Google Maps reçoit de nouvelles mises à jour

Google a annoncé une série de mises à jour fonctionnelles pour l’application Google Maps sur les plateformes Android et iOS. Ces mises à jour améliorent principalement les « suggestions d’itinéraires de transport ferroviaire » et les fonctions de groupe. Les cartes affichent maintenant avec précision les informations d’entrée et de sortie des stations de transport ferroviaire. Elle prétend être capable de « s’assurer que les utilisateurs ne descendent pas à la mauvaise sortie ou ne montent pas à bord du mauvais train. »

Google Maps introduit des améliorations à son système de navigation des transports en commun, notamment des entrées et sorties de gares plus claires dans 80 villes. L’interface de navigation sur Google Maps aura des options plus visibles pour personnaliser les itinéraires en fonction des préférences et des modes de transport. De plus, Google Maps ajoute des réactions emoji aux listes collaboratives et aux contenus générés par les utilisateurs, permettant ainsi un vote et une expression des préférences plus faciles. Les changements seront déployés au cours des prochaines semaines sur Android et iOS.

Google Maps a amélioré son algorithme de déplacement en transports en commun, offrant aux utilisateurs le meilleur itinéraire en fonction de l’heure d’arrivée estimée, du temps de trajet et du nombre de correspondances. Les utilisateurs peuvent également filtrer les types de transports dans l’application et sélectionner les transports en commun désignés. Ces améliorations font partie des efforts de Google pour rendre la navigation dans les grandes villes et les gares plus facile et plus précise.

Nouveaux panneaux d’entrée et de sortie des gares sur Google Maps

Google Maps a récemment introduit des mises à jour de son système de navigation des transports en commun, notamment des entrées et sorties de gares plus claires dans 80 villes. Cette amélioration vise à fournir des informations détaillées sur les entrées et sorties de gares pour aider les voyageurs à éviter de prendre le mauvais train. La nouvelle fonctionnalité facilitera probablement les déplacements en transport en commun. En effet, elle reconnaîtra moins de correspondances et guidera les utilisateurs vers l’entrée de la gare correcte.

Cette mise à jour intervient après que Google a amélioré l’algorithme de déplacement en « transports en commun ». La carte peut désormais donner le meilleur itinéraire en fonction de « l’heure d’arrivée estimée, du temps de trajet et du nombre de correspondances ». Les utilisateurs peuvent également filtrer les types de transports dans l’application et sélectionner les transports en commun désignés.

Google Maps utilise des algorithmes pour déterminer le meilleur itinéraire en fonction de facteurs tels que la distance, le temps, la circulation et le mode de transport. Il peut fournir des instructions pour la conduite, la marche, le vélo ou l’utilisation des transports en commun. Pour prédire à quoi ressemblera le trafic dans un proche avenir, Google Maps analyse les modèles de trafic historiques des routes au fil du temps. Google Maps utilise également l’apprentissage automatique et l’analyse des données géospatiales pour extraire des informations utiles à partir des données brutes collectées par les satellites et les caméras Street View.

Google Maps travaille à étendre le support complet des transports en commun à davantage de lieux. Il génère maintenant des instructions étape par étape ainsi que des informations sur le timing pour fournir aux utilisateurs des estimations précises de leur heure d’arrivée. L’application permet également aux conducteurs de revenir au modèle précédent qui fournit l’itinéraire le plus rapide vers une destination. Par défaut, Google Maps génère l’alternative la plus économe en carburant pour tout le monde.

Fonction de vote en groupe ajoutée

En plus des nouveaux panneaux d’entrée et de sortie des gares, Google Maps a également ajouté une fonctionnalité de vote en groupe pour améliorer la planification des voyages collaboratifs. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de créer des listes partageables lors de l’envoi de lieux à des amis. Cela permet à tous les membres du voyage d’ajouter et de voter sur des lieux en utilisant des réactions emoji. Selon Amanda Leicht Moore, directrice du produit chez Google Maps, cette mise à jour vise à « sortir la planification du groupe de discussion et la garder dans un seul endroit utile. » Les listes mises à jour seront déployées dans le monde entier au cours des prochaines semaines, rendant la planification des voyages en groupe plus pratique et interactive.

Les utilisateurs qui créent des groupes sur Google Maps peuvent maintenant fournir des listes dans le groupe afin que chaque membre puisse voter pour les lieux qu’il souhaite le plus visiter. Cela facilite la réalisation de la réunion. Les utilisateurs peuvent choisir de réagir avec des émojis par défaut ou de créer leurs propres émojis hybrides en utilisant l’IA et l’atelier des émojis.

Ces mises à jour font partie des efforts de Google Maps pour améliorer la navigation des transports en commun, la planification des voyages et l’engagement communautaire. Les nouveaux outils offrent non seulement des recommandations plus intelligentes pour les itinéraires de transport en commun, mais offrent également un moyen fluide aux utilisateurs de planifier et de décider ensemble des destinations. Avec ces mises à jour, Google Maps continue d’évoluer en tant qu’outil de voyage et de navigation complet, répondant aux besoins divers de ses utilisateurs.

Dernières paroles

La nouvelle mise à jour de Google vise à améliorer la précision des informations pendant les déplacements. Elle offre également le meilleur itinéraire ainsi qu’une estimation de l’heure d’arrivée, du temps de trajet et du nombre de correspondances. Avec la nouvelle mise à jour, les utilisateurs peuvent vérifier le type de transport disponible et sélectionner celui dont ils ont besoin. Il y a également une nouvelle fonctionnalité pour les voyageurs en groupe qui facilite le partage des lieux et les votes. Les votes sont effectués avec des émojis, et la fonctionnalité sera déployée dans le monde entier dans quelques semaines. De plus, Google ajoute un nouveau schéma de couleurs à toutes les versions de l’application Maps. Le nouveau schéma de couleurs a été déployé sur les versions bureau et mobile de l’application Google Maps.

Les utilisateurs peuvent désormais ajouter des widgets Google Maps à leurs appareils iOS pour vérifier l’heure d’arrivée et les mises à jour du trafic pour les trajets fréquents tels que la maison et le travail. Auparavant, Google Maps ne montrait pas les emplacements réels des entrées de métro, mais les mises à jour récentes visent à résoudre ce problème en montrant l’emplacement exact des sorties et entrées, y compris de quel côté de la rue elles se trouvent et les itinéraires clairs aller-retour. Cette amélioration fait partie des efforts de Google pour rendre la navigation dans les grandes villes et les gares plus facile et plus précise.

En général, l’ajout de nouvelles entrées aux stations de métro peut créer de nouvelles façons plus faciles et parfois même plus sûres d’entrer dans une station, réduisant ainsi le temps de marche et améliorant l’accessibilité.

