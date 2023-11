La protestation des employés conduit au retour du PDG Sam Altman chez OpenAI

La réintégration d’Altman, qui venait de rejoindre Microsoft, a marqué une victoire cruciale pour les employés protestataires. Non seulement ils ont réussi à faire revenir le PDG. Mais ils ont également obtenu une autre demande clé énoncée dans leur pétition – un nouveau conseil d’administration pour OpenAI. Ilya Sutskever, Helen Toner et Tasha McCauley, qui faisaient partie de la formation initiale, ne font plus partie du conseil.

Le conseil d’administration restructuré compte maintenant le retour d’Altman et de Greg Brockman, le président qui a démissionné par protestation. Adam D’Angelo, de la composition initiale, conserve son poste. De plus, Bret Taylor et Larry Summers rejoignent le conseil, formant une nouvelle équipe de direction initiale. On s’attend à ce que ce conseil reconstitué engage des discussions sur la création du conseil formel.

Microsoft, un important investisseur d’OpenAI détenant 49% des actions de l’entreprise, a joué un rôle déterminant dans ces développements. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a publiquement exprimé son support à la réintégration d’Altman sur les réseaux sociaux, soulignant l’importance de la collaboration entre les deux géants de la technologie.

OpenAI a communiqué officiellement les progrès sur Twitter, déclarant : « Nous avons trouvé un accord de principe pour le retour de Sam Altman en tant que PDG d’OpenAI avec un nouveau conseil initial composé de Bret Taylor (Président), Larry Summers et Adam D’Angelo. Nous travaillons en collaboration pour régler les détails. Merci beaucoup pour votre patience. »

Le tourbillon des changements de direction à OpenAI souligne l’influence de l’activisme des employés et la dynamique complexe au sein de l’entreprise, laissant les parties prenantes dans l’attente de la résolution de plus de détails entourant cette période de transformation.

