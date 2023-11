Les lunettes AR futuristes LAWK ONE entrent dans la dernière ligne droite de leur campagne Kickstarter.

Les wearables intelligents sont déjà devenus une partie indispensable de notre vie en termes de montres intelligentes et de bracelets intelligents. Mais beaucoup considèrent les lunettes AR comme la prochaine grande innovation dans le monde des wearables. Et en voyant le design futuriste et l’utilité de certains modèles, nous sommes plutôt d’accord. Un modèle très intéressant de lunettes AR, appelé LAWK ONE, est actuellement en phase finale de sa campagne Kickstarter et nous pensons qu’il mérite un test plus approfondi. Parce que les lunettes AR LAWK ONE ont un design futuriste qui ressemble à quelque chose sorti d’un film de science-fiction.

LAWK ONE vise à être des lunettes AR tout-en-un, parfaites principalement pour les aventures en plein air et le cyclisme. Avec leur design moderne et élégant, ne pesant que 80g, elles conviennent parfaitement à tout cycliste. Le design tout-en-un signifie qu’elles peuvent efficacement remplacer différents gadgets, tels que les compteurs de vélo, les caméras d’action ou les écouteurs sans fil. Et en tant que compagnon utilisable de votre téléphone portable également, elles améliorent diverses expériences et fonctionnalités.

Une expérience sans vertige grâce à un affichage Micro LED innovant

Ces nouvelles lunettes AR utilisent une solution assez innovante pour leur affichage, avec un panneau micro-affichage LED binoculaire à guide d’ondes. Avec cela, vos deux yeux peuvent voir le contenu, éliminant le danger du vertige et de l’inconfort oculaire. Cela est encore renforcé par la technologie d’affichage monochrome, qui améliore la consommation d’énergie réduite, la vitesse d’affichage et le temps de réponse. De plus, une luminosité allant jusqu’à 1150 nits et un champ de vision de 30° sont également des aspects intéressants. De plus, vous obtenez des lentilles UV380 dès l’achat et il est également possible de les changer. Sans oublier un add-on optionnel avec une monture pour adapter des lentilles de correction. De plus, la certification IPX4 garantit une résistance à l’eau, ajoutant à son attrait.

Divers outils multimédias à votre disposition

Vous pouvez également vous débarrasser de vos écouteurs sans fil, car les lunettes LAWK ONE offriront une expérience audio similaire avec ses haut-parleurs stéréo à air libre. En parallèle de l’audio, il y a aussi la vidéo. Car la caméra sportive intégrée 4K 8MP peut capturer de courtes vidéos avec un objectif à 120° d’un simple appui sur un bouton ou une commande vocale. Vous pouvez même afficher en temps réel les données sportives superposées dans ces vidéos. La batterie des lunettes devrait durer environ 8 heures d’utilisation continue également.

La campagne Kickstarter bat son plein

Si vous êtes intéressé par LAWK ONE, la première étape consiste à consulter son site officiel ou sa page Facebook pour toutes les informations. La campagne Kickstarter a moins de 48 heures à parcourir, c’est donc une autre étape à suivre. Avec un prix spécial de lancement de 349 $ et une livraison prévue en décembre, cela peut être une idée de Noël intéressante pour tout amateur de plein air.

