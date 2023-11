TEST KTC G27P6: L’écran Gaming 27″ OLED 1440p G-Sync/FreeSync 240Hz parfait ?

La principale caractéristique recherchée par les gamers compétitifs sur un écran de gaming est dans la majorité des cas, le plus bas input lag possible (retard à l’affichage en français). Ensuite vient la fréquence de rafraîchissement, plus elle est élevée et plus elle profite elle aussi à augmenter la réactivité de l’écran (si la carte graphique le permet). Aujourd’hui nous testons un nouvel écran gamer, mais pas n’importe lequel. Le KTC G27P6 possède une dalle OLED. Principale spécificité de cette technologie, un input lag quasi nul.

Ce moniteurr, possède d’autres atouts, comme une fréquence de rafraichissement à 240Hz et la certification AMD FreeSync Premium (compatible NVIDIA G-SYNC). Sa taille de 27″ et sa résolution QHD font également parties du nouveau standard qu’adopte l’industrie du jeux-vidéos compétitif, après avoir massivement adopté le combo 24″ et 1080p. Ce KTC réserve d’autres petites surprises… mais nous n’allons pas tout dévoiler dès l’introduction de son essai, c’est parti pour découvrir ce G27P6 en détail dans notre test !

KTC G27P6 : Caractéristiques

Taille de l’écran Écran large 27″ Incurvé Non Résolution native 2 560 x 1 440 (16:9), 108,79 PPP Technologie des panneaux OLED (RVB 10 bits) Fréquence de rafraîchissement 240 Hz (plage VRR 48-240 Hz) Technologies de synchronisation adaptative prises en charge AMD FreeSync Premium,

compatible NVIDIA G-SYNC Luminosité 450 cd/m² (25% APL) Contraste 1 500 000:1 (statique) Gamme de couleurs (volume) 136 % sRVB, 100 % DCI-P3,

101 % Adobe RVB, 96 % NTSC Angles de vision 178° (horizontal) / 178° (vertical) Temps de réponse 0,03 ms GtG HDR HDR10 Ajustabilité Inclinaison (-5° à +20°), Pivotement (±15°), Hauteur (110 mm), Pivot (90° dans les deux sens) Entrées vidéo 1x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.0, 1x USB Type-C DP Alt-Mode (puissance délivrée 65 W) Sorties vidéo Non Ports USB en aval 2x USB 3.0 Type-A, 1x USB Type-C avec une alimentation de 65 W Ports USB en amont 1x USB 3.0 Type-B Autres ports 1x sortie audio 3,5 mm Haut-parleurs 2x 5 W Montage VESA Pris en charge (75×75 mm) Suppléments Switch KVM, réticule virtuel

Ce KTC OLED G27P6 est doté d’un écran OLED QHD d’une résolution de 2560×1440 et d’une diagonale de 27 pouces avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz. La dalle LG Display WOLED de cet écran est la même que celle utilisée par d’autres écrans déjà présents sur le marché.

En tête de liste, nous pouvons citer l’Acer Predator X27U, l’Asus ROG Swift OLED PG27AQDM, le Corsair Xeneon 27QHD240 et le LG 27GR95QE. Quel est donc l’intérêt premier de cet écran KTC par rapport aux autres déclinaisons déjà sorties ? Le prix. KTC vend en effet son écran aux alentours de 730€, là où nous retrouvons ses concurrents en général 100 à 200€ plus chers.

Si le tarif proposé est plus bas que la concurrence, KTC n’a pas pour autant amputé son nouveau modèle de fonctionnalités afin d’atteindre un prix plus attractif. Vous bénéficiez toujours d’un ajustement complet de l’écran ainsi que la rotation à 90° des deux côté, d’un port USB-C avec mode Alt DisplayPort (projeter une vidéo et de lire un flux audio sur un écran externe qui prend en charge DisplayPort) et une puissance délivrée de 65 W. Enfin ce G27P6 dispose de hauts-parleurs, d’un commutateur KVM intégré, et, pour ceux que ça intéresse, un logo RGB disposé à l’arrière de la coque du moniteur.

KTC G27P6 : Déballage

Ce nouvel écran nous est arrivé dans un immense carton qui renfermait ensuite le carton, trois fois moins épais, dédié à l’écran. Cette très grosse protection supplémentaire est bienvenue, surtout quand on s’aperçoit du traitement effectué par certains transporteurs sur quelques colis.

Le carton de l’écran est donc arrivé en parfait état, ce qui est une bonne chose car il est assez attractif. Ses couleurs chaudes de la face avant attirent immédiatement l’œil et le noir de la face arrière nous met le pied directement le pied à l’étrier. Nous allons avoir affaire à de l’OLED, avec des couleurs justes et un contraste infini.

Le packaging de l’écran est très bien fait car il s’ouvre comme un écrin, ce qui est très pratique.

La partie haute est composée de plusieurs emplacements dédiés aux accessoires, tandis que la partie basse renferme l’écran, qui, à son tour, est très bien protégé. Celui-ci est enveloppé dans deux couches protectrices. KTC ne lésine pas sur la protection de leur produit.

Une fois l’écran sorti des emballages, l’écran possède encore un film à retirer. Il est donc relativement peu probable, sauf en ayant roulé dessus ou immergé dans l’eau, que l’écran soit abîmé en arrivant chez vous.

Le pied est composé de deux parties à viser, ce qui est souvent le cas sur les écrans d’ordinateurs.

KTC n’est pas avare en câble ! Nous trouvons un câble DisplayPort, un câble HDMI et un câble USB-C. Même si le prix de l’écran est plus bas que la concurrence, la marque n’a pas non plus rogné sur le nombre de connexions fournies.

Une bloc d’alimentation externe fait bien évidemment partie du lot. Celui-ci permet de monter à 168 Watts, une valeur plutôt élevée pour un écran 27″, mais logique. Une bonne marge est dédiée à l’alimentation 65W de périphériques externes qui pourraient être branchés.

Côté lecture, un guide de montage rapide, un manuel d’utilisation et une carte de garantie sont présents. Petite surprise, nous trouvons également un document attestant de la bonne calibration des couleurs en usine. Décidément, le constructeur continue de nous surprendre face au soin apporté à cet écran.

En définitive, l’unboxing de ce KTC G27P6 a été une très bonne surprise. L’écran est particulièrement bien protégé et le packaging bien pensé. Nous avons tous les accessoires à disposition dont nous avons besoin pour mettre en route rapidement l’écran et nous trouvons même un document d’étalonnage des couleurs.

KTC G27P6 : Montage et design

Avant de monter l’écran, nous pouvons facilement accéder aux différentes sorties proposées par ce G27P6. Toutes les connexions sont cachées derrière une petite coque en plastique. Cette dernière permet également de resserrer quelque peu les câbles, avant de passer le relais au clip les regroupant, que nous observons plus loin.

Une fois le cache enlevé nous pouvons observer une paire d’entrées HDMI 2.0, une entrée DisplayPort 1.4 et d’une entrée USB-C DP Alt Mode. Cette dernière prend en charge une puissance de 65 W, une puissance suffisante pour alimenter un ordinateur portable mais être limite sur certains Mini PC (NUC) haut de gamme.

Si vous comptez brancher l’écran sur les port HDMI 2.0, notez qu’ils n’ont pas la bande passante nécessaire pour atteindre un taux de rafraîchissement complet de 240 Hz à une résolution native de 2560 x 1440. Vous serez limité à un taux de rafraîchissement de 144 Hz en 1440p. Nous vous conseillons donc fortement d’utiliser l’entrée DisplayPort 1.4 pour profiter des possibilités de l’écran à 100%.

Une interface HDMI 2.1 serait plus appropriée, mais c’est probablement l’une des façons par lesquelles la marque a réussi a proposé un prix inférieur à la concurrence. Ce qui au final n’est pas gênant. Ce modèle, avec sa fréquence de 240Hz, étant plus adapté aux PC qu’aux consoles.

Tout à gauche des entrées vidéos une sortie audio de 3,5 millimètres est présente, et, tout à droite, un port USB 3.0 Type-B « upstream » est visible ainsi que deux ports USB 3.0 Type-A.

Comme nous le citions dans la partie caractéristiques, ce KTC G27P6 dispose d’un commutateur KVM intégré. Il vous permet de prendre le contrôle de deux appareils différents avec un seul ensemble de périphériques connectés au moniteur. Pour que l’ensemble fonctionne, vous devez connecter un appareil via le port USB Type-C DP Alt Mode et un autre via le port USB Type-B en upstream (pour la connectivité USB) et pour le signal vidéo soit un HDMI ou un DisplayPort.

Passons désormais au montage. Celui-ci se déroule en 3 temps et 2 minutes. Nous fixons le pied de l’écran à « l’arbre » centrale et on tourne la vis à main pour fixer les deux éléments ensemble solidement. Il suffit ensuite de venir fixer le pied à l’arrière du moniteur. Une fois le « clip » entendu, c’est terminé.

Si vous souhaitez transporter l’écran pour partir en LAN, ce qui est grandement facilité par le packaging bien pensé, une tirette permet de retirer le pied avec une grande facilité.

Si vous souhaitez monter l’écran sur un support de bureau ou directement au mur, celui-ci possède un support VESA 75×75 mm. Les entretoises nécessaires sont d’ailleurs fournies avec le packaging du moniteur.

Une fois l’écran sur pied, nous pouvons mieux juger du design de celui-ci. De dos Le pied en V métallique de couleur grise s’accommode très bien avec le dos du moniteur.

De face, l’écran est particulièrement sobre. Pas de couleur tape à l’œil, on reste dans la discrétion. Travaillant également sur ce moniteur, c’est notre type de design préféré. Celui-ci se rapproche des DELL, très orienté professionnel.

De côté, la dalle OLED est bien sûr incroyablement fine. Il n’y a en effet pas de rétroéclairage LED traditionnel qui la rendrait plus épaisse.

Les bords sont également exceptionnellement très fin, ce qui profite à l’allure moderne de l’écran. Le ratio écran/corps est de 92,98 %, une très bonne valeur.

De chaque côté de l’écran, deux haut-parleurs sont présents. Le son sur ce type de dispositif n’étant vraiment pas à la hauteur, il vaut mieux utiliser un kit d’enceinte ou un casque pour vos sessions gaming ou films.

La base métallique est très stable et occupe un espace raisonnable sur la surface du bureau. Environ 43 centimètres de gauche à droite et 21 centimètres d’avant en arrière.

Le clip violet qui regroupe les câbles est bien positionné et n’est visible que lorsque l’écran est réglé au maximum de sa hauteur. Ce clip peut facilement contenir plusieurs câbles.

À l’arrière, en haut du moniteur se trouve le logo de la marque ainsi que des bouches d’aération.

Ce logo KTC s’allume directement lorsque l’écran est mis en route. Il est possible de modifier ses couleurs et ses effets, ou le désactiver complètement.

Cet écran utilise un seul joystick à 4 directions pour naviguer dans le menu. La partie principale de l’OSD s’ouvre en cliquant sur le bouton, mais vous pouvez également l’utiliser directement sens cliquer pour accéder à quatre menus rapides. Nous détaillerons ces derniers dans les tests pratiques présents dans la section suivante du test.

Dans l’ensemble, nous sommes assez séduit par le design de ce moniteur. Il est passe partout, moderne, bien fini et très pratique à l’usage.

KTC G27P6 : Tests pratiques

Menu (OSD)

Comme nous le citions précédemment, le joystick présent à l’arrière du moniteur permet d’accéder au menu des réglages en cliquant dessus. Avant cela, nous pouvons accéder à 4 menus rapides très pratiques. Par défaut, il est possible d’accéder directement au réglage de la luminosité, sélectionner une des entrées, activer et switcher le KVM et, enfin à la configuration de jeu (minuterie, réticule, compteur FPS).

Il est possible de modifier ce menu rapide pour les positions gauche, droite et bas par d’autres fonctions, comme le contraste, le volume, les profils d’image d’usine, basculer les modes HDR, etc. Seul le menu rapide en position haute est verrouillé sur la sélection d’entrée.

Le menu Affichage vous permet de régler la luminosité, le contraste, le niveau de noir, le rapport hauteur/largeur et la netteté, et de sélectionner l’un des deux préréglages d’image : Standard ou Utilisateur. Notons que dès que vous modifiez un paramètre de l’OSD par rapport à sa valeur par défaut, vous passez automatiquement au préréglage utilisateur.

Le menu Couleur contient les paramètres habituels de température de couleur, de gamma, de teinte et de saturation. Vous trouverez également à cet endroit le filtre anti lumière bleue, la sélection de la gamme de couleurs HDMI (si vous utilisez cette entrée) et les paramètres de gamme de couleurs : sRGB, DCI-P3, Display P3 et Normal. Ce dernier mode est le paramètre par défaut et le seul qui ne vous empêche pas d’ajuster d’autres valeurs dans le menu Couleur, ainsi que le contraste dans le menu Affichage.

Le menu Gaming Setup permet de régler tous les paramètres liés au jeu du KTC OLED G27P6. Ne pouvant pas activer la compatibilité G-Sync sur Windows, nous nous sommes rendu directement dans ce menu pour activer Adaptive-Sync manuellement. Seulement ensuite nous avons pu accéder à la fonction G-Sync dans l’interface des pilotes de la carte graphique. Si vous achetez cet écran, ça sera sûrement l’une de vos premières manipulations à faire pour jouer rapidement dans de bonnes conditions.

Ce menu permet également de choisir un viseur (crosshair) virtuel qui restera actif tant que vous ne le désactivez pas. Il est aussi possible d’afficher un compteur d’image par seconde, une minuterie, régler les couleurs et les effets du logo lumineux RGB à l’arrière de l’écran, et d’activer un mode « Low Input Lag » pour réduire la latence.

Le menu dédié aux entrées vous permet de basculer entre la switch automatique des entrée, de sélectionner l’entrée active, ainsi que de contrôler le KVM.

Le menu System Set propose des réglages liés à l’OSD comme la position, transparence et timeout. C’est aussi ici que vous pouvez reconfigurer les accès aux menu rapide. Le contrôle du volume est également accessible ainsi que des profils sonores. Enfin, vous pouvez choisir de mettre le menu en français de désactiver la LED d’alimentation (qui pourrait gêner certains gamers) et réinitialiser l’écran.

Le menu final, nommé Paramètres Avancés, rassemble les trois techniques de prévention proposées par KTC face au marquage OLED. En premier nous retrouvons le Régénérateur de pixels OLED, puis le OLED Expert et l’écran de veille.

Le Régénérateur de pixels OLED est disponible en plusieurs réglages différents tels que Automatique, Activer ou Démarrer à l’arrêt, correspondant à l’algorithme de « nettoyage » de pixels standard de LG Display, présent sur tous les moniteurs équipés de leurs panneaux WOLED.

L’OLED Expert est un programme de maintenance de la dalle d’une durée d’une minute, utilisable manuellement en cas de marquage ou d’incohérences de luminosité et de couleur.

Le Protecteur d’écran, agit comme un économiseur d’écran noir intégré, s’activant après une période d’inactivité (5, 10, 20 ou 30 minutes) sur votre PC.

Dans l’ensemble, nous trouvons ce menu particulièrement complet. Nous aurions par contre aimé un limiteur et adaptateur de luminosité ambiant afin de protéger nos yeux lors de variations brutales de luminosité et réduire la consommation énergétique dans certains scénarios d’utilisation. Le premier point (limitateur) peut sans doute être mis à jour via un nouveau firmware, tandis que le second nécessite un capteur de luminosité physique.

Réactivité

Une fois le menu réglé, passons à ce qui nous intéresse le plus sur ce type de moniteur, la réactivité ! Ce KTC G27P6 est équipé d’un dalle à 240 Hz compatible avec la synchronisation adaptative, offrant une plage de fréquence de 48 à 240 Hz pour des jeux fluides et sans déchirement d’écran (tearing), pris en charge par les cartes graphiques AMD, NVIDIA et Intel.

Les tests effectués avec l’outil OSRTT montrent des temps de réponse remarquables de cette dalle, mesurant le temps nécessaire pour passer d’une couleur à une autre. Les résultats révèlent un temps de réponse moyen de 1 ms, démontrant la qualité exceptionnelle du KTC OLED G27P6 pour afficher des jeux nets sans traîné ou décalage d’images.

Pour être honnête, nous avons réutilisé un écran CRT (cathodique) dernièrement pour du retro-gaming et avons été étonné par la grande fluidité offerte par cette technologie appartenant désormais au passé. Et bien, avec cet écran OLED, nous avons eu la même impression de fluidité, et ce grâce, principalement à l’absence de ghosting (reste d’images précédentes affichées), c’est tout simplement incroyable. Après plusieurs années d’utilisation d’écrans LCD, le changement est bluffant et particulièrement visible sur les jeux FPS.

Quelle que soit la fréquence de rafraîchissement utilisé, grâce à sa technologie OLED, ce moniteur ne présente aucun phénomène de surmultipliage (overshoot).

L’activation du mode de faible latence dans le menu réduit le lag à 2,6 millisecondes, un résultat exceptionnellement bas, améliorant encore considérablement la réactivité du moniteur, même pour les joueurs professionnels.

Ce KTC OLED G27P6 est un choix très intéressant pour les joueurs exigeants, offrant des performances de pointe en termes de temps de réponse, de qualité d’image et de réactivité, grâce à sa technologie avancée et à ses fonctionnalités adaptatives pour une expérience de jeu immersive et fluide.

Qualité d’image

Le KTC G27P6 est un moniteur de 27 pouces doté d’un écran OLED 10 bits avec une résolution native de 2560×1440. Cette résolution est considérée comme offrant un bon équilibre entre netteté d’image par rapport à sa demande de ressource hardware. Le résultat est forcément moins net qu’une résolution 4K, mais bien supérieur au Full HD. Si vous avez un espace de bureau restreint et une carte graphique moyen de gamme (RTX 4070) c’est définitivement le combo qu’il vous faut.

D’une manière générale, l’expérience visuelle sur ce KTC G27P6 est excellente. Toutefois, malgré les gros avantages des écrans OLED tels que le contraste infini, les noirs parfaits, l’absence de clouding et des temps de réponse incroyablement bas, il y a des inconvénients liés à la netteté de l’image. En effet, la dalle WOLED utilisée dans ce moniteur présentent un agencement non standard des sous-pixels, ce qui peut provoquer un flou autour du texte et des éléments d’écran, rendant ceux-ci légèrement hors de focus.

Ce problème, appelé « fringing », est plus évident sur des fonds clairs que foncés. Notons que tous les panneaux WOLED (et QD-OLED) souffrent de ce problème, ce qui peut être gênant pour un usage professionnel axé sur le texte et les graphiques. En jeux rapides (l’utilisation cible première de ce moniteur), comme les jeux compétitifs par exemple, ce problème est difficilement perfectible et ne nuit pas à la superbe expérience apportée par l’OLED.

Si les noirs délavés et gris des dalles IPS vous repoussent, ce moniteur, du fait de sa technologie OLED utilise des pixels auto-émetteurs sans rétroéclairage LED traditionnel, offrant ainsi un contraste infini et des noirs parfaits. La texture de l’écran, matte, aide de son côté à réduire les reflets, préservant ainsi les noirs OLED même dans de fortes conditions lumineuses.

Concernant la précision des couleurs dans différents espaces colorimétriques, la couverture des espaces sRGB et DCI-P3 est très élevée, ainsi qu’une bonne uniformité de luminance et de couleur sur l’écran.

HDR

Grâce à leurs spécificités technologiques, les moniteurs OLED, dont le KTC OLED G27P6, se démarquent comme d’excellents choix pour les jeux et films en HDR. Une activation du HDR sur Windows provoque automatiquement le passage du moniteur en mode HDR, avec une luminosité maximale et des paramètres bloqués tels que le contraste, le gamma, la teinte et la saturation.

Deux modes HDR sont disponibles : le HDR Standard et le HDR Cinéma. Ces modes se distinguent principalement par leur température de couleur et la luminosité maximale résultante, bien que leur configuration ne soit pas idéale.

Pour obtenir une qualité optimale, nous recommandons de sélectionner le mode HDR Cinéma et de régler la température de couleur sur « Chaud » (comme souvent sur les TV se salon également). Cela corrige les problèmes de température de couleur et d’équilibre RVB, éliminant ainsi la teinte bleuâtre désagréable de l’image.

Angles de vision et HDR

Les angles de vision de la dalle WOLED sont remarquables. Aucun décalage de couleurs n’est observable, que ce soit d’une position assise, debout ou sur les côtés. Vous n’aurez donc aucun problème pour voir dans les angles lorsque vous êtes face à l’écran. Ce problème est fréquemment rencontré sur un bon nombre de dalles TN ou VA par exemple, les gris changeant d’intensité par rapport à votre recul et orientation par exemple.

Rotation

Cet écran peut pivoter d’avant en arrière de -5 à +20° et sur les côtés de + ou moins 15°. Il est également réglable en hauteur avec une différence de 3 centimètre au maximum.

Enfin, il peut pivoter à 90° dans les deux sens, ce qui peut être très utile pour lire un animé ou consulter un chat ou une longue page web horizontal

Consommation électrique

La consommation électrique de ce KTC G27P6 est conforme à celle des autres moniteurs de jeu OLED de 27 pouces à 240 Hz. Nous avons mesuré 1 Watts de consommation en veille, environ 31 Watts utilisé avec la luminosité par défaut (réglé à 40) et 50 Watts avec la luminosité réglée au maximum.

L’adaptateur secteur allant jusqu’à 168 Watts, il reste donc en théorie une bonne marge de 118 Watts. C’est parfait pour alimenter un PC Portable ou un Mini PC NUC connecté à l’entrée USB-C qui fournit, pour rappel, une puissance maximum 65 Watts.

KTC G27P6 : Notre avis

Le KTC OLED G27P6 s’insère dans le marché déjà saturé des moniteurs de jeu OLED 27 pouces à 240 Hz. Malgré l’utilisation de la même dalle LG WOLED que ses concurrents, il se distingue par diverses caractéristiques et sur plusieurs points. Avec un prix autour de 730 €, il est l’un des moniteurs de cette catégorie les plus abordables, descendant même à 664€ actuellement ! Un tarif inédit pour un moniteur de jeu de 27 pouces de cette qualité.

Initialement prudent en raison de sa tarification en dessous du marché, nous sommes ravis de constater que le la marque ne sacrifie pas les performances de son nouvel écran malgré. Le soin a été apporté sur de nombreux points, de l’emballage du produit, jusqu’à l’utilisation finale.

Le seul problème que nous avons rencontré concerne la netteté des textes et donc l’utilisation en bureautique de cet écran, ce qui n’est, rappelons le, pas la cible première de ce moniteur. De plus ce soucis n’est pas propre à KTC, mais est inhérent à la technologie WOLED. Vous aurez le même résultat sur les moniteur gaming concurrents utilisant la même dalle.

Cependant, ses points forts résident dans ses performances de jeu exceptionnelles et une qualité de consommation multimédia impressionnante. Sa réactivité hors pair, une qualité d’image nette et des couleurs riches en font un choix idéal pour les jeux intenses et la visualisation de vidéos, offrant une expérience remarquable, notamment en HDR, où les avantages intrinsèques de l’OLED se manifestent. Le KTC OLED G27P6 est une valeur sure. Les ajouts comme un switch KVM et un port USB-C DP de 65 W, renforce son attrait pour les joueurs en quête d’un excellent rapport qualité-prix.

Si vous êtes intéressé par cet écran, vous êtes au bon endroit au bon moment. Celui-ci est en effet disponible au prix canon de 664,99€ grâce au code NNNAFFN699. Pour accéder à cette promotion, cliquez sur le lien ci-dessous :

➡️ Voir l’offre sur le KTC OLED G27P6

Pour

Excellente réactivité

240 Hz, FreeSync et compatible G-Sync

Superbe qualité d’image

compatible HDR

Nombreuses options dédiées au Gaming

Ergonomie générale

Nombreux ports disponibles + USB-C 65W

Possibilité de réglages (hauteur, pivot, inclinaison)

Qualité de construction et finition

Contre