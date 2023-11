L’UE s’oppose à l’acquisition de Figma par Adobe pour 20 milliards de dollars

La proposition d’acquisition de Figma, une plateforme de conception de produits basée sur le cloud, par Adobe pour 20 milliards de dollars a rencontré une opposition de la part de l’Union européenne (UE) en raison de problèmes de concurrence. L’UE a émis un test formel concernant la concurrence, connu sous le nom de test de griefs. L’test expose les préoccupations de l’UE concernant la concurrence liée à la fusion potentielle. Cette décision reflète l’opinion préliminaire de l’UE selon laquelle cette acquisition pourrait réduire la concurrence sur le marché.

Les régulateurs de l’UE ont officiellement déposé des accusations de concurrence contre Adobe et se sont opposés à son acquisition de 20 milliards de dollars de la plateforme de conception de produits basée sur le cloud, Figma. La Commission européenne a lancé une enquête approfondie le 7 août. Vendredi, elle a conclu de manière provisoire que si l’accord aboutit, il pourrait « réduire considérablement » la concurrence sur le marché mondial des outils de conception de produits interactifs, des outils d’édition vectorielle et des outils d’édition raster. L’autorité britannique de la concurrence et des marchés mène une enquête approfondie similaire sur l’accord. De plus, il y a des rumeurs selon lesquelles le département américain de la Justice prépare également des procédures antitrust pour bloquer l’accord.

L’UE a déclaré

« …La Commission a pour mission d’évaluer les fusions et acquisitions impliquant des entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse certains seuils (voir l’article 1 du règlement sur les fusions) et de prévenir les concentrations qui entraveraient de manière significative la concurrence effective dans l’EEE ou dans une partie substantielle de celui-ci. Dans la grande majorité des fusions notifiées, il n’y a pas de problèmes de concurrence et elles sont autorisées après un test de routine. À partir du moment où une transaction est notifiée, la Commission dispose généralement de 25 jours ouvrables pour décider d’accorder son approbation (phase I) ou de lancer une enquête approfondie (phase II). »

Préoccupations antitrust de l’UE

La Commission européenne a exprimé des craintes selon lesquelles Figma exerce déjà une « influence importante » sur les outils d’édition Illustrator et Photoshop d’Adobe et est « fortement susceptible » de devenir une force concurrentielle sur le marché des outils d’édition vectorielle et raster sans la fusion. L’agence de l’UE a ouvert une enquête approfondie sur l’acquisition proposée par Adobe en août. Elle affirme que cela pourrait réduire la concurrence sur le marché mondial.

La Commission européenne a publié une déclaration de dissidence reflétant ses préoccupations concernant la concurrence. La déclaration souligne que les responsables de l’UE estiment que Figma a eu un « impact significatif » sur les outils d’Adobe. L’UE affirme que sans une fusion, Figma est « susceptible » de devenir le principal acteur sur le marché des outils d’édition vectorielle et raster. Une véritable force concurrentielle qui ne doit pas être écartée.

La déclaration d’objections ne prévoit pas le résultat de l’enquête de l’UE qui a encore une date limite fixée au 5 février. Adobe et Figma peuvent désormais répondre aux objections par écrit, proposer des concessions pour aborder les préoccupations réglementaires spécifiques de la Commission et demander une audition, après quoi la Commission décidera si l’acquisition viole les lois antitrust.

Date limite

L’test de griefs de la Commission européenne ne préjuge pas du résultat de l’enquête. D’après la déclaration de l’UE, Adobe et Figma ont jusqu’au 5 février pour répondre aux objections. Ils doivent répondre par écrit et proposer des concessions pour répondre aux préoccupations réglementaires de la Commission. Ils ont également la possibilité de demander une audience, après quoi la Commission décidera si l’acquisition viole le droit de la concurrence.

Réponse d’Adobe et de Figma

Adobe reste confiant dans la validité de son argument. Il affirme que la conception de produits de Figma est un complément aux produits créatifs principaux d’Adobe. La société affirme également qu’elle n’a pas l’intention de concurrencer sérieusement dans l’espace de conception de produits. Cependant, à ce jour, ni Adobe ni Figma n’ont proposé de mesures correctives pour répondre aux préoccupations de l’enquête antitrust. Ils ont quelques mois pour présenter leur réponse.

Dans une déclaration à Bloomberg, un porte-parole d’Adobe a déclaré : « Nous sommes convaincus de la validité de notre transaction car la conception de produits de Figma est un domaine connexe aux produits créatifs principaux d’Adobe et Adobe n’a pas une présence significative dans le domaine de la conception de produits plan. ».

Un porte-parole de Figma a également déclaré à Bloomberg : « Nous sommes confiants d’avoir répondu aux préoccupations des régulateurs et continuerons à avoir un dialogue constructif axé sur l’innovation que cet accord apportera aux consommateurs et aux avantages économiques pour l’Europe. »



Adobe a annoncé l’accord plus tôt cette année, après avoir progressivement éliminé Adobe XD, une application de conception de produits UX/UI similaire à Figma. La Commission affirme maintenant que l’élimination d’Adobe XD, et de tout produit potentiel qui suivrait, constituerait une « acquisition inversée », dans laquelle une entreprise élimine un produit interne afin de supprimer les risques concurrentiels potentiels d’un produit ou d’un service nouvellement acquis.

Notre avis

L’émission de le test de griefs de l’UE contre l’offre de 20 milliards de dollars d’Adobe pour Figma reflète l’engagement de l’organe de réglementation à maintenir une concurrence loyale sur le marché. Le résultat de cette enquête antitrust sera crucial pour déterminer le paysage futur du marché des outils de conception et d’édition de produits.

