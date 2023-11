Keychron M3 Mini Metal Edition fait ses débuts avec un châssis léger et un capteur professionnel.

Le moment est enfin venu où vous pouvez obtenir une souris de jeu sans fil super légère et axée sur les performances sans vous ruiner. Peu de temps après le lancement du M2 Mini, Keychron a lancé le M3 Mini Metal Edition.

Alors que le M2 Mini était déjà léger, le M3 Mini Metal Edition de Keychron est doté d’un boîtier en métal. Mais malgré ce choix de matériau, Keychron a réussi à garder le boîtier léger, ne pesant que 64 grammes. Cependant, ce n’est pas seulement le boîtier qui fait de cette souris sans fil un excellent choix en tant que souris de jeu. Elle présente également des caractéristiques axées sur les performances.

Points forts du Keychron M3 Mini Metal Edition

La construction et le design du M3 Mini Metal Edition sont parmi les points forts de cette souris de jeu sans fil. Elle est fabriquée en alliage de magnésium avec des trous dans la coque, ce qui lui confère un aspect élégant, futuriste et axé sur les joueurs.

Sous le capot, le M3 Mini Metal Edition est équipé du capteur PixArt 3395. Il est connu pour sa grande précision et son suivi précis. De plus, il offre une large plage de DPI, de 100 à 26000, ce qui rend la souris adaptée aux jeux et au travail. Et grâce au taux de rafraîchissement élevé de 4000 Hz en mode sans fil 2,4 G, il garantit un mouvement de curseur réactif et fluide.

En ce qui concerne les boutons, le Keychron M3 Mini Metal Edition est doté de micro-interrupteurs Huano 80M. Ces interrupteurs de souris axés sur les jeux sont réputés pour offrir un clic satisfaisant et une durabilité accrue. En ce qui concerne les boutons, la souris de jeu sans fil dispose d’interrupteurs dédiés pour changer le taux de rafraîchissement et le DPI à la volée.

En termes de connectivité, le M3 Mini Metal Edition peut fonctionner en trois modes : Bluetooth 5.1, USB-C filaire et 2,4 G. Pour le mode 2,4 G, vous devez utiliser le récepteur sans fil 4K fourni. En ce qui concerne la batterie, la souris de jeu sans fil est équipée d’une grande batterie de 600 mAh, capable de fournir jusqu’à 135 heures d’autonomie.

En ce qui concerne les prix, le Keychron M3 Mini Metal Edition est disponible à partir de 99 $US. C’est un prix assez raisonnable, surtout si l’on considère les étiquettes de prix des autres souris de jeu haut de gamme.

