Google Android 14 améliore la vitesse de mise à jour sans interruption

La mise à jour Android 14 de Google apporte des améliorations significatives à la vitesse et à l’efficacité des mises à jour des téléphones Pixel, améliorant ainsi l’expérience globale de l’utilisateur. Google a lancé le premier téléphone Pixel en 2016. Lors de l’événement de lancement, la société a également introduit la fonction de mise à jour transparente. Cette fonction permet aux téléphones Pixel d’installer des mises à jour lorsqu’ils sont allumés. Cela permet d’éviter les longues périodes d’arrêt lors de l’installation des mises à jour système. En théorie, cette fonction est très utile.

Cependant, avec la fonction de mise à jour transparente, l’installation d’une mise à jour en arrière-plan prend beaucoup de temps. L’installation d’un simple correctif de sécurité prend environ 30 minutes à une heure. Ainsi, bien qu’il n’y ait pas de longues périodes d’arrêt en raison de la courte durée de redémarrage, l’installation réelle de la mise à jour prend beaucoup de temps. La fonction de mise à jour transparente a été ainsi depuis son lancement il y a quelques années. Cependant, il semble maintenant que Google a enfin résolu ce problème dans Android 14.

Vitesse de mise à jour transparente d’Android 14

Sur Reddit, de nombreux utilisateurs de téléphones Pixel ont rapporté que la vitesse d’installation de la version bêta Android 14 QPR2 sur leurs téléphones s’est considérablement améliorée. Certaines personnes sur Reddit affirment que le processus d’optimisation ne prend que quelques minutes. De nombreuses sources comme AndroidPolice ont également confirmé la vitesse d’installation. Manuel Vonau, éditeur principal de Google chez Android Police, a mis à jour son Pixel 7 d’une version Android 14 plus ancienne vers Android 14 QPR beta 1 en moins de 20 minutes. Certains utilisateurs de Pixel 6 ont également signalé des améliorations similaires dans la vitesse d’installation des mises à jour, ce qui indique que ces améliorations ne se limitent pas à un seul téléphone. Dans nos propres tests, l’installation de la version bêta Android 14 QPR 1 a pris environ 23 minutes.

Les mises à jour transparentes utilisent deux partitions de système virtuelles, ce qui permet aux téléphones Pixel d’installer des mises à jour sur la partition inactive pendant que le téléphone est allumé. Ce processus d’installation se déroule en arrière-plan et lorsque le téléphone est inactif. Cela prenait autrefois beaucoup de temps, parfois plus d’une heure. Après cela, un redémarrage est nécessaire, moment auquel le téléphone Pixel passera à la partition système mise à jour. Cependant, sur Android 14, le temps d’installation de la mise à jour en arrière-plan est considérablement réduit.

La fonction de mise à jour transparente existe depuis plus de 7 ans. Il se peut que d’autres téléphones Android n’aient pas adopté cette fonction en raison de la longue durée d’installation. Il y a des rumeurs selon lesquelles Google imposera des mises à jour transparentes dans Android 13, mais aucun autre téléphone phare sorti cette année n’a cette fonctionnalité. Peut-être que Google, en apportant les améliorations de vitesse nécessaires aux mises à jour transparentes dans Android 14, incitera d’autres marques Android à adopter cette fonctionnalité sur leurs téléphones phares de 2024.

Ce que propose Android 14

Installation plus rapide des mises à jour système

Les rapports des propriétaires de Pixel et des experts techniques confirment que la vitesse d’installation des mises à jour système s’est considérablement accélérée avec l’introduction d’Android 14. Notre test de cette durée d’installation confirme également qu’elle prend moins de 25 minutes. Cela prenait autrefois une heure ou plus. Les utilisateurs installant Android 14 QPR2 ont connu des installations de mises à jour plus rapides, ce qui indique des améliorations substantielles dans ce domaine.

Pouvoirs d’amélioration de l’efficacité d’Android 14

Android 14 introduit plusieurs améliorations cachées qui contribuent à l’efficacité globale des téléphones Pixel. Ces améliorations sont conçues pour améliorer les performances, l’efficacité mémoire et la durée de vie de la batterie, et réduire la génération de chaleur. Les améliorations notables comprennent la mise en cache des applications, l’optimisation des diffusions, le lancement plus rapide des applications et la réduction de l’empreinte mémoire.

Mise en cache des applications

Android 14 met en œuvre une fonctionnalité qui met en cache les applications après une courte période, leur attribuant 0 temps CPU. Cette optimisation a conduit à une réduction des démarrages à froid des applications, ce qui permet une meilleure efficacité. Les testeurs bêta ont observé 20% de démarrages à froid en moins sur les appareils avec 8 Go de RAM et 30% en moins sur les appareils avec 12 Go de RAM.

Expérience utilisateur et performances

Bien que la mise à jour Android 14 ait apporté d’importantes améliorations, certains utilisateurs ont signalé des problèmes de performances initiaux, tels que la surchauffe et la consommation de batterie, notamment dans les 24 premières heures après la mise à jour. Cependant, ces problèmes devraient être résolus à mesure que Google continue d’améliorer la mise à jour.

Avancées technologiques sous-jacentes

Les efforts de Google pour améliorer la vitesse et l’efficacité des mises à jour Android vont au-delà du système d’exploitation lui-même. Le runtime Android (ART) a été un point central pour améliorer le démarrage des applications, même sans mise à jour complète du système d’exploitation. Avec le déploiement d’Android 13, ART a apporté des améliorations réelles du démarrage des applications pouvant atteindre 30% sur certains appareils. De plus, ART 14, introduit avec Android 14, promet d’apporter des améliorations significatives des performances, notamment une commutation plus rapide vers et depuis le code natif et une meilleure vérification du bytecode lors de l’installation.

Notre avis

La mise à jour Android 14 de Google représente un grand pas en avant dans l’amélioration de la vitesse et de l’efficacité des mises à jour transparentes des téléphones Pixel. L’impact global d’Android 14 sur la vitesse de mise à jour du système et l’expérience utilisateur est prometteur. De plus, les avancées technologiques sous-jacentes, en particulier dans le runtime Android, démontrent l’engagement de Google à améliorer continuellement les performances de son écosystème mobile.

La mise à jour Android 14 a considérablement amélioré la vitesse de mise à jour transparente des téléphones Pixel. Les utilisateurs ont signalé des installations de mises à jour beaucoup plus rapides, certaines mises à jour prenant moins de 10 minutes pour se terminer, même sur d’anciens modèles Pixel. Cependant, selon le résultat des tests que nous avons pu confirmer (nos propres tests), la mise à jour a pris un peu moins de 23 minutes pour se terminer.

