Honor 100 se lance avec Snapdragon 7 Gen 3, 100 Pro bénéficie de Snapdragon 8 Gen 2

Honor a participé à l’une des journées les plus excitantes de ce mois. Aujourd’hui, nous avons eu le lancement de deux nouveaux smartphones Oppo Reno11, le nouveau Oppo Paid Air 2 et la série Red Magic 9. Comme prévu, Honor est également là pour présenter les très attendus Honor 100 et Honor 100 Pro. Ces deux appareils intéressants sont dotés de technologies intéressantes et ont pour objectif de maintenir Honor en tant que marque pertinente sur le marché chinois et peut-être aussi de faire bonne impression auprès des consommateurs mondiaux. L’Honor 100 est le premier smartphone au monde équipé du Snapdragon 7 Gen 3, tandis que l’Honor 100 Pro bénéficie du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec un hardware intéressant. Sans plus tarder, voyons ce que ces appareils ont à offrir sur le marché concurrentiel.

Honor 100

Commençons par l’Honor 100, le modèle d’entrée de gamme de la série. Toutefois, « entrée de gamme » ne signifie pas du tout milieu de gamme. Au contraire, nous avons un smartphone impressionnant avec un bel ensemble de caractéristiques. C’est un smartphone fin de 7,8 mm avec un superbe écran OLED de 6,7 pouces avec une résolution de 1 220 pixels et un capteur d’empreintes digitales sous l’écran. Sous le capot, nous avons le Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Il s’agit du dernier processeur de Qualcomm pour le marché du milieu de gamme premium. Il dispose d’un cœur ARM Cortex-A715 à une fréquence pouvant atteindre 3,15 GHz, de trois cœurs ARM Cortex-A715 allant jusqu’à 2,4 GHz et de quatre cœurs Cortex-A510 à 1,8 GHz. C’est un chipset puissant capable de gérer tout sur le Play Store sans problème.

Honor a décidé de simplifier les choses dans la configuration de l’appareil photo. Il y a seulement deux caméras à l’arrière : un capteur principal Sony IMX906 de 50 MP avec une ouverture f/1.95 et l’OIS, ainsi qu’un appareil photo ultralarge de 12 MP avec un champ de vision de 112 degrés. Le téléphone dispose d’un découpage en trou pour l’appareil photo selfie de 50 MP. Oui, il possède un appareil photo impressionnant à l’avant pour des selfies de qualité supérieure.

Une fonctionnalité intéressante de la série Honor 100 est la puce RF exclusive C1 pour de meilleures communications. La puce C1 détermine la meilleure tour mobile à laquelle se connecter et, lorsqu’il y a une connectivité Wi-Fi, le téléphone peut basculer sans effort entre les réseaux. Honor promet que les deux appareils offriront des appels plus fluides lors des trajets en train à grande vitesse et garantit que la navigation sur Internet et la lecture de vidéos seront fluides dans le métro et les ascenseurs.

L’Honor 100 est alimenté par une énorme batterie de 5 000 mAh avec le chargeur fourni dans la boîte. Le téléphone dispose de la charge rapide 100W, du NFC, du son Honor Histen et de la MagicOS 7.2 fonctionnant sur Android 13.

Prix et disponibilité de l’Honor 100

Le téléphone de base commence à partir de CNY 2 499 ($350) pour la version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il existe quatre options de couleur au choix : noir, blanc, bleu ou violet. Le téléphone peut être commandé sur le site web d’Honor Chine.

Honor 100 Pro

L’Honor 100 Pro dispose d’un écran OLED de 6,78 pouces avec le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 aux commandes. L’Honor 100 peut être décent avec le Snapdragon 7 Gen 3, mais le 100 Pro sera la meilleure option pour ceux qui recherchent des performances extrêmes en matière de jeu.

Honor conserve le capteur photo principal de 50 MP et l’appareil photo ultralarge de 12 MP du modèle de base. Toutefois, il ajoute un troisième appareil photo de 32 MP qui peut atteindre un zoom de 50x. Le téléphone ne dispose pas d’une lentille périscope, nous supposons donc que ce zoom est réalisé par le biais d’un logiciel. Quoi qu’il en soit, le téléphone dispose de la stabilisation optique de l’image pour l’enregistrement vidéo fluide et les images stables.

L’Honor 100 Pro dispose de la même batterie de 5 000 mAh avec une charge de 100W que son homologue. Cependant, le téléphone ajoute également une charge sans fil de 66W. Selon Honor, cela suffit pour amener le téléphone de 0 à 100% en seulement 42 minutes.

Honor a également saisi l’occasion pour présenter sa solution de refroidissement à VC avec une surface totale de 4 674 mm² dans un composant mince de seulement 0,35 mm. Elle devrait permettre de maintenir les températures sous contrôle même lors d’une utilisation intensive. En dehors des fonctionnalités exclusives, l’Honor 100 Pro propose la plupart des caractéristiques du modèle de base. Cela inclut le Bluetooth 5.3, le Wi-Fi 6, la puce RF C1 et Magic OS 7.2.

Prix et disponibilité

L’Honor 100 Pro est déjà en vente dans quatre couleurs : noir, bleu, violet et blanc. Les couleurs violet et blanc ont une texture en similicuir à l’arrière. Les prix de la déclinaison premium commencent à CNY 3 399 ($480) pour un modèle 12/256 Go et à CNY 4 399 ($620) pour la déclinaison 16 Go/1 To. Cette dernière est limitée aux couleurs violet et blanc.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :