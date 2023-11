Samsung Galaxy Tab S9 commence à recevoir la mise à jour One UI 6 basée sur Android 14

Samsung est sur le point de fournir de nouvelles mises à jour logicielles à leurs appareils Galaxy. La société a déjà publié le nouveau logiciel pour la série Galaxy S23, la série Galaxy S22, le Galaxy Z Fold 5, le Galaxy Z Flip 5, le Galaxy S23 FE et le Galaxy A54. Désormais, le géant de la technologie a commencé à déployer la nouvelle mise à jour One UI 6.0 basée sur Android 14 pour la série Galaxy Tab S9.

Pour le moment, le nouveau logiciel est accessible aux utilisateurs résidant dans des pays européens, notamment en Allemagne, en Suisse, en Pologne, en Ukraine et au Royaume-Unis. Un déploiement plus large devrait suivre dans un laps de temps. La nouvelle mise à jour porte l’étiquette de version logicielle X916BXXU1BWK6 sur le Galaxy Tab S9 Ultra.

La mise à jour est disponible pour les trois modèles de la Galaxy Tab S9. Elle est livrée avec un nouveau patch de sécurité de novembre ainsi qu’une série de nouvelles fonctionnalités. One UI 6.0 est une mise à jour logicielle majeure et évidemment, elle nécessite une grande quantité de données pour l’installation. Je vous recommande d’installer la mise à jour via le réseau WiFi.

En ce qui concerne les changements, la mise à jour One UI 6 de la Galaxy Tab S9 comprend des fonctionnalités telles qu’une refonte des paramètres rapides, plus de contrôles de personnalisation sur l’écran de verrouillage, une nouvelle police One UI Sans, de nouveaux emojis, un nouveau lecteur multimédia, des paramètres de batterie séparés et bien plus encore.

Ici, vous pouvez consulter la liste complète des nouvelles fonctionnalités disponibles avec One UI 6 et consulter les notes de publication de One UI 6 ici.

Si vous résidez en Europe et possédez la Galaxy Tab S9, vous pouvez désormais essayer la nouvelle interface de Samsung basée sur Android 14. Vous recevrez la notification OTA sur votre appareil une fois que la mise à jour sera disponible, ou vous pouvez vérifier manuellement les nouvelles mises à jour en accédant à Paramètres > À propos de l’appareil > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer.

Assurez-vous de sauvegarder les données importantes avant d’installer la nouvelle mise à jour sur votre appareil. De plus, chargez votre téléphone à au moins 50% en cas d’échec.

