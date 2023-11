DT Ultra 2 smartwatch surprend avec son système double Android + Bluetooth

Il existe de nombreuses approches des systèmes de montres intelligentes sur le marché actuel. D’un côté, nous avons des Smartwatches autonomes avec leurs propres systèmes d’exploitation, qui peuvent fonctionner indépendamment du téléphone. Et d’un autre côté, nous avons les modèles connectés Bluetooth, qui sont plus ou moins perdus sans un smartphone connecté. Les deux méthodes ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais que diriez-vous de combiner le meilleur des deux mondes ? C’est exactement ce que propose le nouveau modèle DT Ultra 2 avec son système double Android + Bluetooth.

Ce nouveau modèle de Smartwatch de la célèbre marque DTNO.1 est certainement très intéressant. La dualité du système mentionné précédemment aide à améliorer la durée de vie de la batterie, qui est généralement le point faible des modèles à « système indépendant ». En basculant facilement entre les deux modes, vous pouvez profiter d’une endurance prolongée, offrant 3 à 5 jours d’utilisation normale ou 10 à 15 jours de veille sans sacrifier aucune fonctionnalité. Et il y a beaucoup de fonctionnalités à attendre.

Grand écran et beaucoup de mémoire

DT Ultra 2 est une montre intelligente assez grande et son écran AMOLED de 2,06 pouces a une résolution de 420 x 485 pixels très nette. Associé à des bordures très fines, cela donne vraiment l’impression d’un petit smartphone à votre poignet. Et le hardware à l’intérieur utilise en réalité des composants similaires à ceux d’un téléphone, y compris un processeur A17, 2 Go de RAM et 16 Go de stockage interne. Cela signifie que vous pouvez facilement installer de vraies applications Android et ne pas vous contenter des solutions habituelles à mi-chemin. En plus du Bluetooth 5.0, vous bénéficiez également d’une puce Wi-Fi, d’un GPS intégré et bien plus encore. Le nouveau watchOS a également été complètement réinventé pour une fonctionnalité améliorée.

Bien sûr, comme tous les modèles de montres intelligentes modernes, le DT Ultra 2 dispose d’un ensemble complet d’outils de surveillance de la santé, notamment la surveillance de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle ou de l’oxygène dans le sang. Tout cela est soigneusement stocké et organisé dans l’application WearPro. Nous avons déjà mentionné l’endurance de sa batterie de 880 mAh, mais il y a aussi un autre bonus intéressant lié à celle-ci avec la prise en charge du protocole de charge sans fil Qi. Vous pouvez toujours trouver plus d’informations sur le DT Ultra 2 sur le site officiel.

