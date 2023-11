RedMagic 9 Pro apparaît sur AnTuTu avec Snapdragon 8 Gen3

Dans une révélation récente, AnTuTu a découvert l’ajout tant attendu à la gamme RedMagic – le RedMagic 9 Pro. Attendu comme une puissance de jeu, cet appareil, identifié par le numéro de modèle NX769J, arbore la redoutable plateforme Snapdragon 8 Gen3, signalant un bond en avant dans les capacités de jeu sur mobile.

Ainsi, sous son extérieur élégant, le smartphone révèle sa force avec une impressionnante RAM LPDDR5X de 24 Go et un stockage UFS 4.0 spacieux de 1 To, promettant aux utilisateurs une expérience de jeu fluide et étendue. Fonctionnant sur le système basé sur Android 14, il s’aligne sur les dernières technologies en matière de système d’exploitation, garantissant aux utilisateurs l’accès aux fonctionnalités les plus avancées.

De plus, le benchmark d’AnTuTu a mis en lumière les performances du RedMagic 9 Pro, révélant un score total impressionnant de 2 290 773. En analysant ce chiffre impressionnant, le CPU commande un étonnant 516 397, le GPU montre sa puissance avec 904 492, et les composants de la mémoire et de l’UX contribuent respectivement avec 457 734 et 412 150. Cela place le RedMagic 9 Pro à l’avant-garde des nouveaux appareils phares équipés de puces système de pointe (SoCs).

Cependant, ce qui distingue vraiment ce modèle n’est pas seulement ses performances brutes. C’est l’inclusion d’un système de refroidissement actif unique. Conçu pour dissiper rapidement la chaleur générée par le puissant SoC, ce système de refroidissement garantit que le RedMagic 9 Pro offre constamment des performances extrêmes, le démarquant dans l’arène compétitive des smartphones de jeu.

De plus, prévues pour le 23 novembre, les séries RedMagic 9 Pro sont prêtes à captiver les amateurs de jeu du monde entier. Alors que les scores d’AnTuTu offrent un aperçu de ses capacités, les passionnés attendent avec impatience les détails officiels pour découvrir le package complet. L’anticipation est palpable alors que les utilisateurs ont hâte de découvrir les fonctionnalités de pointe et les performances de jeu inégalées du RedMagic 9 Pro.

Ainsi, à mesure que la date de sortie approche, l’excitation continue de monter. Les aficionados du jeu attendent avec impatience l’occasion de mettre la main sur le RedMagic 9 Pro. Restez à l’écoute pour plus d’informations sur cette merveille du jeu qui promet de redéfinir l’expérience du jeu sur mobile. Établissant de nouvelles normes de performance et d’innovation dans l’industrie.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :