. Ensuite, appuyez sur l’icône du mode Avion dans le panneau des paramètres rapides. Attendez environ 15 secondes pour que votre téléphone se déconnecte des réseaux Wi-Fi et mobiles. Ensuite, appuyez à nouveau sur l’icône du mode Avion pour réactiver les connexions.

Activation/désactivation du mode Avion sur iPhone

Pour les iPhones, vous pouvez utiliser le mode Avion via le Centre de contrôle, mais le processus dépend de votre modèle d’iPhone. Si vous avez un iPhone X ou ultérieur, faites glisser votre doigt vers le bas à partir du coin supérieur droit pour ouvrir le Centre de contrôle. Pour les anciens modèles, faites glisser votre doigt vers le haut à partir du bas de l’écran. Appuyez sur l’icône du mode Avion, qui deviendra orange pour indiquer qu’il est activé. Attendez environ 15 secondes avant de le désactiver à nouveau.

Redémarrer votre smartphone aide à améliorer le signal

Redémarrer un smartphone peut aider à améliorer le signal du réseau en réinitialisant divers composants logiciels et processus qui pourraient affecter la connectivité de l’appareil. Voici comment cela fonctionne en termes plus simples :

1. Élimine les pannes temporaires : Parfois, les smartphones rencontrent des pannes temporaires dans leur logiciel qui peuvent affecter la connectivité du réseau. Le redémarrage du téléphone permet de résoudre ces pannes, permettant à l’appareil d’établir une nouvelle connexion avec le réseau.

2. Rafraîchit les connexions réseau : Lorsque vous redémarrez votre smartphone, il rafraîchit ses connexions réseau. Cela signifie que le téléphone recherche les réseaux disponibles et se reconnecte au signal le plus puissant dans la zone, ce qui peut potentiellement améliorer la puissance du signal.

3. Réinitialise les modems et les radios : Les smartphones sont dotés de modems internes et de radios responsables de la gestion des connexions mobiles, Wi-Fi et Bluetooth. Le redémarrage du téléphone réinitialise ces composants, ce qui peut résoudre les problèmes liés à la connectivité réseau.

4. Ferme les applications en arrière-plan : Les applications en cours d’exécution en arrière-plan peuvent consommer des ressources et affecter les performances du réseau. Le redémarrage du téléphone ferme toutes les applications en arrière-plan, en veillant à ce qu’aucune application n’utilise involontairement les ressources réseau.

5. Rétablit la communication avec les antennes mobiles : Le redémarrage du téléphone lui permet de rétablir la communication avec les antennes mobiles voisines, ce qui peut être particulièrement utile si le téléphone avait du mal à maintenir une connexion stable.

En résumé, le redémarrage d’un smartphone revient à lui donner un rafraîchissement rapide, résolvant les problèmes potentiels du logiciel et lui permettant de se reconnecter au réseau de la manière la plus efficace. Cette action simple est souvent recommandée comme première étape en cas de problèmes de signal réseau.

Vérifiez les paramètres de l’opérateur

Les opérateurs de téléphonie envoient souvent des mises à jour appelées « paramètres de l’opérateur » pour améliorer la qualité de la connexion de votre téléphone pour les appels, les données et les messages sur leur réseau. Cette fonctionnalité fonctionne sur tous les modèles d’iPhone, mais elle peut ne pas être disponible sur tous les téléphones Android. Si vous n’avez pas un téléphone pris en charge, vous ne trouverez peut-être pas les paramètres de l’opérateur sur votre appareil.

Android : Comme mentionné précédemment, tous les téléphones Android n’ont pas facilement accès aux paramètres de l’opérateur. Pour vérifier les mises à jour, ouvrez l’application Paramètres et recherchez « paramètres de l’opérateur ». Sur les téléphones Pixel pris en charge, accédez à Paramètres > Réseau & Internet > Internet. Appuyez sur l’icône d’engrenage à côté du nom de votre opérateur, puis sélectionnez « Versions des paramètres de l’opérateur » pour voir si des mises à jour sont disponibles.

iPhone : Les mises à jour de l’opérateur apparaissent généralement d’elles-mêmes, et vous pouvez les mettre à jour en suivant le message contextuel. Pour demander à votre iPhone de vérifier une mise à jour des paramètres de l’opérateur, allez dans Paramètres > Général > Informations sur votre téléphone. S’il y a une mise à jour, vous recevrez une invite pour l’installer.

Réinitialisation des paramètres réseau pour améliorer le signal du smartphone

Parfois, résoudre un problème de connectivité gênant nécessite un nouveau départ. La réinitialisation des paramètres réseau de votre téléphone est un moyen d’y parvenir. Cependant, il est essentiel de noter que la réinitialisation des paramètres réseau effacera également les mots de passe Wi-Fi enregistrés, les connexions VPN et les paramètres d’APN personnalisés pour les opérateurs qui nécessitent une configuration supplémentaire.

Pour les appareils Android, accédez à l’application Paramètres et recherchez « réinitialiser » ou, plus précisément, « réinitialiser les paramètres réseau ». Sur un Pixel 6 Pro fonctionnant sous Android 13, vous le trouverez étiqueté « Réinitialiser Wi-Fi, mobile et Bluetooth ». Après avoir réinitialisé vos paramètres réseau, assurez-vous de reconnecter votre téléphone à vos réseaux Wi-Fi domestiques et professionnels.

Pour les iPhones, suivez ces étapes : Allez dans Paramètres > Transférer ou réinitialiser l’iPhone > Réinitialiser > Réinitialiser les paramètres réseau. La page suivante vous avertira que la réinitialisation de vos paramètres réseau réinitialisera vos paramètres pour le Wi-Fi, les données mobiles et le Bluetooth. Appuyez sur Réinitialiser les paramètres réseau et votre téléphone redémarrera. N’oubliez pas de vous reconnecter au Wi-Fi et à d’autres réseaux après la réinitialisation.

Utilisez un amplificateur de signal pour améliorer le signal de votre smartphone

Si vous avez essayé toutes nos étapes de dépannage, y compris en discutant des options avec votre opérateur, et que vous avez toujours du mal à maintenir un bon signal, envisagez d’utiliser un amplificateur de signal. Un amplificateur de signal utilise le même signal mobile que votre opérateur et l’amplifie suffisamment pour fournir une couverture dans une version ou dans toute votre maison.

L’inconvénient principal ici est le coût. Wilson propose trois amplificateurs pour une utilisation à domicile, avec des prix allant de 349 $ pour une couverture d’une seule version à 999 $ pour couvrir toute votre maison. Il est important de noter que nous n’avons pas spécifiquement testé ces modèles. Wilson offre une garantie de remboursement de 30 jours et une garantie de deux ans en cas de problème avec leurs produits.

Notre avis

Dans notre monde interconnecté, un signal de téléphone portable fiable est crucial. Cela devient encore plus évident pendant les voyages de vacances. Des astuces simples comme activer et désactiver le mode Avion et redémarrer votre téléphone peuvent améliorer la réception. Pour des problèmes graves, la réinitialisation des paramètres réseau ou l’utilisation d’un amplificateur de signal peuvent être nécessaires, bien que le dernier puisse être coûteux. Wilson propose des options, mais il est essentiel de tenir compte de la tarification de leurs modèles non testés, soutenue par une garantie de remboursement de 30 jours et une garantie de deux ans.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :