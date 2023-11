Oppo Pad Air 2 répertoriée avec un écran de 11,4 pouces, Helio G99 et plus encore

Le jeudi 23 novembre, Oppo dévoilera sa série Oppo Reno11. En plus des nouveaux téléphones haut de gamme, la société se prépare à présenter l’Oppo Pad Air 2. Le dispositif sera la prochaine incursion de l’entreprise sur le marché des tablettes et son design sera dévoilé par des rendus. Maintenant, la tablette est répertoriée sur le site web de China Telecom, ce qui révèle les caractéristiques clés et les informations sur les prix. Sans plus tarder, plongeons dans tous les détails divulgués.

Caractéristiques clés et fonctionnalités de l’Oppo Pad Air 2

L’Oppo Pad Air 2 est un OnePlus Pad Go rebadgé pour le marché chinois. Par conséquent, il a les mêmes caractéristiques et le même design, mais évidemment, abandonne les références à OnePlus et arbore des logos Oppo à la place. La liste confirme la tablette avec un écran LCD de 11,4 pouces avec une résolution de 2 408 x 1 720 pixels et un rapport d’aspect de 7:5. C’est un grand écran avec une résolution décente pour les besoins professionnels et d’étude. Évidemment, il sera également une option intéressante pour les consommateurs multimédias qui veulent un grand appareil pour regarder des films et d’autres contenus connexes.

Sous le capot, la tablette sera équipée de la puce MediaTek Helio G99. Ce chipset est basique selon les normes actuelles, mais permettra tout de même aux utilisateurs d’avoir des performances décentes pour les applications et les jeux basiques. Les utilisateurs pourront profiter du grand écran sur les applications de médias sociaux et les performances de l’appareil ne leur feront pas défaut. Les jeux basiques devraient bien fonctionner, cependant, les jeux plus exigeants pourraient nécessiter des paramètres graphiques spéciaux.

L’Oppo Pad Air 2 sera fourni avec une batterie de 8 000 mAh avec une charge rapide de 33W. Compte tenu de sa taille, cette batterie devrait être suffisante pour une journée d’utilisation basique. Le jeu devrait consommer la batterie plus rapidement. En termes d’optique, l’Oppo Pad Air 2 comprendra des caméras avant et arrière de 8 MP. La tablette démarrera Android 13 avec ColorOS 13 dès le départ. On s’attend à ce qu’elle reçoive ColorOS 14 basé sur Android 14 dès qu’il sera disponible.

Informations sur les prix

Outre les caractéristiques, la liste de China Telecom a également confirmé les détails de prix pour l’Oppo Pad Air 2. La version de base avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage coûtera 1 299 CNY (183 $). Le modèle 8 Go/128 Go coûtera 1 499 CNY (210 $), et le modèle 8 Go/256 Go est proposé au prix de 1 699 CNY (240 $).

Jusqu’à présent, l’Oppo Pad Air 2 sera une autre bonne option pour les utilisateurs à la recherche d’une bonne tablette avec des performances décentes et un grand affichage de contenus multimédias.

