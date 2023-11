Samsung Galaxy A35 a son design confirmé dans les rendus, les caractéristiques sont également disponibles.

Le lancement de la nouvelle génération de smartphones Galaxy A-Series se rapproche. La firme coréenne prévoit de lancer de nouveaux téléphones début 2024 et l’un des prochains téléphones sera le Samsung Galaxy A35. Le design de l’appareil a été confirmé grâce à une série de rendus fuités. Le Samsung Galaxy A35 sera un appareil de milieu de gamme avec des caractéristiques intéressantes telles qu’un écran Super AMOLED de 6,6 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Les rendus montrent des bordures assez larges et un découpage en trou en haut.

Samsung Galaxy A35 – Le Design et Certains Aspects Techniques Ont Été Confirmés

Jugé par les rendus, nous pouvons clairement reconnaître le design typique de Samsung pour les smartphones de 2023. L’affichage encadré en noir et le design en « goutte d’eau » pour la caméra arrière. L’appareil mesurera 161,6 x 77,9 x 8,2 mm avec un cadre plat et un bouton d’alimentation et des boutons de volume marquants sur le côté droit. L’arrière présentera le design de caméra Samsung familier avec trois capteurs de caméra alignés verticalement. Chaque capteur est logé dans un anneau métallique séparé.

Le Samsung Galaxy A35 sera équipé d’une caméra principale de 50 MP. Il y aura également un appareil photo ultralarge de 8 MP et un appareil photo macro de 2 MP. Le téléphone puisera sa puissance dans une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge rapide 25W. Le téléphone dispose d’un grand écran avec des bordures relativement fines et une encoche en trou pour la caméra selfie. La caméra est un appareil photo de 13 MP, identique à celui du Samsung Galaxy A15 5G, qui fait également partie de la nouvelle génération de téléphones de milieu de gamme de Samsung.

Sous le capot, le Galaxy A35 sera équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 1080 avec jusqu’à 8 Go de RAM et une mémoire interne de 256 Go. Étant donné que même le budget Galaxy A15 sera équipé d’Android 14, nous nous attendons à ce que le même logiciel soit inclus dans l’A35. Bien sûr, One UI 6 sera en cours d’exécution par-dessus.

Il n’y a toujours aucune information de Samsung concernant le lancement du nouveau smartphone. Nous nous attendons à ce que l’entreprise divulgue plus de détails très prochainement.

