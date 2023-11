Xiaomi Redmi Note 13R Pro lancé avec Dimensity 6080 et appareil photo 108MP

Xiaomi a dévoilé la série Redmi Note 13 il y a deux mois, et tous les amateurs de Redmi Note savent que ce ne sera pas la fin. Au cours des dernières années, Xiaomi a lancé plusieurs déclinaisons pour chaque génération de Redmi Note, et le 13e ne fera pas exception. La société a présenté aujourd’hui le Redmi Note 13R Pro, qui ressemble au Redmi Note 13, à l’exception d’un nouvel îlot de caméra et d’une option de couleur. Le Redmi Note 13R Pro est officiel aujourd’hui, et nous partagerons ses principaux aspects à travers cet article.

Caractéristiques et fonctionnalités du Xiaomi Redmi Note 13R Pro

Le Redmi Note 13R est équipé d’un écran OLED de 6,67 pouces avec un trou poinçon centré pour la caméra selfie. C’est le même écran utilisé sur les téléphones Redmi Note depuis les trois dernières années, ce qui signifie qu’il offrira une expérience familière à ceux qui viennent de téléphones Redmi Note plus anciens. La caméra à l’intérieur du trou poinçon est un appareil photo de 16 MP. En se déplaçant vers l’arrière, le téléphone dispose d’un îlot de caméra carré qui abrite deux modules. L’appareil photo principal est un appareil photo de 108 MP tandis que le secondaire est un appareil photo de 2 MP. Il n’y a pas de capteur ultra grand angle, mais l’appareil photo de 108 MP devrait garantir des photos de haute qualité pour les utilisateurs moins exigeants.

Sous le capot, nous avons le chipset MediaTek Dimensity 6080. Ce chipset apporte la formule habituelle de milieu de gamme de MediaTek à une fabrication moderne en 6 nm. Il dispose de 2 cœurs ARM Cortex-A76 cadencés jusqu’à 2,4 GHz plus 6 cœurs ARM Cortex-A55 cadencés jusqu’à 2,0 GHz. Avec l’aide d’un GPU Mali-G57 MC2, le chipset peut facilement gérer les applications de base et les tâches ainsi que certains jeux modérés. Les jeux plus exigeants nécessiteront à l’utilisateur d’ajuster les paramètres graphiques. Dans l’ensemble, le Redmi Note 13R Pro vise à être un smartphone basique pour une utilisation quotidienne. Il n’offre pas la puissance des flagship, mais ceux-ci coûtent bien plus cher. Il rivalisera avec des téléphones comme la série Samsung Galaxy A, la série Vivo Y et d’autres concurrents sur le marché.

Informations sur les prix

Le Redmi Note 13R Pro est alimenté par une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge de 33 W. L’appareil pèse 175 grammes et a une épaisseur de 7,7 mm. Le Redmi Note 13R Pro se vend environ CNY 1 999 ($280). En comparaison, le Redmi Note 13 avec exactement les mêmes caractéristiques est beaucoup moins cher à CNY 1 599 ($222). L’appareil fonctionne avec Android 13 basé sur MIUI 14 dès la sortie de la boîte.

