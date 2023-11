Le grand changement de Google Chrome : passage de Manifest V2 à Manifest V3 d’ici 2024

Dans une démarche audacieuse, Google Chrome s’apprête à dire adieu à son framework d’extension actuel, Manifest V2, l’année prochaine, alors qu’il inaugure l’ère de Manifest V3. Le géant de la technologie a récemment annoncé que Manifest V2 serait abandonné en juin 2024, marquant un changement significatif dans le paysage des extensions Chrome. Les extensions encore dépendantes de V2 seront désactivées à distance, et toute tentative de les installer via le Chrome Web Store sera contrecarrée.

Naviguer dans la transition : l’évolution de Manifest V3 de Google Chrome

Manifest V3 n’a pas été sans controverse, notamment parmi les développeurs de bloqueurs de publicités qui ont exprimé des inquiétudes quant à ses limitations perçues. En réponse à ces préoccupations, Google a pris des mesures pour résoudre les problèmes et améliorer le nouveau manifeste d’extension. Un récent article de blog de l’entreprise expose les améliorations clés apportées à Manifest V3, visant à apaiser les réserves des développeurs.

Une amélioration majeure mise en avant par Google est le meilleur support de filtrage de contenu dans Manifest V3, avec des limites plus généreuses. Cette amélioration permet la création de listes de blocage et de règles plus étendues, permettant aux développeurs d’affiner et d’optimiser davantage leurs extensions. De plus, les extensions nécessitant une lecture en arrière-plan bénéficient d’un meilleur contrôle sur la durée de vie du service worker, ce qui contribue à une expérience utilisateur plus fluide. Google introduit une nouvelle API pour les scripts utilisateur dans le cadre du package, offrant une flexibilité et des capacités supplémentaires pour les développeurs.

En décembre dernier, Google a fait face à un backlash important de la part des développeurs, ce qui a entraîné une pause temporaire dans la transition vers Manifest V3. Maintenant, l’entreprise semble confiante que les ajustements nécessaires ont été effectués pour répondre aux préoccupations des développeurs. Le plan est de supprimer progressivement Manifest V2 avec la sortie de Chrome 127 et des versions ultérieures en juin 2024. Google met l’accent sur une mise en œuvre graduelle de ce changement, offrant à certains utilisateurs la possibilité de conserver leurs extensions un peu plus longtemps.

Amélioration de l’expérience utilisateur : la transition de Google Chrome vers Manifest V3

Google encourage les développeurs à adopter rapidement Manifest V3, affirmant qu’il y a eu une augmentation significative du support de la nouvelle manifeste au sein de la communauté des développeurs. L’article de blog met en avant AdGuard comme exemple, un collaborateur de Google dans l’amélioration de Manifest V3 pour mieux répondre aux fonctionnalités de suivi et de blocage des publicités. AdGuard exprime un sentiment « d’optimisme prudent » quant aux changements, indiquant un potentiel d’atténuation du scepticisme des développeurs.

Cependant, toutes les voix de la communauté technologique ne sont pas satisfaites des améliorations apportées dans Manifest V3. L’Electronic Frontier Foundation (EFF), une organisation à but non lucratif pour la protection de la vie privée numérique, reconnaît les efforts de Google, mais souligne un problème persistant : l’étouffement potentiel de l’innovation pour les extensions. Selon l’EFF, si les extensions ne peuvent pas évoluer, les utilisateurs pourraient être lésés tandis que les traqueurs et les annonceurs en tireraient parti. L’organisation souligne la responsabilité continue de Google de mettre à jour en permanence l’API pour suivre l’évolution constante du paysage des annonceurs et des traqueurs.

En parallèle à la poussée de l’adoption de Manifest V3, Google durcit sa position vis-à-vis des bloqueurs de publicités, en particulier sur sa plate-forme de partage de vidéos, YouTube. Google adopte une position plus agressive à l’égard des utilisateurs utilisant des outils de blocage de publicités, en refusant l’accès aux vidéos tant que ces bloqueurs sont actifs. Cette approche a suscité des poursuites en matière de vie privée dans l’Union européenne. Les tests soutiennent que les mesures prises par YouTube soulèvent des préoccupations concernant la vie privée des utilisateurs et la liberté de choix.

Alors que le monde de la technologie se prépare à la transition vers Manifest V3, le paysage en évolution des extensions Chrome présente des défis et des opportunités. Les développeurs se retrouvent à la croisée des chemins, pesant les avantages de Manifest V3 par rapport aux inquiétudes liées aux limitations de l’innovation. Pendant ce temps, les utilisateurs qui naviguent dans le champ de bataille des bloqueurs de publicités assistent à la dynamique entre les géants de la technologie et les défenseurs de la vie privée numérique. Les mois à venir façonneront sans aucun doute l’avenir des extensions Chrome, avec Manifest V3 au cœur de ce voyage transformateur.

