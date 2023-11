Oppo Pad Air2 Lance Écran de 11,4 pouces et Batterie de 8 000 mAh

Aujourd’hui a été une journée passionnante pour les fans et les passionnés d’Oppo alors que la marque a dévoilé un ensemble de nouveaux produits. Alors que la plupart du public était intéressé par la toute nouvelle série Oppo Reno 11, Oppo a également dévoilé une nouvelle ardoise pour les amateurs de tablettes. L’Oppo Pad Air2 est la nouvelle offre à petit budget de l’entreprise pour les appareils intelligents de grande taille. Il s’agit d’un OnePlus Pad Go rebaptisé pour le marché chinois. Même l’apparence est la même, à l’exception du changement évident de la marque Oppo. La tablette est une offre décente avec un grand écran et une énorme batterie. Plongeons dans ses caractéristiques.

Principales caractéristiques et caractéristiques de l’Oppo Pad Air2 – Une bonne option avec un écran et une batterie énormes

Oppo a décidé de ne pas divulguer la fiche technique complète de l’Oppo Pad Air2 lors de son lancement (China Telecom l’a cependant fait). Cependant, nous pouvons partager ses caractéristiques car il s’agit d’un OnePlus Pad Go rebaptisé. Mise à part le changement de nom, l’appareil représente en réalité une mise à niveau décente par rapport au premier Oppo Pad Air. Cet appareil dispose d’un écran LCD de 11,4 pouces avec un rapport de format 7:5. La résolution est de 2 408 x 1 720 pixels. Il s’agit d’un panneau 10 bits avec un taux de rafraîchissement fluide allant jusqu’à 90 Hz. L’écran est l’un des principaux arguments de vente de cette tablette. Il est idéal pour regarder des films et des multimédias en général, ainsi que pour la productivité et les tâches professionnelles. Oppo propose en réalité quelques fonctionnalités intéressantes avec le ColorOS pour Pad.

Le nouveau ColorOS For Pad apporte une barre des tâches personnalisable, des galeries de fichiers intelligentes et quelques gestes multi-doigts. Oppo commercialise l’Oppo Pad Air2 comme une tablette destinée à un public plus jeune, et le grand écran et les fonctionnalités logicielles peuvent être très attrayants pour les utilisateurs. Il est important de souligner que c’est toujours une tablette à budget limité et qu’elle ne comprend donc pas de connectivité mobile. C’est une tablette Wi-Fi uniquement. En termes d’optique, la tablette est équipée d’une caméra frontale de 8 MP et d’une caméra arrière de 8 MP.

Audio correct et performances suffisantes pour les tâches de base

Outre l’écran, la tablette offre également une expérience audio avec quatre haut-parleurs offrant une puissance sonore de 86 dB avec un réglage Dolby Atmos. Les utilisateurs peuvent s’attendre à une expérience audio immersive avec cette tablette. Pour l’alimentation, nous disposons d’une énorme batterie de 8 000 mAh avec une charge rapide de 33 W. La batterie peut offrir une bonne autonomie même avec un grand écran. Sous le capot, la tablette est équipée du MediaTek Helio G99, qui convient pour une utilisation d’applications de base et certains jeux modérés. Les jeux plus exigeants sur le plan graphique peuvent nécessiter quelques ajustements des paramètres. Dans l’ensemble, vous obtiendrez toujours des performances décentes avec cette tablette. Elle est associée à 6 Go ou 8 Go de RAM selon la déclinaison.

Informations sur les prix

L’Oppo Pad Air2 sera mis en vente à partir du 25 novembre. Il est actuellement disponible en précommande à trois prix. La déclinaison 6 Go/128 Go est vendue à CNY 1 299 (180 $), la déclinaison 8/128 Go est vendue CNY 1 499 (210 $), et la déclinaison 8 Go/256 Go est vendue CNY 1 699 (240 $).

