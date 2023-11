Comment connecter les écouteurs Google Pixel Buds à un PC Windows

Si vous possédez des Pixel Buds de Google et un PC sous Windows, il y aura des moments où vous voudrez utiliser vos Pixel Buds avec votre PC, que ce soit pour regarder des films, écouter de la musique, jouer à des jeux ou peut-être pour d’autres tâches. Oui, les Pixel Buds fonctionnent également avec les PC. Les Pixel Buds de Google font partie des meilleurs écouteurs sans fil véritable et il existe donc de nombreuses raisons de les utiliser avec un PC.

Pour profiter des Pixel Buds avec votre PC, vous devez d’abord les associer à votre PC. Le processus d’association est assez simple. Vous apprendrez ici comment associer et connecter les Pixel Buds à un PC sous Windows. Une fois que vous avez associé les écouteurs à votre PC, les Pixel Buds se connecteront automatiquement chaque fois que vous les retirerez de leur étui, en fonction de la dernière fois que les Pixel Buds ont été connectés à votre PC.

Cela fait des années que les marques ont commencé à supprimer la prise jack 3,5 mm des smartphones et presque tous les téléphones d’aujourd’hui n’ont plus de port pour un casque filaire. En raison de cela, les utilisateurs ont dû passer à un casque Bluetooth. Ils sont confortables et faciles à utiliser, mais leur connexion prend du temps. Rien à voir avec un casque filaire où vous pouvez simplement insérer un cordon de 3,5 mm. Donc, consulter un guide est certainement utile. Désormais, passons au guide.

Comment connecter les Pixel Buds à un PC sous Windows

Comme mentionné précédemment, il est assez facile de connecter les Pixel Buds. Avant de passer aux étapes, assurez-vous d’allumer votre PC et de charger vos Pixel Buds. Le processus d’association est identique pour presque tous les modèles de Pixel Buds.

Étape 1: Ouvrez le couvercle de votre étui Pixel Buds. Assurez-vous que les écouteurs sont à l’intérieur de l’étui.

Étape 2: Appuyez maintenant sur le bouton à l’arrière pendant 3 secondes et le voyant LED sur l’étui commencera à clignoter. Cela signifie que les écouteurs sont en mode d’association.

Étape 3: Sur votre PC, ouvrez les Paramètres puis choisissez l’onglet Bluetooth et autres appareils. Assurez-vous que le Bluetooth est activé. Vous pouvez également le rechercher dans les paramètres.

Étape 4: Sur cette page, cliquez sur l’icône +, puis sélectionnez Bluetooth.

Étape 5: L’ordinateur recherchera les appareils Bluetooth disponibles, y compris vos Pixel Buds. Sélectionnez les Pixel Buds dans la liste.

Étape 6: Lorsque vous sélectionnez les Pixel Buds, ils se connecteront immédiatement à votre PC.

Voilà comment vous pouvez associer et connecter vos Pixel Buds à votre PC sous Windows. Comme certains d’entre vous pourraient avoir d’autres questions, j’ai partagé ci-dessous quelques questions fréquemment posées.

Questions fréquemment posées

Dois-je réassocier les Pixel Buds à mon smartphone? Non, vous pouvez facilement vous reconnecter à votre smartphone en un seul clic depuis la page des paramètres Bluetooth. Puis-je connecter mes Pixel Buds à un Mac? Oui, vous pouvez également connecter les Pixel Buds à un Mac. Pour ce faire, mettez les Pixel Buds en mode d’association avec le même processus, puis sur votre Mac, accédez à Préférences Système > Bluetooth. Sélectionnez vos Pixel Buds et cliquez sur Connecter. Comment savoir si mes Pixel Buds sont en mode d’association? Lorsque vous appuyez et maintenez le bouton arrière alors que le couvercle de l’étui est ouvert, la LED clignotera en jaune clair. Si la LED clignote, cela signifie que vos Pixel Buds sont en mode d’association. Pourquoi mes Pixel Buds n’apparaissent-ils pas dans la liste Bluetooth? Cela se produit si vos Pixel Buds ne sont pas en mode d’association, s’ils sont déjà connectés à huit appareils ou si les Pixel Buds étaient déjà connectés au même appareil. Si vous avez déjà utilisé les Pixel Buds avec le même appareil, commencez par les supprimer des appareils Bluetooth enregistrés, puis réessayez. Comment passer des Pixel Buds du PC au téléphone? C’est très simple. Par exemple, si vous souhaitez connecter vos écouteurs au PC à partir de votre smartphone, accédez à la page des appareils Bluetooth sur votre PC et appuyez sur les Pixel Buds. Cela déconnectera les écouteurs de votre smartphone et les connectera à votre PC. Vous pouvez faire de même sur votre smartphone.

J’espère avoir pu répondre à toutes vos questions avec les réponses ci-dessus. Si vous avez d’autres questions, faites-le nous savoir dans la section des commentaires. Les Pixel Buds sont formidables et très pratiques si vous apprenez à les utiliser. Profitez de vos Pixel Buds.

