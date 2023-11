realme V50 et V50s ont été repérés avec Dimensity 6100+

Tandis que toute l’attention est portée sur le prochain vaisseau amiral de realme avec le Snapdragon 8 Gen 3, la société continue de travailler en arrière-plan pour lancer de nouveaux appareils d’entrée de gamme. Selon China Telecom, la marque travaille sur deux nouveaux smartphones d’entrée de gamme qui semblent ne pas avoir de différences à part leur nom. Les appareils en question s’appellent realme V50 et V50s. L’autorité a également confirmé les caractéristiques, la combinaison mémoire et les prix du téléphone. La plus grande différence est le numéro de modèle.

realme V50/V50s offrent des caractéristiques basiques pour le marché budget

Apparemment, les deux téléphones identiques sont destinés à différents marchés en Chine. Les realme V50 et V50s ont le même chipset MediaTek 6100+ qui prend en charge la connectivité 5G. Ce chipset est un chipset de milieu de gamme modeste avec 2 x cœurs ARM Cortex-A76 cadencés jusqu’à 2,2 GHz. Il dispose également de six cœurs ARM Cortex-A55 cadencés jusqu’à 2 GHz. C’est un chipset basique pour une utilisation modeste d’applications basiques et de jeux occasionnels. Ne vous attendez pas à ce qu’il exécute des jeux avec des graphismes exigeants, vous devrez peut-être ajuster les paramètres pour jouer à des jeux compétitifs.

Les realme V50 et V50s ont tous deux un écran LCD de 6,72 pouces avec une résolution Full HD+. Ils sont également équipés d’un trou d’appareil photo pour la caméra de 8 MP. Cet appareil photo est correct pour les selfies et les visioconférences. En ce qui concerne l’arrière de l’appareil, il dispose d’un appareil photo principal de 13 MP et d’un secondaire de 2 MP. Le second appareil photo est destiné aux portraits et aux prises de vue macro.

Les autres caractéristiques répertoriées comprennent un port USB de type C, une prise audio de 3,5 mm et un emplacement pour carte micro SD pouvant accueillir jusqu’à 256 Go de stockage. realme vise à vendre l’appareil au prix de 1 199 CNY (170 $/155 €) pour la version avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, et à 1 499 CNY (210 $) pour la déclinaison avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il existe également un modèle haut de gamme avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage qui coûte 1 799 CNY (250 $).

realme n’a toujours pas donné d’informations sur la date de sortie de ces smartphones. Cependant, compte tenu de leur apparition chez China Telecom, nous nous attendons à ce que realme divulgue bientôt des détails sur la date de lancement. Ces appareils devraient concurrencer les Redmi A2 et A2+.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :