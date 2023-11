L’affichage du Google Pixel 8 peut être plus lumineux que ce qui est annoncé

La série Google Pixel 8 apporte de nombreuses améliorations par rapport à son prédécesseur. Mais parmi tous, les écrans « Actua » et « Super Actua » des appareils sont l’un des points forts les plus importants. Ce sont parmi les meilleurs écrans du marché. Et il semble que Google ait sous-estimé les capacités du panneau sur le modèle non-Pro.

Le Google Pixel 8 Pro était annoncé avec une luminosité maximale de 2400 NITS. En revanche, Google a déclaré que le modèle non-Pro pourrait atteindre 2000 NITS. Mais un récent a révélé que l’écran du modèle non-Pro est un peu plus impressionnant que ce qui avait été annoncé initialement.

Le test révèle la qualité de l’écran du Google Pixel 8

Avant tout, il faut comprendre ce que signifie la luminosité maximale. Google utilise un ratio « 5% sur pixel » pour effectuer ces calculs. En d’autres termes, vous ne verrez pas les appareils Google Pixel 8 atteindre leur luminosité maximale dans une utilisation réelle. En revanche, les écrans atteignent leur maximum lors de la lecture de contenu HDR.

En ce qui concerne une utilisation quotidienne normale, Google affirme que le Pixel 8 Pro peut offrir 1400 NITS. Mais selon le test, le téléphone peut effectivement offrir 1600 NITS. Bien sûr, le mode « Smooth Display » doit être activé pour que l’appareil atteigne une telle luminosité élevée. Sans cela, la luminosité de l’utilisation quotidienne correspond à ce que Google annonce pour le téléphone.

En d’autres termes, l’écran révèle que le Pixel 8 obtient 200 NITS supplémentaires lorsque le mode « Smooth Display » est activé. Pour ceux qui ne le savent pas, ce mode active essentiellement un taux de rafraîchissement de 120Hz, ce qui offre une expérience visuelle meilleure et plus fluide.

Cela dit, le test n’a rien trouvé d’intéressant concernant le Google Pixel 8 Pro. Et si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur les écrans, vous pouvez consulter les détails du test sur ce lien.

