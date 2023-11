Date de lancement confirmée de la série Redmi K70 : le design de K70E dévoilé.

Après le lancement de la série Xiaomi 14, il est temps pour la sous-marque Redmi de Xiaomi de lancer ses propres fleurons. La marque lancera bientôt la série Redmi K70 avec trois nouveaux fleurons. Ces appareils seront le summum des performances pour la marque Redmi et se placeront au-dessus de leurs smartphones pour les prochains mois. Après les premiers teasers de Redmi, la marque a enfin confirmé la date de lancement. Les Redmi K70, K70E et K70 Pro seront lancés le 29 novembre en Chine à 19 heures, heure locale. En plus de la date de lancement, il y a une nouvelle image qui montre le design du Redmi K70E.

Date de lancement et caractéristiques clés de la série Redmi K70 teasées

Selon les premiers teasers, le Redmi K70E apportera le tout nouveau SoC MediaTek Dimensity 8300-Ultra. C’est une version unique pour Xiaomi, et le teaser confirme également une batterie de 5 500 mAh avec une charge rapide de 90 W. Il possède également un écran 12 bits 1,5K avec une luminosité maximale de 1 800 nits. Le Redmi K70 Pro embarquera la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Pour l’instant, le processeur à l’intérieur du Redmi K70 n’est pas divulgué. Cependant, un résultat de benchmark Geekbench nous donne un aperçu selon lequel il serait équipé du MediaTek Dimensity 8300. La marque continuera probablement à nous teaser avec plus de détails avant le lancement du 29 novembre.

Le K70E révèle son design

En plus de la confirmation de la date de lancement, nous avons également des images volées du Redmi K70E. Ces images ont été partagées sur Weibo par le célèbre fuiteur Digital Chat Station. Les images montrent l’écran magnifique du téléphone avec des marges minimales et un trou de perforation pour l’appareil photo selfie. Comme d’habitude, le menton du téléphone est plus épais, mais cela ne compromet pas le design ou ne le rend pas moins intéressant. Il ressemble à un bel écran. Selon les teasers, Redmi le dotera d’une résolution de 1,5K. Il inclura également un gradateur PWM de 1 920 Hz, une luminosité de 1 800 nits et un capteur d’empreintes digitales intégré également.

Il se murmure que le Redmi K70E serait la déclinaison la plus basique de la gamme. Donc, le Redmi K70 devrait offrir des caractéristiques supérieures. Nous nous attendons à ce que Redmi partage des teasers pour les autres modèles haut de gamme dans les prochains jours.

