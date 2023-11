Samsung Galaxy A34 commence à recevoir la mise à jour stable Android 14

Samsung a pris le temps de tester Android 14 basé sur One UI 6 avant de le déployer sur la série Galaxy S23. Mais depuis lors, la société a continué de publier des mises à jour majeures de One UI 6 pour ses appareils, y compris les téléphones milieu de gamme et d’entrée de gamme. Le Galaxy A34 est le dernier téléphone Samsung à recevoir la mise à jour One UI 6 basée sur Android 14.

Cette semaine, Samsung a également publié la mise à jour pour les séries Galaxy A73, Galaxy A54, Galaxy M53, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Tab S9, Galaxy S23 FE et Galaxy S22. Mais il faut noter que la mise à jour a commencé pour ces téléphones, mais il faudra quelques semaines pour qu’elle soit complètement déployée.

Un utilisateur de X (Twitter), Tarunvats33, a partagé les informations de mise à jour ainsi qu’une capture d’écran dans un Tweet. Il semblerait que la mise à jour Android 14 pour le Galaxy A34 soit disponible pour les utilisateurs bêta au Royaume-Unis. Il s’agit d’une version stable, mais d’abord disponible pour les utilisateurs qui se sont inscrits au programme bêta plus tôt.

Android 14 pour Galaxy A34 est disponible avec la version de build A346BXXU4BWK2. Il s’agit de la première mise à niveau majeure pour l’appareil, donc attendez-vous à essayer de nombreuses nouvelles fonctionnalités. La mise à jour inclut également le patch de sécurité de novembre 2023.

En ce qui concerne les fonctionnalités, vous pouvez vous attendre à une nouvelle interface utilisateur pour le panneau rapide, de nouveaux widgets, plus d’options de personnalisation, déplacer le widget d’horloge sur l’écran de verrouillage sans restriction, une nouvelle interface utilisateur pour le lecteur multimédia dans la notification et l’écran de verrouillage, des emojis repensés et de nombreuses autres fonctionnalités. Vous pouvez consulter le journal des modifications complet sur la page des fonctionnalités de One UI 6.

Actuellement, la mise à jour Android 14 pour le Galaxy A34 est en cours de déploiement pour les utilisateurs bêta. Si vous possédez un Galaxy A34, vous pouvez vous attendre à recevoir la mise à jour dans quelques jours. Parfois, la mise à jour n’apparaît pas dans les notifications, alors assurez-vous de vérifier manuellement la mise à jour en allant dans Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer.

Avant d’installer la mise à jour, assurez-vous de sauvegarder vos données importantes et de charger votre téléphone à au moins 50%. Non, l’installation de la mise à jour n’effacera pas les données, mais il est préférable de faire une sauvegarde.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :