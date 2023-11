Le dernier test révèle que le Snapdragon 8 Gen 3 est moins efficace que le 8 Gen 2

Lancé en octobre dernier, le Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm commence désormais à apparaître dans plusieurs smartphones haut de gamme. Xiaomi 14 a été la première gamme à intégrer ce SoC, qui est désormais entre les mains de nombreux testeurs. Et avec cela, la puce Android haut de gamme fait l’objet d’une évaluation approfondie.

Il est assez clair que le Snapdragon 8 Gen 3 est une véritable amélioration par rapport à son prédécesseur en termes de performances, mais l’efficacité pose problème. Un testeur réputé du nom de Golden Reviewer a mis en lumière cette question. Le testeur a testé le chipset avec un outil de benchmark standardisé. Et il est assez évident que l’efficacité du CPU n’est pas aussi bonne que ses gains de performances.

Le Snapdragon 8 Gen 3 est moins efficace que son prédécesseur

Si vous avez manqué notre couverture approfondie, le Snapdragon 8 Gen 3 présente une nouvelle architecture de Qualcomm. Cette plateforme intègre deux cœurs d’efficacité, cinq cœurs de performances et un cœur principal. Selon le test de Golden Reviewer, le gros cœur du chipset offre un énorme gain de performances.

Mais ces gains importants en termes de performances se font au détriment de l’efficacité. Le Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm avait une consommation moyenne de 4,9 watts par watt dans le benchmark SPEC. En comparaison, le dernier Snapdragon 8 Gen 3 a une consommation moyenne de 6,27 watts par watt.

Cette augmentation de la consommation d’énergie ne favorise pas l’efficacité. Ce qui est plus intéressant, c’est que le benchmark SPEC révèle que la consommation d’énergie maximale par watt est de 11,05. Ce n’est pas une bonne nouvelle pour le Snapdragon 8 Gen 3.

Pour ceux qui ne connaissent pas ce benchmark, un score plus bas est meilleur. Pour être précis, il est préférable d’avoir un score élevé de performance par watt et une faible consommation d’énergie par watt. Avec ces scores, le Snapdragon 8 Gen 3 montre une dégradation de 11 pour cent. Vous pouvez consulter le résultat du test approfondi dans l’image ci-dessous.

Cependant, il est important de souligner que cela pourrait ne pas être une représentation réelle du chipset. Comme l’ont souligné les tests, les OEM Android optimisent différemment les SoC Qualcomm. Ainsi, il est possible que le Snapdragon 8 Gen 3 obtienne de meilleurs scores d’efficacité dans d’autres smartphones que le Xiaomi 14 Pro.

Le prochain chipset pourrait raconter une histoire différente

Lorsque Qualcomm a lancé le Snapdragon 8 Gen 3, il a déclaré que le 8 Gen 4 serait la plus grande mise à niveau. Le fabricant de chipsets a récemment dévoilé la plateforme Snapdragon X Elite. Il s’agit de chipsets de classe laptop, offrant de grandes performances et une grande efficacité.

Il s’agit des premiers SoC à intégrer les cœurs personnalisés Oryon. Et c’est essentiellement pourquoi le Snapdragon X Elite peut offrir des performances aussi étonnantes. Maintenant, comme vous le savez peut-être, les chipsets mobiles Snapdragon actuels sont basés sur ARM. Mais avec le Snapdragon 8 Gen 4, nous verrons des cœurs personnalisés développés en interne.

En d’autres termes, les cœurs Oryon qui font du chipset Snapdragon X Elite un excellent performer seront intégrés au Snapdragon 8 Gen 4. Cela entraînera des gains de performances plus élevés et de meilleurs scores d’efficacité globale. Et avec cela, l’écart entre les chipsets phares d’Apple et les SoC Snapdragon pourrait se réduire considérablement. Les choses semblent donc très différentes pour le prochain SoC mobile de Snapdragon.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :