La série vivo X100 est un successeur digne de la gamme X90.

La gamme vivo X100 a fait ses débuts officiels en Chine. La série propose deux nouveaux smartphones : le X100 et le X100 Pro. Succédant à la série vivo X90, la nouvelle gamme est le pionnier d’une puce MediaTek récemment sortie, la Dimensity 9300.

Cependant, la nouvelle puce n’est pas le seul élément qui consolide la série vivo X100 en tant que successeur approprié de la gamme vivo X90. En plus de cela, les deux smartphones, en particulier le X100 Pro, apportent une grande amélioration dans le département de l’appareil photo. Il y a aussi de nombreuses autres améliorations.

Principales caractéristiques de la série vivo X100

La série vivo X100 propose des caractéristiques haut de gamme. Tout dans les deux appareils est de qualité supérieure, depuis la puce jusqu’à l’écran en passant par le design. Voici un aperçu rapide de toutes les principales fonctionnalités :

Puce phare MediaTek Dimensity 9300

Comme prévu, l’un des points forts de la série vivo X100 est la Dimensity 9300 récemment lancée. Pour ceux qui auraient manqué notre couverture détaillée de la puce, elle propose une configuration de CPU à trois niveaux. Cette configuration comprend quatre cœurs ARM Cortex-X4 et quatre cœurs Cortex-A720.

Trois des quatre cœurs Cortex-X4 fonctionnent à 2,85 GHz, tandis que l’autre fonctionne à 3,25 GHz. Quant aux cœurs Cortex-A720, les quatre fonctionnent à 2,0 GHz. Comme je l’ai souligné dans la couverture précédente, MediaTek n’a volontairement pas utilisé de cœurs Cortex A-520 à faible puissance. Cela permet à la puce d’offrir le bon équilibre entre performances et efficacité.

Ainsi, les téléphones vivo X100 deviennent des performeurs beaucoup meilleurs que la série vivo X90. En réalité, des tests récents ont même montré que la Dimensity 9300 peut surpasser le Snapdragon 8 Gen 3 dans AnTuTu.

Écran haut de gamme

Le vivo X100 et le X100 Pro sont dotés d’un écran de 6,78 pouces à l’avant. Il s’agit d’un écran AMOLED LTPO qui offre une résolution de 1260p et dispose d’un taux de rafraîchissement dynamique allant de 1 Hz à 120 Hz.

De plus, l’écran de la série vivo X100 prend en charge les couleurs 10 bits, peut atteindre une luminosité maximale de 3000 NITS et dispose d’une modulation PWM de 2160 Hz pour une expérience de visionnage confortable.

Configuration de la caméra supérieure

L’écran de la série vivo X100 abrite un appareil photo frontal de 32 MP, qui se trouve dans une encoche perforée. Et à l’arrière, le X100 Pro est équipé de trois capteurs de 50 MP. Parmi eux, le capteur principal du modèle haut de gamme est le capteur Sony IMX989 de type 1 pouce.

Mais ce qui rend vraiment la configuration de la caméra du vivo X100 Pro unique, c’est la technologie de caméra qu’elle intègre. C’est le premier smartphone au monde à être équipé d’un objectif téléobjectif certifié par Zeiss APO. Cette certification garantit essentiellement que l’objectif de zoom peut capturer des couleurs fidèles à la réalité.

Il le fait en intégrant un objectif de zoom à correction apochromatique qui aligne les couleurs bleue, rouge et verte sur le même plan de mise au point. Outre une reproduction des couleurs fidèle à la réalité, cet objectif de zoom apporte une clarté améliorée. De plus, l’objectif réduit les franges aux bords de contraste, ce qui permet au vivo X100 Pro d’exceller dans les prises de vue zoomées.

De plus, le vivo X100 Pro est équipé d’un nouveau module périscope flottant. Il dispose d’une ouverture f/2,57 avec une longueur focale équivalente à 100 mm. Ce capteur périscope peut offrir un zoom numérique jusqu’à 100x et un zoom optique jusqu’à 4,3x.

Le troisième module du vivo X100 Pro est un objectif ultra-large équivalent à 15 mm. Il dispose d’une ouverture f/2,0. Les trois capteurs sont dotés d’un revêtement d’objectif T*, qui réduit la réflectivité de 50% par rapport au prédécesseur. De plus, le modèle haut de gamme est équipé du tout nouveau chipset d’imagerie 6 nm V3. Il permet au téléphone de gérer facilement le traitement et l’enregistrement vidéo de portrait de films 4K.

Quant au vivo X100, il utilise un capteur IMX920 de 50 MP personnalisé en tant que capteur principal. Il a une ouverture f/1,57, accompagnée d’un capteur téléobjectif de 64 MP. Cette caméra téléobjectif de 1/2 pouce offre un zoom 3x et est équipée de l’OIS pour capturer des vidéos et des images stables. Le téléphone dispose également d’un objectif ultra-large de 50 MP. Les trois objectifs sont revêtus d’un objectif T*.

RAM, stockage et batterie des téléphones vivo X100

Pour que la Dimensity 9300 à l’intérieur des appareils vivo X100 offre ses meilleures performances, vivo l’a associée à jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5T. De plus, les deux téléphones sont fournis avec jusqu’à 1 To de stockage UFS 4.0, offrant une grande capacité pour gérer toutes les vidéos et photos nettes prises par la configuration de caméra des appareils.

Le département de la batterie du vivo X100 a également été amélioré par rapport à la série vivo X90. Alors que les prédécesseurs atteignaient au maximum 4870 mAh, le X100 est équipé d’une batterie de 5000 mAh. Et le X100 Pro est doté de celle beaucoup plus grande de 5400 mAh.

En ce qui concerne les vitesses de charge, le vivo X100 peut se charger à 120W en mode filaire, tandis que le X100 Pro peut se charger à 100W.

Autres points forts de la série vivo X100

Les deux nouveaux smartphones vivo X100 sont dotés d’une certification IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Ils sont également équipés du WiFi 7, du Bluetooth 5.4 et des émetteurs IR. En ce qui concerne le logiciel, les téléphones fonctionnent sous Android 14 avec l’OriginOS 4.

Prix et disponibilité de la série vivo X100

Les vivo X100 et X100 Pro sont désormais disponibles en blanc, noir, orange et bleu. En ce qui concerne les prix, le X100 commence à CNY3999, soit environ 548 dollars américains. En revanche, le haut de gamme X100 Pro commence à CNY4999, soit environ 685 dollars américains. Les ventes ouvriront demain, et vivo annoncera les prix et la disponibilité internationale ultérieurement.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :