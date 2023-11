Aimez-vous le vin rouge ? Les scientifiques expliquent pourquoi il peut causer des maux de tête

Même si l’excès de boissons alcoolisées provoque une gueule de bois le lendemain, les maux de tête causés par le vin rouge peuvent apparaître en moins de 30 minutes ou jusqu’à trois heures après seulement un petit verre.

Des chercheurs de l’Université de Californie (UCSF) ont maintenant découvert que le responsable des maux de tête provoqués par le vin rouge peut être un composé naturel.

Le vin rouge provoque des maux de tête en raison d’un composé naturel

La substance, appelée quercétine, est un antioxydant sain et un type de flavanol, c’est-à-dire un pigment végétal qui donne de la couleur aux fruits et légumes. Lorsqu’elle est combinée avec du vin rouge, elle peut nuire à la capacité d’une personne de décomposer l’alcool, provoquant des migraines, des rougeurs et des nausées, ainsi que des maux de tête.

Lorsqu’il pénètre dans la circulation sanguine, le corps le convertit en une forme différente appelée glucuronide de quercétine. Sous cette forme, il bloque le métabolisme de l’alcool.

Explique Andrew Waterhouse, professeur au département de viticulture et d’œnologie de l’UCSF.

De son côté, la chercheuse Apramita Devi explique que le glucuronide de quercétine peut également entraîner l’accumulation d’acétaldéhyde, une toxine, dans le corps.

L’acétaldéhyde est une toxine bien connue, une substance irritante et inflammatoire. Les chercheurs savent que des niveaux élevés d’acétaldéhyde peuvent provoquer des rougeurs du visage, des maux de tête et des nausées.

L’étude suggère que, malgré cette explication technique des maux de tête, tous les vins n’ont pas le même effet, car la lumière solaire, l’âge et le processus de vinification peuvent avoir un impact.

Par exemple, les vins des régions plus ensoleillées ont plus de chances de contenir de grandes quantités de quercétine, ce qui les rend plus susceptibles de provoquer des maux de tête. En revanche, les personnes prédisposées aux migraines ou à d’autres problèmes ont plus de chances de souffrir de cet effet du vin rouge.

Selon Morris Levin, directeur du Centre des maux de tête au UCSF Medical Center et coauteur de l’étude, la prochaine étape consiste à tester cette conclusion sur des personnes qui développent des maux de tête après avoir bu du vin rouge.

