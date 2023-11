Présentation de la série Oppo Reno11 : Performance améliorée et appareils photo époustouflants

Oppo a dévoilé sa dernière gamme de milieu de gamme, la série Oppo Reno11. Composée des versions standard et Pro, ces deux smartphones sont les véritables successeurs des appareils Reno10.

Pour être précis, les nouveaux smartphones Oppo Reno11 apportent de nombreuses améliorations. Ces améliorations vont du chipset au design en passant par les caméras et la capacité de la batterie. Pour l’instant, les smartphones seront disponibles en Chine, avec la première vente ouverte prévue pour le 25 novembre pour le modèle standard et le 1er décembre pour le modèle Pro en Chine.

Oppo Reno11

Le Oppo Reno11 est un véritable appareil de milieu de gamme, offrant plusieurs améliorations par rapport au Reno10. Voici les points forts principaux :

Écran

Le Oppo Reno11 standard dispose d’un écran OLED de 6,7 pouces à l’avant. Cet écran propose une résolution de 1080p et prend en charge 10 bits. Ces deux caractéristiques permettent à l’écran d’offrir une expérience visuelle vibrante, réaliste et riche en détails. L’écran prend également en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Ces caractéristiques permettent à chaque animation et à l’interface utilisateur de paraître fluides et réactives.

Le Oppo Reno11 dispose d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran. Il présente également des côtés incurvés pour offrir un confort de prise en main aux utilisateurs.

Chipset, Stockage et RAM

Sous le capot, le Reno11 est équipé d’une puce MediaTek Dimensity 8200. Il s’agit de la même puce que celle utilisée dans le Reno10 Pro. Mais étant donné qu’elle est désormais présente dans l’appareil standard, il s’agit d’une amélioration par rapport au prédécesseur. Grâce à cela, le smartphone offre des performances fluides dans la plupart des tâches et des jeux.

En ce qui concerne le stockage, le Oppo Reno11 est proposé avec jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Ces quantités de mémoire et de stockage sont suffisantes pour gérer les applications gourmandes en ressources et les fichiers de grande taille.

Configuration de la caméra

À l’avant, le Oppo Reno11 est équipé d’un appareil photo selfie de 32 MP. Il est logé sous un trou perforé sur l’écran. Et à l’arrière, l’appareil dispose du capteur Sony LYT600 en tant que caméra principale. Il s’agit d’un capteur de 50 MP avec une ouverture f/1.8, stabilisation optique de l’image (OIS) et autofocus.

Il y a deux autres caméras à l’arrière du Reno11. Parmi elles, il y a l’appareil photo portrait de 32 MP, qui offre un zoom optique 2x. La troisième caméra est un capteur ultra grand-angle de 8 MP offrant un champ de vision de 112 degrés.

Batterie, Système d’exploitation et Autres fonctionnalités de l’Oppo Reno11

La capacité de la batterie de l’Oppo Reno11 a été améliorée. Elle est dotée d’une batterie de 4800 mAh, ce qui représente environ 5 % de plus que celle du Reno10. Cependant, il y a une légère baisse de la vitesse de chargement. Le nouveau téléphone peut se charger à 67 watts en mode filaire.

Mais la bonne nouvelle est qu’Oppo affirme que l’appareil peut passer de 0 % à 50 % en seulement 19 minutes. En ce qui concerne le système d’exploitation, le Reno11 démarre avec ColorOS 14 dès le départ. Et en ce qui concerne les autres caractéristiques, l’appareil prend en charge le NFC et peut exécuter deux cartes nano-SIM.

Informations sur les Prix et les Couleurs

L’Oppo Reno11 débute à partir de CNY2499, soit environ 350 dollars américains. La version de base dispose de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Une option 12/256Go est disponible pour CNY2799, soit environ 390 dollars américains. La version haut de gamme avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage est à CNY2999, soit environ 420 dollars américains. Ils sont disponibles en blanc, vert et noir.

Oppo Reno11 Pro

L’Oppo Reno11 Pro ressemble peut-être à un téléphone similaire à la version standard. Mais le téléphone offre de nombreuses améliorations. Faisons un bref aperçu :

Écran

Le Reno11 Pro est équipé d’un écran OLED plus grand de 6,74 pouces. Il présente une résolution de 27722 x 1240 pixels et peut offrir jusqu’à 1600 NITS de luminosité maximale. Ces deux améliorations par rapport à la version régulière permettront à l’appareil d’offrir une expérience visuelle plus nette et meilleure dans l’ensemble.

Soc, Stockage et RAM

L’Oppo Reno11 Pro est équipé d’une puce Snapdragon 8+ Gen 1. Il s’agit de la même puce que celle utilisée dans l’Oppo Reno10 Pro+. Même si cela peut ne pas sembler être une amélioration, cela en est une, car vous obtenez la même puce que la déclinaison haut de gamme de la précédente gamme.

En ce qui concerne la RAM et le stockage, le Reno11 Pro est équipé jusqu’à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Encore une fois, il s’agit de capacités de RAM et de stockage respectables.

Configuration de la caméra

À l’arrière, l’Oppo Reno11 Pro dispose du capteur Sony IMX890 en tant que capteur principal. Il s’agit d’un meilleur appareil photo de 50 MP que le modèle standard. Par conséquent, il peut capturer de meilleures photos que la version standard. Le reste des caméras est identique, ce qui signifie que vous obtenez un appareil photo portrait de 32 MP et un capteur ultra grand-angle de 8 MP à l’arrière. De plus, il y a le même appareil photo selfie de 32 MP à l’avant.

Batterie et autres points forts de l’Oppo Reno11 Pro

La capacité de la batterie du Reno11 Pro est de 4700 mAh et il dispose d’une vitesse de charge de 80 watts. Oppo affirme qu’il peut passer de 0 % à 50 % en seulement 11 minutes. Les autres points forts incluent la prise en charge du NFC, ColorOS 14 et une double nano-SIM avec prise en charge 5G.

Informations sur les Prix

Le prix de base de l’Oppo Reno11 Pro est de CNY3499, soit environ 450 dollars américains. Cette version est disponible en configuration 12/256Go, tandis que la version 12/512Go est à CNY3799, soit environ 530 dollars américains.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :