Le lancement du Meizu 21 est prévu pour le 30 novembre

Meizu se prépare à présenter ses nouveaux smartphones phares. Après de nombreux rapports, l’entreprise a enfin partagé avec nous la date officielle de lancement. Le 30 novembre, le fabricant chinois de smartphones présentera la série Meizu 21. L’événement débutera à 14h30 heure de Beijing (6h30 UTC) et la gamme devrait inclure les modèles Meizu 21 et Meizu 21 Pro.

Principales caractéristiques et détails des Meizu 21 et Meizu 21 Pro

Meizu a déjà teasé certaines des caractéristiques clés du Meizu 21. Par exemple, le nouveau smartphone sera doté d’un écran OLED Samsung de 6,55 pouces. Il présentera des bordures symétriques de 1,74 mm sur les quatre côtés de l’écran. Meizu a également révélé qu’il proposera une version du Meizu avec une façade blanche. De nos jours, nous n’avons pas beaucoup d’appareils avec des façades blanches, donc c’est définitivement un petit plus. Sous le capot, la série Meizu 21 bénéficiera du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 avec FlymeOS basé sur Android 14.

Évidemment, Geely, le constructeur automobile derrière la marque Meizu, profitera également de l’occasion pour teaser FlymeAuto avec la série Meizu 21. Les nouveaux téléphones devraient bien s’associer à la flotte de véhicules de Geely, qui inclut les marques Polestar, Lotus et Lynk & Co. Meizu a également confirmé qu’il offrira une garantie étendue de 36 mois pour tous les smartphones Meizu 21.

La capacité de la batterie de la série Meizu 21 commencera à 4800 mAh et les deux téléphones devraient prendre en charge la charge rapide de 80W. La version Pro pourrait bénéficier d’une batterie légèrement plus grande avec une capacité de 5020 mAh. Il n’est pas clair si le modèle Pro offrira également la charge sans fil. Les deux Meizu 21 et 21 Pro devraient inclure un appareil photo principal de 50 MP avec OIS. La version standard présentera un appareil photo ultra grand-angle et un appareil photo téléobjectif. L’édition Pro sera dotée d’un appareil photo ultra grand-angle et d’un appareil photo téléobjectif à périscope. Les deux téléphones seront dotés d’un flash LED annulaire RVB à l’arrière. Les deux téléphones seront fournis avec Flyme 10 basé sur Android 14.

Les nouveaux fleurons de Meizu prêts à concurrencer OnePlus, Xiaomi, Oppo et autres marques grand public

La série Meizu 21 remplacera les modèles phares Meizu 20 et Meizu 20 Pro qui ont fait leurs débuts avec la puce Snapdragon 8 Gen 2 plus tôt cette année. Le lancement de nouveaux smartphones moins d’un an après leurs prédécesseurs est une surprise. En réalité, cela confirme le souhait de Geely de rétablir la gloire de Meizu en tant qu’entreprise de smartphones phares. L’entreprise ne lance pas seulement de nouveaux fleurons en moins d’un an, mais elle s’inscrit également dans la tendance des nouveaux fleurons après le Snapdragon 8 Gen 3. Nous sommes impatients de voir ce que Meizu nous réserve sur le marché des smartphones.

À ce stade, Meizu sera en concurrence avec Xiaomi, Oppo, Vivo, Honor et OnePlus, ainsi qu’avec la plupart des marques grand public qui lancent des fleurons avec le Snapdragon 8 Gen 3. Le dispositif peut constituer un concurrent intéressant avec un design unique et quelques fonctionnalités intéressantes telles que FlymeOS.

