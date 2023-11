realme partage les détails de l’appareil photo et des échantillons du realme GT5 Pro

realme se prépare à lever le voile sur le realme GT5 Pro plus tard ce mois-ci. Et à mesure que nous approchons du lancement, l’entreprise a partagé des détails sur le téléphone.

Lors d’un événement de collaboration avec ArcSoft et Qualcomm organisé en Chine, realme a confirmé les détails de l’appareil photo du realme GT5 Pro. Ce sera le premier smartphone de la marque à présenter un capteur téléobjectif à périscope. Mais ce n’est pas tout! realme a également partagé quelques détails clés sur le capteur d’appareil photo principal de l’appareil.

Plus d’informations sur la configuration de l’appareil photo du realme GT5 Pro

realme a confirmé que le GT5 Pro sera doté du tout nouveau capteur Sony LYT 808. C’est le même capteur qui est présent dans le OnePlus Open. De plus, c’est le même capteur que le OnePlus 12 proposera. Nous savons déjà à quel point l’appareil photo est performant grâce aux échantillons d’appareil photo récents. Pour être précis, il n’est surpassé que par le fleuron Sony IMX989. realme a également partagé quelques échantillons d’appareil photo du téléphone, que vous pouvez voir sur les images ci-dessous.

Quant à l’appareil photo à périscope, le realme GT5 Pro sera équipé du capteur Sony IMX890. Sa taille de capteur est de 1/1,56 pouces, et il est considéré comme le plus grand capteur téléobjectif disponible dans l’industrie des smartphones. Plus important encore, le capteur téléobjectif prend en charge un zoom numérique allant jusqu’à 120x, ce qui devrait permettre de prendre des plans rapprochés détaillés.

De plus, la marque a annoncé que le GT5 Pro proposera des algorithmes d’imagerie de pointe. De plus, le smartphone sera équipé d’un nouveau moteur de super lumière et d’ombre téléobjectif. realme a développé ce moteur avec ArcSoft. Ce moteur apporte des algorithmes de perception sémantique avancée, de perception bionique et de détection de scène.

De plus, le realme GT5 Pro prend en charge des fonctionnalités avancées de l’appareil photo. Cela inclut la réduction du bruit AI, le HDR multi-images RAW, le calcul sans perte et le Pro XDR. De plus, le capteur téléobjectif est équipé du DOL-HDR de niveau principal. Tout cela permettra au smartphone d’offrir une plage dynamique ultra élevée et de meilleures performances globales de l’appareil photo.

