Canalys prévoit un retour à la croissance du marché des smartphones d’ici 2024

Alors que l’année 2023 touche à sa fin, Canalys, un cabinet d’études de marché de premier plan, a dévoilé un rapport prévisionnel complet, fournissant des informations sur les expéditions mondiales de smartphones prévues non seulement pour cette année, mais également pour les quatre années suivantes. Les prévisions apportent des nouvelles positives et difficiles pour les fabricants de smartphones.

Marché des smartphones : reprise et croissance à venir

Dans les perspectives immédiates pour 2023, on observe une lueur d’espoir dans certains marchés. Notamment, l’Amérique latine devrait connaître une croissance de 2%, tandis que l’Afrique et le Moyen-Orient devraient connaître des reprises plus importantes avec respectivement une croissance de 3% et 9%. Malgré ces améliorations régionales, les expéditions mondiales de smartphones pour 2023 sont estimées à 1,13 milliard d’unités, ce qui correspond à une baisse de 5% par rapport aux chiffres enregistrés en 2022.

“L’industrie du smartphone émerge clairement de ses jours les plus sombres, même si les expéditions restent plus de 20% en dessous de leur pic de 2017”, a déclaré Toby Zhu, analyste principal chez Canalys. “La bonne nouvelle est que les consommateurs accordent désormais plus de valeur à leurs appareils que jamais auparavant, avec un prix de vente moyen dépassant maintenant 440 dollars américains contre 332 dollars américains en 2017. La rentabilité s’améliore pour les fabricants de hardware qui lancent stratégiquement de nouvelles fonctionnalités accrocheuses pour captiver les consommateurs dans les marchés de croissance clés.”

En regardant vers 2024, les prévisions dressent un tableau plus optimiste. Canalys prévoit une augmentation des expéditions mondiales de smartphones, atteignant environ 1,17 milliard d’unités. Cela représente une augmentation annuelle notable de 4% par rapport aux chiffres prévus pour 2023.

“La reprise des smartphones en 2024 sera alimentée par les marchés émergents, où les appareils restent essentiels pour la connectivité, le divertissement et la productivité”, a déclaré Sanyam Chaurasia, analyste principal chez Canalys. “En 2024, un smartphone sur trois sera acheté dans la région Asie-Pacifique, contre un sur cinq seulement en 2017. Cette région connaîtra également l’une des croissances les plus rapides, avec une hausse de 6% d’une année sur l’autre, tirée par la demande retrouvée en Inde, en Asie du Sud-Est et en Asie du Sud. Avec la stabilisation des conditions macroéconomiques et de la confiance des consommateurs dans ces pays, les mises à niveau de smartphones s’accéléreront.”

Un point saillant du rapport est la volonté croissante des consommateurs d’investir davantage dans leurs smartphones. Le prix de vente moyen a augmenté pour atteindre 440 dollars, ce qui témoigne d’un changement dans le comportement des consommateurs en faveur de produits haut de gamme. Les marchés émergents, en particulier dans la région Asie-Pacifique, sont prêts à être le moteur de la croissance en 2024. Cela inclut des marchés dynamiques tels que l’Inde, la Corée du Sud, le Vietnam, l’Indonésie et la Malaisie, qui contribuent collectivement à 33% de toutes les nouvelles expéditions de smartphones.

“Les capacités d’IA sur l’appareil auront un impact limité sur les mises à niveau de smartphones haut de gamme en 2024”, a averti Runar Bjørhovde, analyste chez Canalys. “Nous prévoyons que moins de 5% des smartphones expédiés l’année prochaine seront équipés de puces avancées capables d’exécuter des modèles d’IA sur l’appareil. La croissance des smartphones haut de gamme a stagné alors que la demande de remplacement dans des marchés développés tels que l’Europe occidentale et les États-Unis reste faible. Beaucoup de consommateurs dans ces marchés ont déjà mis à niveau vers des appareils haut de gamme pendant la pandémie, lorsque l’argent discrétionnaire était abondant. Un véritable cycle de croissance des appareils haut de gamme dans ces régions ne se produira probablement qu’en 2024-2025, lorsque les fonctionnalités et les cas d’utilisation de l’IA deviendront suffisamment attrayants pour motiver les mises à niveau.”

De manière encourageante, le rapport anticipe une stabilité des expéditions de smartphones grâce à la confiance croissante des consommateurs et à l’amélioration des conditions macroéconomiques. À l’exception de l’Amérique du Nord, tous les principaux marchés connaîtront une croissance en 2024. La région Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique enregistreront une croissance annuelle de 6%, tandis que l’Europe devrait être en tête avec une croissance annuelle de 7%.

“Avec l’amélioration des conditions commerciales en 2024, des acteurs chinois comme HONOR, TRANSSION et Xiaomi devraient se développer de manière agressive en dehors de la Grande Chine plutôt que de jouer la défense”, a ajouté Zhu. “Malgré les incertitudes géopolitiques persistantes, la concurrence devrait augmenter, notamment dans les marchés émergents à forte croissance. Néanmoins, l’optimisme grandit parmi les canaux de distribution, les fabricants et la chaîne d’approvisionnement.”

En regardant plus loin dans le futur, Canalys prévoit une tendance favorable soutenue de la demande, avec des expéditions de smartphones projetées à atteindre 1,25 milliard d’unités d’ici 2027. Cette perspective optimiste reflète la nature résiliente du marché des smartphones, alimentée par les avancées technologiques, les préférences des consommateurs en évolution et une économie mondiale en reprise.

Tendances clés façonnant l’avenir du marché des smartphones

Plusieurs tendances générales façonnent l’avenir du marché des smartphones. Il s’agit notamment de :

Adoption de la 5G : Le déploiement des réseaux 5G aura un impact transformateur sur l’industrie des smartphones. Il permettra des vitesses de données plus rapides, une latence plus faible et la prolifération de nouvelles applications et services. Intégration de l’intelligence artificielle (IA) : L’IA est de plus en plus intégrée aux smartphones. Elle permet des fonctionnalités telles que la reconnaissance vocale, le traitement du langage naturel et des recommandations personnalisées. L’IA jouera un rôle crucial dans les développements futurs, tels que les expériences de réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle (RV). Accent sur l’expérience utilisateur et la confidentialité : Les fabricants de smartphones accordent une plus grande importance à l’expérience utilisateur et à la confidentialité des données. Cela inclut la fourniture d’interfaces intuitives et conviviales, ainsi que de solides mesures de sécurité pour protéger les données des utilisateurs. Demande de pratiques durables : Les consommateurs exigent de plus en plus des produits respectueux de l’environnement. Ce qui incite les fabricants de smartphones à adopter des pratiques durables dans leur production et leur chaîne d’approvisionnement. Marchés émergents : Les marchés émergents représentent une opportunité de croissance importante pour les fabricants de smartphones, avec une demande croissante d’appareils abordables et fiables.

Perspective d’avenir

Le marché des smartphones continuera sa trajectoire de croissance, bien que plus lentement par rapport à la décennie passée. Cette croissance sera due à des facteurs tels que la pénétration croissante des smartphones dans les marchés émergents, l’adoption de la technologie 5G et l’intégration de l’IA dans de nouvelles applications et services.

Cependant, le marché des smartphones est également confronté à des défis, notamment la maturité du marché développé, la concurrence croissante et la nécessité d’innover pour différencier les produits. Les fabricants de smartphones devront s’adapter à ces défis en mettant l’accent sur l’expérience utilisateur, la confidentialité des données, les pratiques durables et les opportunités des marchés émergents afin de maintenir leur avantage concurrentiel.

Notre avis, le marché des smartphones continuera son évolution et sa croissance dans les années à venir. L’industrie sera façonnée par les avancées technologiques, les préférences des consommateurs et les tendances du marché mondial. Les fabricants de smartphones qui sauront naviguer avec succès dans ces tendances et offrir des produits innovants axés sur l’utilisateur seront bien placés pour réussir dans le paysage dynamique et en constante évolution des smartphones.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :