Samsung Galaxy Z Flip5 Maison Margiela Edition est officiel

L’année dernière, Samsung s’est associé à Maison Margiela pour la Samsung Galaxy Z Flip4 Maison Margiela Edition. Cette année, l’entreprise fait de même pour le lancement d’une Samsung Galaxy Z Flip5 Maison Margiela Edition. Si vous avez manqué certaines éditions spéciales et uniques de Samsung Galaxy Z Flip5, Maison Margiela semble être l’option pour vous.

Samsung s’associe une fois de plus à Maison Margiela pour une édition unique Samsung Galaxy Z Flip5 Maison Margiela

Selon Samsung, il s’est associé à Maison Margiela « pour proposer un appareil pour les personnes désirant de la fraîcheur et des choses non conventionnelles ». La Samsung Galaxy Z Flip5 Maison Margiela Edition est livrée dans un emballage blanc spécial, qui reflète le « style inachevé de Maison Margiela en utilisant un motif de couture distinct au centre du rabat ». En termes de caractéristiques, le Samsung Galaxy Z Flip5 est unique par rapport à la déclinaison classique, mais la plupart de cet aspect unique provient du design et des extras.

Les extras comprennent un emballage unique, recouvert de tissu en papier tissé. Il ressemble à un exemplaire d’archives utilisé dans les boutiques atelier pour conserver des échantillons de tissu et des threads. Il comprend un étui en cuir rabattable, un étui Flipsuit et deux types de cartes Flipsuit éclaboussées. L’appareil est également fourni avec un chargeur 25W PD et un câble USB.

En ce qui concerne le design du téléphone, l’édition spéciale dispose d’un dos en verre unique. Il présente un design montrant les mécanismes internes d’une veste de Mason Margiela. Il est renforcé par les effets argentés et métalliques exclusifs à cette édition spéciale. Le téléphone comprend également des icônes et des fonds d’écran spéciaux, avec des cartes Flipsuit qui changent le thème du téléphone pour correspondre au motif de la carte.

À propos de Maison Margiela: Maison Margiela, anciennement Maison Martin Margiela, est une maison de mode de luxe française fondée par le designer belge Martin Margiela et Jenny Meirens en 1988 et dont le siège est à Paris. La maison produit à la fois des collections artisanales inspirées de la haute couture et des collections prêt-à-porter, ces dernières étant influencées par les designs des premières.

L’édition spéciale sera disponible sur certains marchés à partir du 30 novembre. Pour l’instant, Samsung n’a pas révélé le prix de la tablette. Nous devrons attendre la semaine prochaine pour en savoir plus sur son prix. Les utilisateurs en Corée du Sud peuvent déjà s’inscrire sur une page d’accueil spéciale pour être notifiés lorsque le téléphone sera disponible à la vente.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :